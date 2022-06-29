Первый Форум Омбудсменов Центральной Азии принял Ташкентскую Декларацию по правам человека

Во вторник, 28 июня, в Ташкенте состоялся Первый Форум Омбудсменов стран Центральной Азии, посвященный сотрудничеству в обеспечении прав и свобод человека, сообщают узбекские сми.

Основной целью встречи, организованной Аппаратом Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмена) при Правительстве Узбекистана при содействии USAID, стало развитие международного взаимодействия уполномоченных представителей по правам человека центральноазиатских государств, региональная дискуссия по актуальным вопросам прав человека и консолидация усилий и возможностей в этом направлении.

В форуме наряду с Омбудсменами Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана приняли участие представители международных организаций – ПРООН, USAID, ЮНИСЕФ, Регионального отделения Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) для Центральной Азии, Управления ООН по наркотикам и преступности, а также Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, Региональный менеджер программ Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии, представители институтов гражданского общества и СМИ.

На трех сессиях форума поднимались такие вопросы, как защита и поощрение женщин, детей, лиц с инвалидностью, важность использования цифровых технологий, а также обеспечение прав лиц, содержащихся в пеницитарных учреждениях.

По итогам форума была принята Ташкентская декларация. В документе подтверждается приверженность Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана защите прав человека, принятию мер по предотвращению пыток и повышению правовой грамотности в сфере прав человека.

Также были подписаны двусторонние Меморандумы между Омбудсменами стран Центральной Азии.

Принято решение о том, что Форум будет проводиться ежегодно в странах Центральной Азии. ///nCa, 28 июня 2022 г.