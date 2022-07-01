ГК «Türkmennebit» и «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.» продлили Соглашение о разделе продукции до 2035 года

Сегодня, 30 июня, в Центральном здании нефтегазового комплекса Туркменистана состоялось подписание контракта между Государственным концерном «Türkmennebit» и компанией «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.» о продлении действия Соглашения о разделе продукции до 1 мая 2035 года.

Ранее с компанией Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd. 1 мая 2000 года было подписано Соглашение о Разделе Продукции на 25 лет, срок которого истекает 1 мая 2025 года.

Как отметил на церемонии подписания главный исполнительный директор компании «Dragon Oil»

Али Ал Джарван, согласно новому Соглашению компания намерена инвестировать значительные средства в период с 2025 по 2035 годы, что будет способствовать значительному увеличению добычи дополнительной сырой нефти.

В свою очередь председатель ГК «Türkmennebit» Гуванч Агаджанов отметил, что среди главных задач, определённых Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым – увеличение объёмов добычи и переработки нефти и газа, а также экспорта туркменских энергоносителей и готовой нефте- и газохимической продукции.

С целью выполнения поставленных главой государства задач Госконцерн на основе Соглашения о разделе продукции намерен в предстоящие 10 лет ускорить работу по освоению туркменского шельфа Каспийского моря, в частности, на месторождении договорной территории «Челекен».

Сегодня основной деятельностью компании «Dragon Oil» в рамках данного СРП является разработка нефтяных месторождений «Джейтун» и «Джигалыбег», где она работает с мая 2000 года. За этот период компанией инвестировано в проект более 8 миллиардов долларов США.

Благодаря политике «открытых дверей» в Туркменистане созданы необходимые экономические и правовые условия, обеспечивающие благоприятный инвестиционный климат для иностранного бизнеса. Зарубежным партнёрам оказывается существенная поддержка в виде налоговых, таможенных, визовых, страховых и других льгот.

В свою очередь, интересы зарубежных инвесторов обусловлены наличием огромных природных ресурсов, экспортными и транзитными возможностями нашей страны, её интенсивной индустриализацией и развивающимся рынком. В результате из года в год поступательно растёт доля иностранных инвестиций, вкладываемых в экономику Туркменистана.

Успешным примером взаимовыгодного партнерства является многолетний опыт сотрудничества Туркменистана и компании «Dragon oil (Turkmenistan) Ltd.» (ОАЭ), головной офис которой находится в городе Дубай.

В туркменской части Каспийского моря компания работает уже более 20 лет. Получив соответствующую лицензию в 2000 году, компания приступила к добыче углеводородного сырья на условиях СРП на договорной территории «Челекен». За это время выполнен большой объём работ по модернизации и развитию инфраструктуры нефтегазовых месторождений «Джейтун» и «Джигалыбег».

В частности, здесь были реконструированы действующие и сооружены 5 новых эксплуатационных морских стационарных платформ, три узловые платформы и два жилых блока. Введены в эксплуатацию десятки новых скважин. На буровых работах задействованы самоподъёмные установки «ELIMA», «NEPTUNE» и «Caspian Driller», а также смонтированные на морских стационарных платформах установки «SAKSON» и «NIS».

Кроме того, построены цех комплексной подготовки и перекачки нефти, 14 резервуаров для хранения сырья общей ёмкостью порядка 1,8 миллиона баррелей, механические мастерские, где осуществляется ремонт автомобильной, тракторной, грузоподъемной техники и нефтяного оборудования, станция опреснения морской воды и другие объекты.

За счёт строительства дополнительных нефтехранилищ и трубопроводов на нефтеналивном пункте «Аладжа» стала возможной одновременная загрузка двух танкеров, что увеличило экспортные возможности компании.

В целом, всё это позволило значительно ускорить освоение месторождений, более чем в 10 раз нарастить среднесуточную добычу углеводородов – с 7 тысяч баррелей до 80 тысяч баррелей в сутки. Это достигнуто, в том числе, благодаря пробуренным 17 скважинам, 5 – на месторождении «Джигалыбег» и 12 – на месторождении «Джейтун». Также был выполнен капитальный ремонт 6 скважин. В настоящее время ведётся бурение ещё 3 скважин.

Совет директоров компании поставил цель к 2025 году обеспечить стабильный уровень добычи нефти в Туркменистане на уровне 100 тысяч баррелей в сутки.

Одной из ключевых задач «Dragon Oil» является ведение бизнеса с позиции социально ответственного партнёра. Сейчас на её объектах трудится более 2200 человек, из которых свыше 90 процентов – граждане Туркменистана. Компания целенаправленно инвестирует программы обучения и повышения квалификации местных кадров, открывая перед туркменскими специалистами новые горизонты для профессионального роста, получения современных знаний и опыта. ///Nebit-Gaz, 30 июня