Ашхабадский Саммит: Прикаспийские страны подтвердили единый курс на тесную дружбу и сотрудничество

Доклад nCa

29 июня в Ашхабаде состоялся шестой саммит глав прикаспийских государств. В саммите приняли участие Президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Эбрахим Раиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Российской Федерации Владимир Путин.

Повестка дня встречи на высшем уровне, проходившая в узком и расширенном составах, включала вопросы взаимодействия прибрежных стран, обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, на полях шестого Каспийского саммита, главы прикаспийских государств проведут ряд двусторонних встреч.

Главами государств было принято итоговое коммюнике, в котором признается важность Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и подтверждаются важные руководящие принципы для прибрежных государств в области судоходства, безопасности, исследования биологических ресурсов, охраны окружающей среды.

Коммюнике закрепило статус совещаний министров иностранных дел в качестве координационного механизма для выработки и реализации решений, подготовки повестки дня каспийских саммитов.

Иран станет местом проведения следующего Каспийского саммита.

По итогам встречи в верхах было сделано пресс-заявление. В честь глав прикаспийских государств Президент Туркменистана дал официальный приём.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Шестом Каспийском саммите

Уважаемые главы государств! Уважаемые члены делегаций! Сердечно приветствую Президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации в Туркменистане.

Благодарю вас за принятое приглашение к участию в шестой встрече глав прикаспийских государств. Воспринимаем это как подтверждение общности наших целей на Каспии, готовности к продолжению тесного партнёрства.

Как известно, в апреле 2002 года в Ашхабаде состоялся Первый Каспийский Саммит. По сути, тогда и был заложен фундамент системного сотрудничества на долгосрочную перспективу по всему спектру каспийской повестки.

С тех пор прошло 20 лет, и мы мо­жем сегодня сказать, что новый фор­ мат политического взаимодействия в Каспийском регионе на высшем государственном уровне оказался востребованным и состоялся как решающий фактор единства целей и интересов прибрежных стран во имя мира, развития и процветания наших народов.

Последующие саммиты, прошедшие в Тегеране, Баку, Астрахани и Актау, также стали ключевыми для Каспия, дали мощные позитивные импульсы предметной совместной деятельности государств в самых раз­ личных сферах каспийского диалога. Мы с полным правом можем говорить, что заслуга в этом принадлежит всем пяти государствам, каждое из которых внесло свой неоценимый вклад в формирование архитектуры взаимоотношений в регионе.

За прошедший период было сделано немало. Главным нашим общим достижением стало подписание в 2018 году в Актау Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, и я бы хотел, пользуясь случаем, выразить всем прикаспийским государствам глубокую благодарность за прояв­ленную на всех этапах подготовки документа конструктивность, пони­ мание и учёт интересов друг друга.

Параллельно шла и продолжается работа над целым рядом отраслевых соглашений по сотрудничеству на Каспии. Всё это привело к тому, что сегодня наше взаимодействие при­ обрело качественный и предметный характер, развивается целенаправленно, поступательно и результативно. Мы ведём конструктивный и уважительный диалог, который в комплексе охватывает важнейшие аспекты каспийской проблематики – политику, экономику, торговлю, экологию, гуманитарные связи.

Важнейшей задачей и одновремен­но главным условием успешности пятистороннего взаимодействия вы­ ступает обеспечение в Каспийском регионе прочной, долгосрочной и неделимой безопасности.

Вместе мы должны сделать так, чтобы Каспийский регион оставался зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития.

Среди насущных задач в данном контексте я бы выделил совместное противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности, любой другой противоправной деятельности. Здесь наше сотрудничество призвано быть в высшей степени эффективным, носить бескомпромиссный характер, строиться на системной основе, принципах коллегиальности и открытости.

Значимая функция в этом процессе отводится каналам дипломатического общения, в первую очередь механизму пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел на уровне специальных полномочных представителей прикаспийских государств. Как известно, в принятом в 2018 году на Саммите в Актау Коммюнике этот момент нашёл своё отражение, и мы ожидаем, что консультации будут обеспечивать необходимые условия для слаженной работы государственных органов наших стран. Считаем целесообразным расширить полномочия этого механизма сотрудничества, поручив ему координацию разработки отраслевых соглашений. В их числе особую значимость отводим завершению работы над Соглашением о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море.

Также предлагаем поручить руководителям внешнеполитических ведомств периодически проводить совещания по приоритетным направлениям сотрудничества по всем аспектам пятисторонней повестки.

