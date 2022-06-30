Туркменский лидер посетит Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора в среду, 29 июня, обсудили вопросы подготовки к предстоящему визиту Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан.

Узбекский лидер позвонил Аркадагу Бердымухамедову для того, чтобы поздравить его c 65-летним юбилеем.

Мирзиеев отметил большой вклад Гурбангулы Бердымухамедова в становление современного Туркменистана и повышение авторитета государства на международной арене, укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Отдельное внимание уделено продвижению совместных проектов кооперации в области торговли и промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по вопросам содействия обеспечению прочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана. ///nCa, 30 июня 2022 г.