ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ — ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА, ИНТЕРЕСОВ НАРОДА

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с членами Конституционной комиссии Олий Мажлиса 20 июня этого года

Уважаемые члены комиссии и участники заседания!

Я рад встретиться с вами сегодня, в период очень важных для нашего народа политических реформ.

За короткое время Конституционная комиссия проделала огромную работу по совершенствованию Основного закона страны.

Сегодня мы с вами собрались, чтобы обменяться мнениями, в ходе открытого диалога обсудить приоритеты в этом направлении.

Несомненно, работа Конституционной комиссии послужит дальнейшему укреплению правовых основ проводимых нами демократических реформ.

Непосредственно наблюдая за этим процессом, убедился, что наши граждане не остались в стороне от начатых нами преобразований на новом этапе, проявляя инициативность, выдвигая множество предложений и активно поддерживая наши реформы. Мы обязательно уделим внимание каждому поступающему предложению и учтем при совершенствовании Основного закона.

Наша цель — чтобы каждый соотечественник мог с гордостью сказать: это моя Конституция.

Теперь позвольте изложить мое видение по ключевым вопросам совершенствования главного документа нашего общества и государства. Думаю, что их обстоятельное обсуждение будет способствовать достижению нашей цели.

Дорогие друзья!

Мы вступаем в новый и чрезвычайно ответственный этап совершенствования Конституции Республики Узбекистан.

На сегодняшний день в Комиссию от граждан поступило 48 492 предложения, это наглядно подтверждает объективную, жизненную необходимость внесения в повестку дня конституционной реформы.

Подготовленные Конституционной комиссией предложения прошли глубокое, всестороннее обсуждение и в настоящее время находятся на этапе внесения в Законодательную палату. Теперь там тоже будут проведены обсуждения в соответствии с законом и регламентом.

Пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание на важнейшие аспекты данного процесса.

Прежде всего мы должны точно сформулировать ответ на один вопрос.

Почему именно сегодня возникла необходимость конституционной реформы?

По мнению некоторых соотечественников, отдельных ученых, наша Конституция отвечает современным демократическим требованиям и не нуждается в изменениях.

Действительно, Конституция страны полностью соответствует международным стандартам и требованиям, зарубежной передовой практике. Это несомненно.

Как член комиссии, в 1992 году участвовавший в разработке действующего Основного закона, убежден, что Конституция Узбекистана служит прочным правовым фундаментом всех наших достижений за годы независимости. Мы все это хорошо знаем и высоко ценим.

Вместе с тем мы должны глубоко осмыслить важное требование, которое выдвигает перед нами сегодняшнее стремительное развитие.

Нынешнее неспокойное время, сложная ситуация вокруг нас требуют еще более ответственного отношения к судьбе Родины, принятия безотлагательных стратегических решений.

За прошедший короткий период времени, безусловно, кардинально изменился политико-правовой, социально-экономический и духовно-культурный облик нашего общества. Мировоззрение наших соотечественников шесть лет назад и сегодня кардинально отличается.

Оставаясь приверженными закрепленной в Конституции идее построения демократического правового государства и справедливого гражданского общества, мы осуществили масштабную работу и накопили большой опыт в этом направлении.

Человечество вступило в эпоху науки и технологий. В мире резко усиливаются процессы трансформации и конкуренция. Народы и государства сегодня как никогда серьезно задумываются о своем будущем.

В этой связи, естественно, возникают вопросы. Каково место человека, его чести и достоинства в жизни государства и общества в нынешний решающий период и в будущем? Какие политико-правовые, социально-экономические и духовно-нравственные принципы, ценности и интересы будут для нас приоритетными?

Самое важное, как повлияет конституционная реформа на жизнь простых людей, обеспечение благосостояния населения, развитие общества и государства?

Отразить ответы на эти вопросы в тщательно разработанных правовых нормах Конституции — веление времени.

Как известно, статья 12 Основного закона гласит, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. Это чрезвычайно важная и очень правильная конституционная норма. Ведь идеология любой политической партии, независимо от того, насколько авторитетной и влиятельной она является, выражает интересы лишь определенной социальной группы.