Нужно отметить, что на протяжении ряда лет экспертами прикаспийских государств ведётся работа над документами в сфере борьбы с браконьерством, нелегальным оборотом наркотиков, обеспечения безопасности мореплавания, поиска и спасения на море.

Хотел бы выразить благодарность всем участникам этого процесса за их вклад в достижение поставленных целей. Надеемся, что уже в ближайшем будущем работа над этими документами будет завершена.

Безусловным приоритетом сотрудничества на Каспии является экономическая сфера. Она многогранна, включает транспорт, логистику, коммуникации, энергетику, производственную кооперацию и многое другое. Считаю в этом смысле прорывным решение о создании перспективного, во многом уникального формата партнёрства – Каспийского экономического форума. Первый такой форум состоялся в городе Туркменбаши летом 2019 года. Принятые тогда решения и договорённости стали содержательной платформой для стратегического планирования хозяйственной деятельности на Каспии, обозначили её перспек­тивы. В первую очередь речь идёт о транспорте.

Я думаю, не будет преувели­чением назвать Каспий – морем возможностей как связующего узла транспортных и транзитных потоков в Евразии по линиям Вос­ток–Запад и Север–Юг. Уверен, что такое значение Каспия в бу­дущем станет только возрастать. И поэтому, конечно, нашим стра­нам предстоит серьёзная работа над строительством и модерниза­цией портовой инфраструктуры, выстраиванием устойчивых, надёжных и эффективных логистических схем для превращения Каспийского региона в комфорт­ное, современное, выгодное про­странство для международных потоков товаров и услуг. И хотел бы подчеркнуть особо – свободное от политической конъюнктуры. Нужно ответственно и дальновид­но смотреть в будущее: на фоне всех нынешних сложностей и противоречий в глобальной по­литике прикаспийским странам необходимо сохранить единство в понимании общих целей, общей судьбы и предназначения.

В этой связи выражаем удовлетворение вступлением в силу межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта на Каспийском море.

Убеждён, что международный бизнес, финансовые институты внимательно и заинтересованно относятся к Каспийскому региону, понимают его потенциал и геоэкономическую ценность. Предоставить хорошие условия для предпринимательства, освободить его от ненужных, зачастую устаревших, барьеров, сделать Каспий привлекательным местом для серьёзных и долгосрочных инвестиций – для этого у нас есть все возможности. В целом, говоря о транспортном значении Каспийского моря, мы с полным основанием можем ставить амбициозную, но реалистичную цель превращения его в неотъемлемую часть возрождения Великого шёлкового пути.

Важнейший вопрос – каспийская производственная кооперация. Наши страны обладают обширными природными ресурсами, крепким промышленным и технологическим потенциалом. Их объединение, создание производственных линий партнёрства, «коридоров интеграции» являются актуальной темой. Важную роль в этом призван сыграть частный бизнес. Нужно дать старт целевым бизнес-форумам прикаспийских стран, в ходе которых наши предприниматели могли бы общаться напрямую, самостоятельно выстраивать схе­мы партнёрства там, где это им выгодно и целесообразно. Предлагаем в этой связи подумать над созданием Совета делового сотрудничества прикаспийских стран как самостоятельной, без государственного вмешательства, платформы для тесной партнёрской кооперации.

Нашей общей важной целью является охрана окружающей среды Каспийского моря. По­зиция Туркменистана здесь чётко сформулирована и прин­ципиальна: вся экономическая и производственная деятельность должна строго соотноситься с экологической безопасностью водоёма, соответствовать при­знанным мировым стандартам природоохраны. В этом контексте придаём решающее значение слаженной работе уже созданных механизмов сотрудничества. Инициатива Туркменистана по разработке Соглашения о про­ ведении научных исследований на Каспии направлена на по­вышение эффективности нашей совместной деятельности в этом направлении.

Туркменистан уже выступал с идеей создания Новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспия. Мы готовы продолжать активный диалог по этой теме, и надеемся на всестороннюю поддержку прикаспийских стран.

Уважаемые главы государств!

Говоря о Каспийском море как пространстве сотрудничества и взаимопонимания, мы уделяем должное внимание развитию гуманитарных связей. Здесь хотел бы отметить чёткую, слаженную работу в период пандемии коронавируса. В это сложное время прикаспийские государства объединились, проявив пример солидарности и взаимовыручки. хотел бы выразить всем уважаемым Президентам за это самую искреннюю благодарность.

