Статистика ВР: Туркменистане выросла добыча нефти, газа и производство электроэнергии

В 2021 году добыча газа в Туркменистане составила 79,3 млрд. кубометров, увеличившись на 20,4% в годовом исчислении (в 2020 году – 66 млрд.кубометров). Такие данные приводятся в новейшем статистическом докладе компании BP «Statistical Review of World Energy 2022 – 71st edition».

Согласно отчету, в 2021 году на долю Туркменистана приходилось 2% общемировой добычи природного газа.

Производство нефти в Туркменистане в 2021 году оценивается в 12 млн.тонн при темпе роста 15,5% по сравнению с 2020 годом (10,4 млн.тонн).

Ежедневное производство сырой нефти и конденсата также выросло на 16,2% до 220 тысяч баррелей в сутки.

В 2021 году потребление голубого топлива в стране возросло на 24,2% до 36,7 млрд.кубометров с 29,6 млрд.кубометров.

Рост на 5,4% в годовом исчислении достигнут в производстве электроэнергии, составившей в 2021 году 27,9 тераватт-часов (в 2020 году – 26,6 тераватт-часов).

Статистические данные, опубликованные в обзоре, взяты из государственных источников и опубликованных данных.

Ссылка на полный текст Обзора: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf

///nCa, 1 июля 2022 г.