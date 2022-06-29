Главы МИД Прикаспийских стран согласовали пакет документов к Каспийскому Саммиту

Министры иностранных дел Прикаспийских стран на встрече в Ашхабаде 28 июня согласовали ряд документов и Коммюнике, которые будут приняты в ходе Каспийского саммита, намеченного на сегодня (29 июня).

В СМИД приняли участие Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-премьера, министр иностранных дел Туркменистана – Рашид Мередов, заместитель главы МИД Азербайджана – Халаф Халафов.

В ходе встречи также были рассмотрены такие ключевые вопросы, как подтверждение суверенитета, равенства, невмешательства во внутренние дела и главенствующих принципов Устава ООН.

Подчеркнута актуальность и неизменность принципов, отраженных в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая была подписана 12 августа 2018 г. на саммите в Казахстане. В Конвенции обозначено исключительное суверенное право пяти государств в отношении Каспийского моря и его ресурсов.

Стороны подтвердили приверженность сотрудничеству в таких областях, как охрана природной среды, биологических ресурсов, научные исследования, взаимодействие по предотвращению и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций (в том числе инфекций, различных болезней), энергетика, транспорт, а также по другим направлениям.

Также затронута тема военного взаимодействия. Как сообщил по итогам встречи Сергей Лавров, «предлагается ускорить работу над соглашением о разработке мер доверия относительно военной деятельности каспийских государств. Твёрдо и недвусмысленно подтверждён принцип Конвенции в правовом статусе Каспийского моря о том, что здесь исключено присутствие вооружённых сил некаспийских и неприбрежных государств».

По его словам, на встрече подтверждён тот принцип, что судоходство на Каспии осуществляется только судами под флагом одной из каспийских стран. Этот же принцип действует в отношении входа и выхода из Каспийского моря любого судна.

Кроме того, “есть понимание, что после саммита продолжится работа над укреплением и расширением договорно-правовой базы каспийского сотрудничества, в том числе в сферах борьбы с браконьерством и наркотрафиком, а также на ряде других направлений», заявил глава МИД России. ///nCa, 29 июня 2022 г.