Выступаем за наращивание и расширение культурных связей. В этой связи предлагаем приступить к разработке пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере культуры.

Видим большой потенциал Каспия, его побережья как места отдыха и досуга. Поддерживаем инициативы по совершенствованию регионального сотрудничества в туристической отрасли и в круизном судоходстве.

Уважаемые главы государств!

Туркменистан, являясь активным участником общекаспийского диалога, готов и дальше вносить свою лепту в этот процесс, заинтересованно обсуждать и находить согласованные решения по всем вопросам. У нас нет закрытых или неудобных тем, мы готовы вместе с партнёрами выходить на дальнейшие договорённости, взаимодействовать по конкретным направлениям каспийской повестки.

Хотел бы особо подчеркнуть неизменно доброжелательную, доверительную обстановку, в которой проходят наши встречи. Саммиты прикаспийских государств стали реальным и влиятельным фактором региональной и мировой политики, их актуальность очевидна, причём не только для непосредственных участников.

В завершение позвольте выразить особую благодарность присутствующим здесь уважаемым Президентам Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации за их большой личный вклад в дело развития добрососедства и партнёрства на Каспии, за конструктивизм и уважительность. Благодарю за внимание.

Президент Азербайджана выделил значимость транспортного сотрудничества и решения общих экологических задач

Выступая на саммите, Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на значимость принятой в Акату Конвенции по правовому статусу Каспийского моря. По его мнению, скорейшее вступление в силу этого документа создаст прочную юридическую основу для принятия дальнейших более действенных мер, направленных на дальнейшее всестороннее взаимодействие и сотрудничество прикаспийских государств.

Алиев отметил укрепление договорно-правовой базы сотрудничества прикаспийских государств. «Были подписаны и вступили в силу соглашения в сферах безопасности, гидрометеорологии, транспорта, сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в иных областях, представляющих взаимный интерес. Уже инициированы новые проекты соглашений по сотрудничеству, которые находятся в процессе рассмотрения и будут выноситься на подписание по мере их готовности. В двустороннем и трехстороннем форматах также заключены юридически обязательные соглашения по разграничению дна Каспийского моря», – напомнил он.

Важным фактором стабильности и безопасности на Каспии азербайджанский лидер назвал дружественные и добрососедские отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество между прикаспийскими странами, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, СНГ и Организации экономического сотрудничества.

Давая оценку нынешнему уровню сотрудничества прикаспийских стран, Ильхам Алиев подчеркнул, что ключевыми приоритетами прибрежных государств остаются стремление к созданию благоприятных условий для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного климата, создания надежных и безопасных коммуникаций, привлечения высокорентабельных и экологически чистых технологий.

«Важным направлением сотрудничества является развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества транспортных услуг и мультимодальных перевозок. Заключенные между прикаспийскими государствами двусторонние и многосторонние договоры в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой», – сказал он, подчеркнув, что Азербайджан прилагает усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

По словам Президента Алиева, в настоящее время наблюдается ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршруту Восток-Запад и Север-Юг.

«Увеличиваются объемы транзитных грузов, идущих через новый международный морской торговый порт Алят. Строительство и введение в эксплуатацию этого порта стало еще одним важным вкладом Азербайджана в дело развития транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии. В этом году в Азербайджане также планируется проведение 8-й встречи Координационного совета международного транспортного коридора Север-Юг», – заявил глава Азербайджана.

Алиев также затронул проблему экологической безопасности на Каспии. В конце этого года намечено проведение в Баку 6-й конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря.

«Сегодня на встрече в узком формате мы с коллегами обменялись по вопросу, который вызывает особое беспокойство, а именно – об обмелении Каспийского моря. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет и, к сожалению, динамика обмеления настораживает. Поэтому мы уже обменялись мнениями и, наверное, наши делегации продолжат работу в этом направлении в плане создания специальных экспертных групп для того, чтобы были выявлены причины такого экологического бедствия и определены меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление Каспия», – заявил Президент Азербайджана.

Резюмируя выступление, Азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что саммит будет способствовать консолидации усилий прикаспийских государств, направленных на решение стоящих перед ними важных общих задач.

Президент Ирана призывает к скорейшему завершению работы над соглашением об исходных линиях в Каспийском море

Президент Эбрахим Раиси назвал Каспийское море морем сотрудничества и подчеркнул: «Сотрудничество прикаспийских государств становится все более важным, особенно в связи с международными событиями, и это взаимодействие не только приведет к экономическому процветанию и повышению благосостояния наших народов, но и укрепит региональный мир и стабильность, а также решение проблем зоны Каспийского моря исключительно при участии прибрежных стран».