Подлинно народная идеология, заветные мечты и устремления нации должны быть наиболее полно отражены в ее главном документе — Конституции.

Обновленная Конституция призвана служить прочной правовой основой и надежным гарантом реализации долгосрочных стратегий развития нашего государства, процветающей жизни страны и народа.

Одним словом, суть и содержание Конституции должны быть наполнены идеей «Во имя чести и достоинства человека» и базироваться на главном принципе наших нынешних реформ «Человек — общество — государство», которые призваны стать основополагающей ценностью в нашей повседневной жизни. То есть честь и достоинство человека отныне должны стоять во главе угла преобразований во всех сферах.

Исходя из этих требований, хочу обратить ваше внимание на следующие приоритетные направления.

Первое направление — человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство, неотъемлемые права и интересы.

В центре всех осуществляемых нами реформ находится благородная идея о возвеличивании чести и достоинства человека. И в нашей священной религии, и в богатом научном и духовном наследии наших великих предков человек рассматривается как венец мироздания и несравненное чудо.

В священном Коране сказано, что среди всего сущего, созданного Всевышним, человек является самым дорогим и почитаемым его творением.

Великий поэт и мыслитель Алишер Навои писал, что справедливое решение волнующих человека проблем, уважение его чести и достоинства служат залогом счастья народа и процветания страны.

Действительно, общество и государство будут устойчиво, гармонично развиваться только там, где соз­даны достойные условия для образования и воспитания человека, его благополучной жизни. Поэтому в настоящее время в мире первостепенное внимание уделяется правам и свободам человека, связанным с этой темой рейтингам и стандартам.

Человек должен быть не средством, а главным смыслом и целью существования государства и общества, наивысшей ценностью.

В Новом Узбекистане, который мы строим, честь и достоинство человека, интересы народа — превыше всего.

Поэтому возвышение на деле его чести и достоинства — конституционный долг и приоритетная задача органов государственной власти.

Эти принципы должны быть четко отражены и найти свое фундаментальное правовое решение в обновляемой Конституции.

Исторический опыт показывает, что достоинство человека проявляется прежде всего в его естественном праве на жизнь. Жизнь — одна из самых великих и священных ценностей.

Как известно, мы сначала поэтапно сократили перечень преступлений, за совершение которых могло быть назначено наказание в виде смертной казни, а затем и полностью отменили такое наказание. Несмотря на это, некоторые граждане вносят предложения о восстановлении данной меры, включении ее в уголовное законодательство. Вместе с тем в большинстве государств мира, где идеалы демократии и гуманизма подняты на уровень высшей ценности, смертная казнь отменена. Ведь право на жизнь является естественным правом каждого человека, которое ему дало не государство, а Всевышний.

Если вы поддержите меня, я предлагаю включить в нашу Конституцию еще одну важную норму: «В Республике Узбекистан смертная казнь запрещена».

Этим мы продемонстрируем всему мировому сообществу, что в столь серьезном вопросе никогда не отступим и останемся приверженными идеалам гуманизма.

Хочу обратить ваше внимание на еще один важный вопрос. Анализ многих обращений, поступающих в народные приемные Президента, показывает, что при задержании лица органами правопорядка ему не разъясняются его права и причины задержания. В результате уже в первые минуты задержания права задержанного оказываются под угрозой.

В целях предотвращения подобных случаев необходимо применение «правила Миранды», отраженного в конституциях и законах многих государств, а также в международных актах о правах человека. То есть при задержании лица ему должны быть разъяснены его права и причина задержания на доступном ему языке. Думаю, настало время закрепить эту норму в нашей Конституции.

Кроме того, необходимо развивать институт «Хабеас корпус». Лицо до решения суда не может содержаться под стражей более сорока восьми часов. Если суд в установленный срок не примет решение об арес­те лица или ограничении его свободы в другом виде, то данное лицо следует немедленно освободить. Столь важную норму следует отразить в нашем Основном законе.

Данные положения полностью соответствуют основополагающему конституционному принципу о том, что человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права являются высшей ценностью.

