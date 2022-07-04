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Лидеры стран Центральной Азии встретятся в Кыргызстане

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Четвертая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится 21 июля 2022 года в Чолпон-Ата, Кыргызстан.

Подготовку и повестку предстоящего саммита обсудили в ходе телефонных переговоров в понедельник, 4 июля, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В предыдущий раз пять стран Центральной Азии встречались в августе 2021 года в Туркменистане – в Национальной туристической зоне «Аваза».

Согласно достигнутым тогда договорённостям, на нынешней встрече стороны должны подписать Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.///nCa, 4 июля 2022 г.

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