Он также предложил укрепить духовное наследие прикаспийских народов путем институционализации и проведения совместных социально-культурных программ. «Каспийское море, наше общее наследие и ресурс; ось связей и дружбы; и источник благословений для более чем 270 миллионов человек в прибрежных странах, пять стран отражены в зеркале единой акватории. Точно так же, как наши отцы и матери наслаждались миром и процветанием на этих берегах и в регионе на протяжении тысячелетий, так и наши народы, как постоянные приморские соседи, должны иметь долгосрочный подход к Каспийскому морю как к морю дружбы и сотрудничества, чтобы мы выполнили свою ответственность перед нынешнему и будущим поколениям», – подчеркнул Иранский лидер.

Президент Ирана подчеркнул, что защита хрупкой окружающей среды, разумное использование живых ресурсов, ответственная деятельность по эксплуатации минеральных ресурсов Каспийского моря с целью экономического развития и содействия благосостоянию и безопасности народов, а также уважение суверенитета, прав и компетенции друг друга в этой акватории являются частью этих прав и обязанностей.

Говоря об обеспечении взаимного согласия, Раиси отметил, что согласованный ключевой принцип “исключительной и консенсусной компетенции прибрежных государств” для принятия решений по Каспийскому морю и решения его проблем является маяком, который направляет сотрудничество и обеспечивает взаимную выгоду прибрежных государств Каспийского моря.

«Поэтому нам, как прикаспийским государствам, необходимо сохранить регион Каспийского моря как “регион мира и дружбы”, делая упор на пятистороннее сотрудничество и избегая односторонних действий, полагаясь на существующие возможности и расширяя сотрудничество, и уделяя серьезное внимание долгосрочным интересам региона и его прибрежных стран и соблюдению “принципа единогласия” во всех решениях, касающихся Каспийского моря», – подчеркнул он.

Подчеркнув важность Каспийской конвенции, иранский лидер сказал, что ее реализация может проложить путь к расширению сотрудничества между прибрежными государствами, а также к более широкой деятельности в Каспийском море. Естественно, достижение этого требует определения справедливых границ областей управления, прав и юрисдикции прибрежных государств в отношении морского дна и морских недр, уровня и толщи воды, а также верхних уровней Каспийского моря.

В этой связи он призвал к скорейшей доработке Соглашения о проведении исходных линий на Каспии.

«Исламская Республика Иран всегда заявляла, в том числе в заявлении о толковании после подписания конвенции, что это имеет важное и решающее значение для Ирана как страны с “явно неблагоприятной береговой линией», – пояснил президент Раиси.

Иранский лидер выразил готовность своей страны через свою территорию обеспечить транзит и доступ прибрежным государствам Каспийского моря к другим странам и регионам, особенно к иранским портам в Персидском заливе и Оманском заливе.

«Кроме того, сотрудничество в области экспорта и обмена нефти и газа, электроэнергии, полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции является одним из пунктов повестки дня наших переговоров с соседними странами на Каспии в последние месяцы, и в этих областях были достигнуты хорошие соглашения, что обещает новую эру стратегического сотрудничества», – сказал он.

Раиси приветствовал инициативы, представленные президентами прикаспийских государств по развитию экономического сотрудничества в области транспорта, инвестиций, туризма и других форм экономической деятельности, и, в частности, в области укрепления культурных связей и сохранения хрупкой окружающей среды Каспийского моря.

«Исламская Республика Иран считает Каспийское море морем мира и дружбы, а также источником коммуникаций и близости народов региона и заявляет о своей готовности к всестороннему сотрудничеству, основанному на взаимном уважении и интересах», – подчеркнул он.

Президент Казахстана предложил создать Прикаспийский продовольственный хаб

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Сердару Бердымухамедову за теплое гостеприимство и прекрасную организацию саммита. При этом Президент Казахстана назвал проведение этой важной встречи в очном формате оправданным и весьма своевременным.

–- С момента проведения исторического саммита в Актау прошло уже четыре года. За это время мир претерпел кардинальные изменения. Пандемия коронавируса, нарастание геополитической напряженности и другие вызовы как никогда требуют от нас объединения усилий для обеспечения стабильности и устойчивого развития каспийского региона. В условиях беспрецедентного «глобального шторма» возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы. Наглядным свидетельством этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия, – напомнил Токаев.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Каспий – это не только огромное средоточие полезных ресурсов, но и «море неограниченных возможностей». В своем выступлении он обозначил перспективные подходы к дальнейшему сотрудничеству с целью полноценного использования потенциала прикаспийских стран.

– Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу Конвенции. На протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений этого вопроса. Мы в Казахстане с пониманием относимся к позиции сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы. Со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения искомого результата, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что в условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей государств. По его мнению, существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

– По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – более чем на 9 %. С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю, нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы. Это касается своевременного утверждения взаимоприемлемых и унифицированных тарифов, устранения «узких» мест. Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север – Юг. Для этого можно максимально использовать возможности железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран», которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе укрепления продовольственной безопасности в регионе. Он сообщил, что в прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно 3,5 миллиарда долларов, из них около 70 % – с Россией по сухопутному маршруту.

– Отрадно, что наблюдается существенный рост товарооборота Казахстана с Азербайджаном – в 2,3 раза, с Ираном и Туркменистаном – в 2 раза. Немалую долю здесь занимает наш экспорт высококачественной пшеницы (примерно 5 млн тонн) и продовольственной муки (около 1,5 млн тонн). При этом у нас есть резервы по поставкам масличных культур в объеме более 1 миллиона тонн. Кроме того, Казахстан обладает значительным потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками, – заявил Президент Казахстана.

Он сообщил, что в Казахстане началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров.

– Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И, самое главное, обеспечит надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим глава Казахстана назвал сохранение экосистемы Каспия одним из ключевых направлений сотрудничества. Он считает, что экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема.

– Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам. Крайне печальным примером является критическое состояние третьей по протяженности в Европе реки Урал, которая на территории Казахстана носит название Жайық. Наблюдается резкое снижение стока воды, сокращение количества биоресурсов, деградация пойменной растительности и антропогенное загрязнение. В результате среднегодовой сток реки в последние годы снизился в три раза. Это пагубно влияет на состояние пойменных нерестилищ и воспроизводство уникальных рыбных ресурсов Каспийского моря. Совместно с Российской Федерацией мы прилагаем большие усилия для недопущения экологического бедствия на общей для наших стран водной артерии, – отметил лидер Казахстана.

Поблагодарив за поддержку в этом вопросе Президента России, Токаев призвал стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал. Кроме того, говоря об экологических проблемах общего моря, он затронул бедственное положение каспийских тюленей.

– Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. В прошлом году между Казахстаном и Россией был подписан пятилетний План совместных действий по сохранению популяции каспийского тюленя. Кроме того, с 1974 года в северной части Каспия существуют заповедные зоны Казахстана и России. Однако принимаемых мер все еще недостаточно для сохранения краснокнижного животного. Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос переформатирования заповедной зоны в особо охраняемую природную территорию. Призываем каспийские страны поддержать инициативу Казахстана и России и присоединиться к ней, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание участников саммита на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море. При этом указаны факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых.

– Важно помнить, что при освоении недр Каспия и прибрежных районов присутствуют высокие риски техногенных аварий и природных катаклизмов. Поэтому необходимо системно развивать региональный механизм предупреждения и ликвидации последствий, а также взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях, – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества и формирования консорциума аналитических структур «Каспийской пятерки». Президент Казахстана также поддержал предложение Владимира Путина по проведению ежегодных заседаний Совета министров иностранных дел прикаспийских государств.

– Уверен, изложенные сегодня инициативы по дальнейшему всестороннему углублению каспийского сотрудничества будут качественно и своевременно реализованы. Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние и наследие предков – мудрый и благословенный Каспий – всегда оставался морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, проявляя добрую волю и взаимное стремление, мы достигнем этой благородной цели во благо процветания и прогресса наших народов и стран, – подытожил Токаев.

Президент России поддерживает развитие экономических, транспортных и гуманитарных проектов среди прикаспийских стран

«Россия неизменно выступает за углубление партнёрских связей «каспийской пятёрки» в политике, сфере безопасности, экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки дня», – заявил Президент России Владимир Путин.

Говоря о значимости Каспийской конвенции, Путин подчернил, что «в Конвенции зафиксировано главное: именно страны «прикаспийской пятёрки» несут ответственность перед нынешними и будущими поколениями за сохранение Каспия и устойчивое развитие региона».

Российский лидер высказался за дальнейшее наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации. Объём российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растёт. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть, на 35 процентов, и составил 34 миллиарда долларов, в январе–апреле этого года он вырос ещё на 12,5 процента.