Как вы помните, на торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине принятия Конституции, я отдельно остановился на вопросе о том, что граждан из-за осужденных близких родственников не принимали на работу или не назначали на высокие должности. Из-за такого недопустимого подхода ряд молодых людей, квалифицированных специалистов стали без вины виноватыми, страдали из-за проступков близких родственников.

Почему за одно преступление долж­на отвечать вся семья? Почему дети должны отвечать за деяния отца или брат — за брата? Отныне мы полностью откажемся от такой несправедливой «системы». Разве недостаточно было политических репрессий в период тоталитарного режима, особенно в 30-е годы прош­лого века?

Поэтому мы должны однозначно вписать в нашу Конституцию норму о том, что судимость лица и вытекающие из нее правовые последствия не могут служить основанием для ограничения прав его родственников. Также в нашем Основном законе необходимо отразить положение о том, что по отношению ко всем лицам, лишенным свободы, должны быть обеспечены гуманное обращение, уважение чести и достоинства.

Нужно также перевоспитывать отбывающих срок наказания, принимать все меры для их возвращения к нормальной жизни.

Еще один вопрос. Многие хорошо знают, что в древнеримском праве есть так называемые золотые правила. Например, такие как «к невозможному никого не обязывают» или «закон не требует невозможного».

К сожалению, в нашем национальном законодательстве порой встречаются невыполнимые или трудновыполнимые нормы. На самом деле законы не должны ставить перед человеком излишние требования. Излишнее требование — это прежде всего лишние затраты, которые в конце концов открывают дорогу коррупции.

К примеру, у гражданина имеется трехмесячная задолженность в три миллиона сумов по ипотечному кредиту. В соответствии с действующим законодательством банк подает в суд на должника. Однако исковое заявление подается не на три миллиона сумов, то есть не на реальный долг, а на всю невыплаченную часть кредита, скажем, на 250 миллионов сумов.

Рассмотрев заявление, суд принимает решение о взыскании с долж­ника более 10 миллионов сумов государственной пошлины и отмене договора. Задумайтесь, как гражданин, который не смог уплатить три миллиона, уплатит 10 миллионов сумов государственной пошлины?

Для предотвращения таких абсурд­ных ситуаций предлагаю внести в Конституцию новую норму. То есть меры правового воздействия в отношении лица при рассмотрении дел об административной, гражданской, экономической, уголовной ответственности и других должны быть достаточными для достижения законной цели, а также по возможности должны облегчить участь лица.

Еще один вопрос, который волновал меня многие годы, — это «прописка».

Наши соотечественники для въезда в Ташкент не могли пройти контрольные посты на дорогах без паспорта, метрики. Приезжая в нашу столицу погостить, полюбоваться ею или чтобы работать, люди всегда беспокоились.

Почему? Потому что в действующей Конституции полностью не раскрыты нормы, касающиеся свободного передвижения граждан. Вместе с тем подобной практики, ограничивающей права граждан, нет ни в одной демократической стране.

В целях устранения такого положения, дискриминирующего людей, их права, мы ликвидировали контрольные посты на дорогах, отменили «прописку».

Для системного решения данных проблем каждый гражданин Узбекистана должен иметь право свободного передвижения по стране, свободного выбора места жительства. Каждому гражданину необходимы гарантии права беспрепятственного въезда и выезда за пределы страны. Предлагаю твердо закрепить эти важные нормы в Конституции.

Также на уровне Конституции должны быть закреплены неприкосновенность частной жизни и соответствующие гарантии.

Только тогда мы сможем гарантированно обеспечить мирную и спокойную жизнь наших граждан, их доверие к государству и законам, свободное передвижение.

Второе направление — предлагаю закрепить в Основном законе принцип «Узбекистан — социальное государство».

Понятие «достоинство человека» неразрывно связано с понятием «социальное государство», в основу которого заложена благородная цель соблюдения прав и законных интересов человека, служения ему.

Как известно, социальное государство создает достойные условия жизни для каждого на основе принципов социального равенства и справедливости. Это модель государства, осуществляющего эффективную политику по сокращению социальных различий, поддержке нуждающихся.

