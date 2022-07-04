Эрдоган пригласил Президента Туркменистана посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Президента Сердара Бердымухамедова посетить Турцию. Приглашение, а также письменное послание от турецкого лидера были переданы в ходе встречи главы Туркменистана с вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем в пятницу, 1 июля.

Октай прибыл в Ашхабад для участия в качестве сопредседателя в шестом заседании Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству.

В Турции придают большое значение укреплению плодотворных отношений с братским Туркменистаном, основанных на общности исторических корней и принципах взаимовыгодного партнёрства, заявил вице-президент.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, взяв курс на индустриализацию и диверсификацию экономики, Туркменистан делает ставку на формирование современной промышленной инфраструктуры, активное внедрение в практику передовых достижений современной науки и технологий, инновационных разработок. Это создаёт широкие возможности для эффективного сотрудничества с зарубежными, в том числе турецкими партнёрами.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах туркмено-турецкого партнёрства.

3-й саммит Турция-Туркменистан-Азербайджан

Президент Эрдоган пригласил туркменского лидера Сердара Бердымухамедова в Турцию, сообщил Октай.

Он также добавил, что после визита состоится 3-й саммит Турция-Туркменистан-Азербайджан, сообщает TRT Haber.

Октай отметил возможности совместной разработки месторождения Достлук (в Каспийском море). Вице-президент подчеркнул, что целью является содействие миру и стабильности в регионе, и реализация этого взаимовыгодного проекта была бы чрезвычайно выгодна для жителей региона, добавил он.///nCa, 3 июля 2022 г.