В этом контексте он подчеркнул роль инициированного Туркменистаном Каспийского экономического форума. Первое такое мероприятие состоялось в 2019 году в Туркменбаши, и планируется провести второй форум осенью в Москве.

«Отмечу, что у «пятёрки» имеются большие возможности для взаимодействия в сфере энергетики. Уже реализуются договорённости о совместной эксплуатации в акваториях Каспия месторождений нефти и газа. Это позволяет разумно и эффективно, соблюдая интересы сторон, использовать природные богатства Каспийского моря как в традиционных, так и в инновационных, альтернативных секторах энергетики», – продолжил Владимир Путин.

Президент России призвал коллег предпринять больше усилий для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона.

«В первую очередь речь идёт о выстраивании международного транспортного коридора «Север – юг», здесь коллеги уже говорили об этом. Я полностью разделяю такие подходы. Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяжённостью 7200 километров – от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии. Скорейшему запуску этого коридора призвано способствовать вступившее в силу в прошлом году соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение региона Каспийского моря в крупный международный логистический узел. И я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, в Азербайджане. Здесь нам, с российской стороны, тоже нужно предпринять энергичные усилия в этом направлении», – сказал Путин.

Он также проинформировал участником саммита о том, что в России приняты и реализуются Стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. При этом особое внимание уделяется портам Астрахань, Оля и Махачкала.

Затрагивая вопрос экологической безопасности, Российский лидер подчеркнул целесообразность наращивания совместных возможностей по оперативному реагированию на природные техногенные события и явления, которые могут негативно влиять на жизнь и благополучие людей в регионе. Среди них обмеление водоёма, резкое сокращение осетровых видов рыб.

Он также рассказал о том, какой вклад Россия вносит в решение проблем, связанных с сохранением биоразнообразия на Каспии: «Ежегодно выпускаем в Каспийское море до сорока миллионов штук молоди осетровых, благодаря чему свыше 80 процентов так называемого русского осетра сегодня происходит с российских рыбоводных заводов. Кроме того, успешно реализуются проекты по защите морских млекопитающих и птиц, по очистке морской воды от пластика и многие другие»,

Президент России считает, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс формирования соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря. В частности, предлагается созвать в ближайшее время конференции сторон этой конвенции.

«Выступаем также за то, чтобы ускорить введение в действие уже подписанных документов в таких важнейших сферах, как предотвращение морских инцидентов, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Весьма полезно было бы ускорить работу по находящимся на стадии согласования проектам новых пятисторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности мореплавания, поиска и спасения на море, научных исследований, о борьбе с браконьерством и наркотрафиком», – заявил Путин.

В своем выступлении глава России высказал ряд предложений по развитию культурных, образовательных, спортивных, туристических и молодёжных обменов. В частности, предлагается провести передвижную выставку или фестиваля шедевров ковроткачества в качестве пилотного проекта в области культуры.

Путин также назвал еще несколько идею по гуманитарному сотрудничества. В их числе проведение каспийского кинофорума, развитие регионального туризма.

«В Астраханской области в будущем году будет сдан в эксплуатацию первый на Каспии большой круизный лайнер «Пётр Первый». Запуск тематических круизов по Каспийскому морю даст возможность лучше познакомиться с богатыми историческими традициями, с наследием прикаспийских государств, посетить достопримечательности, принять участие в культурно-просветительских мероприятиях», – считает Президент России.

В заключение Владимир Путин вновь подчеркнул: «Устойчивое развитие Каспийского региона, повышение уровня жизни его жителей, без сомнения, всегда было и остаётся приоритетной задачей сотрудничества государств «пятёрки». И Россия готова принимать в этой работе самое активное участие».

Пресс-заявление министра иностранных дел Туркменистана

Результаты Ашхабадской пятисторонней встречи в верхах были озвучены в заявлении для представителей средств массовой информации, с которым выступил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Как отмечалось, шестой Саммит глав прикаспийских государств прошёл в конструктивном, рабочем ключе, в духе добрососедства, взаимного доверия, уважения и открытости. Между лидерами пяти стран состоялся подробный и заинтересованный обмен мнениями по основным вопросам пятистороннего сотрудничества на Каспийском море. Проанализированы ход и выполнение предыдущих решений и договорённостей, определены направления и приоритеты дальнейшей совместной работы.

Подчёркивалось, что главы прикаспийских государств подтвердили готовность и твёрдую приверженность обеспечению прочного мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе, объединению усилий и потенциалов для реализации мер доверия на Каспии, созданию для этого комплексной политикоправовой базы.

Сообщалось, что в ходе встречи были внимательно рассмотрены вопросы экономического сотрудничества на Каспийском море.

Продолжается работа над целым рядом документов, и стороны согласились с необходимостью её активизации с целью скорейшего завершения и подписания пятисторонних соглашений и протоколов по важнейшим направлениям деятельности на Каспии. Заметная роль в этом принадлежит Рабочей группе высокого уровня, в состав, которой входят полномочные представители всех прибрежных стран.

В контексте растущей геоэкономической значимости Каспийского региона есть понимание и стремление последовательно развивать сотрудничество прибрежных стран в транспортной, логистической, коммуникационной сферах, нацеленное на превращение Каспия в крупный международный узел трансконтинентального партнёрства по линиям Восток–Запад и Север–Юг, связующего звена для потоков товаров и услуг по данным направлениям.

В настоящее время прикаспийскими государствами предпринимаются усилия по сооружению портовой инфраструктуры, созданию логистических цепочек сообщения, схем взаимовыгодного сотрудничества в области транспорта. В предстоящий период этой работе будет уделяться приоритетное внимание.

В ходе Саммита также была подчёркнута необходимость развития и расширения торговых связей между прибрежными странами, наращивания товарооборота, более тесной производственной кооперации. В этом контексте Туркменистан выступил сегодня с предложением о создании Совета делового сотрудничества прикаспийских государств как самостоятельной платформы для ведения частного бизнеса, предпринимательских инициатив.

Президентами Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации были изложены конкретные предложения и инициативы, нацеленные на дальнейшее расширение экономических связей между прикаспийскими государствами.

Важными темами обсуждения также стали экология, охрана природы, сохранение биоресурсов Каспия. По данным направлениям уже созданы механизмы сотрудничества, поставлена задача придать их работе более слаженный и предметный характер.

История добрососедства между прикаспийскими народами насчитывает не одно столетие. За это время накоплен самобытный, во многом уникальный опыт взаимного общения. Стороны договорились и далее создавать условия для укрепления и обогащения этих связей, развития гуманитарных контактов, расширения культурного сотрудничества.

Коммюнике Шестого Каспийского Саммита

29 июня 2022 года в Ашхабаде состоялся Шестой каспийский саммит, в котором приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В дружественной и доверительной обстановке президенты обсудили важнейшие вопросы пятистороннего сотрудничества на Каспии, а также актуальные международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес.

Президенты подчеркнули важность решений Каспийских саммитов, состоявшихся в Ашхабаде (2002 год), Тегеране (2007 год), Баку (2010 год), Астрахани (2014 год) и Актау (2018 год), и необходимость их эффективной реализации.

Президенты высоко оценили значение подписания 12 августа 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Президенты отметили существующий высокий потенциал всестороннего взаимодействия и положительно оценили уровень сотрудничества прикаспийских государств.

Президенты, подтверждая приверженность принципам и нормам Устава Организации Объединенных Наций и международного права, принимая во внимание возрастающую роль региона Каспийского моря в мире, выразили готовность прикаспийских государств к поддержанию региональной безопасности и стабильности, укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества, обеспечению экологической безопасности, развитию культурно-гуманитарных, научных и иных связей.

Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов:

1) уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга;

2) использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами;

3) обеспечения безопасности и стабильности в Каспийском регионе;

4) обеспечения стабильного баланса вооружений прибрежных государств на Каспийском море, осуществления военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех прибрежных государств, ненанесения ущерба безопасности друг друга;

5) соблюдения согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе предсказуемости и транспарентности в соответствии с общими усилиями по упрочению региональной безопасности и стабильности, в том числе в соответствии с заключенными между всеми прибрежными государствами международными договорами;

6) неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам;

7) непредоставления каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств;

8) свободы мореплавания за внешними пределами территориальных вод каждого прибрежного государства при соблюдении суверенных и исключительных прав прибрежных государств и установленных ими в этой связи правил в отношении определенных прибрежными государствами видов деятельности;

9) обеспечения безопасности мореплавания;

10) права на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям, Мировому океану и обратно на основе общепризнанных принципов и норм международного права и договоренностей соответствующих прибрежных государств с учетом законных интересов прибрежного государства транзита в целях расширения международной торговли и экономического развития;

11) осуществления плавания в Каспийском море, прохода в/из него исключительно судами под флагом каждого из прибрежных государств;

12) применения согласованных норм и правил по воспроизводству и регулированию использования совместных водных биологических ресурсов;

13) ответственности прибрежного государства, допускающего загрязнение, за ущерб, причиненный экологической системе Каспийского моря;

14) охраны природной среды Каспийского моря, сохранения, восстановления и рационального использования его биологических ресурсов;

15) содействия проведению научных исследований в области экологии, сохранения и использования биологических ресурсов Каспийского моря;

16) свободы полетов гражданских воздушных судов в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации;

17) проведения морских научных исследований за пределами территориальных вод каждого прибрежного государства в соответствии с согласованными прибрежными государствами правовыми нормами при соблюдении суверенных и исключительных прав прибрежных государств, а также установленных ими в этой связи правил в отношении определенных видов исследований.

Президенты подчеркнули важность деятельности на регулярной основе Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря в целях обзора различных аспектов сотрудничества и координации согласования пятисторонних документов.

Первоочередной задачей каспийского переговорного процесса является скорейшее согласование в пятистороннем формате проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море.

В целях повышения эффективности каспийского сотрудничества и координации взаимодействия в рамках пятисторонних отраслевых механизмов министры иностранных дел проводят на регулярной основе встречи и обсуждения, в ходе которых будут рассматриваться вопросы развития, углубления, оптимизации пятистороннего сотрудничества на Каспийском море, совершенствования его форматов, вырабатываться согласованные меры для реализации решений, подготовки повестки и перечня итоговых документов каспийских саммитов, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президенты выразили удовлетворение процессом формирования правовых основ сотрудничества прибрежных государств на Каспии и отметили необходимость продолжения активной работы на этом направлении.

Президенты отметили важность ускорения процесса согласования проектов пятисторонних документов, разрабатываемых в настоящее время в развитие правовых основ каспийского сотрудничества, а также продолжения консультаций по обсуждению вопросов, связанных с реализацией ранее подписанных соглашений.

Президенты выразили единое мнение о том, что одной из главных задач, стоящих перед прикаспийскими странами на современном этапе, является дальнейшая консолидация усилий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера и реагирование на вспышки инфекционных заболеваний. С удовлетворением отмечена взаимная поддержка и проявление солидарности прикаспийских стран в сложных условиях, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Подчеркнута важность укрепления экономических и технологических связей между прикаспийскими государствами, роль Первого Каспийского Экономического Форума, состоявшегося 11-12 августа 2019 года в Туркменбаши, который явился значимой площадкой для обсуждения вопросов экономической тематики с широким вовлечением правительств, международных институтов, деловых кругов, научной общественности. Поддержано предложение о проведении Второго Каспийского Экономического Форума в Российской Федерации.

Президенты подтвердили заинтересованность в наращивании взаимодействия прикаспийских государств в энергетическом секторе.

Президенты приветствовали вступление в силу Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, подписанного в Актау 12 августа 2018 года.

Подтверждена приверженность принятым обязательствам в области охраны морской среды Каспийского моря.

Поддержано предложение о проведении Шестой Конференции Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года (Тегеранской конвенции) до конца 2022 года в Азербайджанской Республике.

Президенты с удовлетворением отметили, что активное развитие всеобъемлющего взаимовыгодного пятистороннего сотрудничества, укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений дружбы и добрососедства отвечают коренным интересам народов прибрежных стран, служат делу мира и безопасности.

Президенты подчеркнули, что Каспийское море является морем мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества.

Отмечена важность взаимодействия в военной сфере на Каспийском море.

Президенты высказались за продвижение переговорного процесса по согласованию проекта Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, которое послужит обеспечению безопасности и стабильности, установлению норм и правил взаимодействия прикаспийских государств в военной сфере в соответствии с принципами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Регулярный характер каспийских саммитов позволяет определить приоритеты сотрудничества на Каспийском море и регионального развития, вырабатывать общие подходы к реализации намеченных целей. Подтверждено намерение и далее поддерживать практику встреч глав прикаспийских государств.

Выражена признательность Туркменистану за высокий уровень организации Шестого каспийского саммита и оказанное гостеприимство.

Седьмой каспийский саммит состоится в согласованные сроки в Исламской Республике Иран.

г. Ашхабад, 29 июня 2022 года

///nCa, 30 июня 2022 г. (источник фото – официальные вебсайты Президентов России, Азербайджана, Казахстана, Иран, агентство TDH)