Во-первых, социальное государство подразумевает определение минимального уровня обеспечения нуждающихся жильем и необходимыми для жизни потребительскими товарами. Оно устанавливает заработную плату, способную обеспечить достойную жизнь гражданина и его семьи, а также меры по сокращению бедности, обеспечению занятости, безопасных условий труда.

В то же время основными задачами социального государства являются защита от безработицы, гарантированное качественное образование, квалифицированная медицинская помощь, равные возмож­ности для всех, всесторонняя поддержка семей, детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью.

Наряду с этим в социальном государстве важное значение имеет обеспечение необходимыми для жизни ресурсами — питьевой водой, природным газом, электроэнергией, транспортом и другими, а также запрещение принудительного труда.

Словом, в социальном государстве никто не останется без внимания и не окажется один на один со своими проблемами.

Говоря об интересах человека в социальном государстве, мы прежде всего подразумеваем обеспечение его необходимым жильем.

Рождение человека, формирование его личности, воспитание детей, развитие национальных обычаев и исторических традиций, проведение свадеб происходят именно в доме, в семье. Когда появляется на свет ребенок, наши соотечественники с добрыми помыслами сажают во дворе деревья, мечтая, чтобы этот дом, этот сад долгие годы служили их потомкам.

В ходе недавнего социологического опроса, проведенного негосударственным центром «Ижтимоий фикр», большинство соотечественников выразили мнение, что наличие постоянного жилья является главным условием создания семьи.

В нашей стране за прошедшие пять лет было построено и сдано в эксплуатацию около 500 тысяч домов и квартир. Впервые налажена система выделения субсидий женщинам и молодежи, нуждающимся семьям. В 2022—2026 годах в рамках программ реновации в городах вместо морально устаревшего жилья будут построены современные дома и квартиры общей площадью свыше 19 миллионов квадратных метров. Благодаря этому более 275 тысяч семей смогут справить ново­селье.

В Конституции необходимо закрепить обязательства государства по защите прав граждан на жилье, гарантии его неприкосновенности, а также обеспечению жильем всех слоев населения, особенно нуждающихся категорий.

Существует еще одна проблема, известная в народе как «снос».

Для ее полного искоренения необходимо закрепить конституционные гарантии на жилье. То есть никто не может быть лишен жилья без решения суда. Если здание подпадает под снос, то до сноса должна быть выплачена компенсация, соответствующая стоимости здания.

В Конституции следует твердо закрепить норму о том, что проникновение в жилье или другое имущество, принадлежащее лицу, без его разрешения, проведение осмотра и обыска допускаются только в установленных законом порядке и случаях.

Еще один важный вопрос. Как показывает многовековой опыт развития, без частной собственности и ее надежных гарантий невозможно построить сильное социальное государство.

Поэтому в нашем главном законе мы должны усилить конституционные гарантии, необходимые для обеспечения защиты частной собствен­ности. Каждый предприниматель, независимо от масштаба деятельности, должен реально ощущать, что всегда находится под защитой государства, Конституции, законов и Президента.

Надо установить, как и в развитых странах, такой порядок, при котором никто не сможет лишить собственника его собственности без решения суда, его согласия и справедливой компенсационной выплаты.

Вместе с тем, думаю, настало время определить в качестве конституционной нормы вопрос о недопустимости пересмотра и отмены результатов разгосударствления и приватизации.

Мы должны устранить все барьеры на пути развития предпринимательства — основного драйвера нашей экономики. С этой целью в Конс­титуции необходимо закрепить норму о том, что государство создает все условия для свободного передвижения товаров, услуг, рабочей силы и финансовых ресурсов, развития внутренней и внешней торговли в стране. Это требование времени и начатых нами реформ.

Также предлагаю четко определить в Основном законе право предпринимателей осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством, самостоятельно выбирать направления своей деятельности и получать от нее неограниченную прибыль.

В целях развития частной собственности государство должно обеспечивать благоприятный деловой и инвестиционный климат, условия для развития предпринимательства, защиту честной конкуренции, недопущение монополизации в экономической деятельности.

Кроме того, я считаю, что в Основном законе нужно четко установить, что земля может находиться также в частной собственности.

Уместно было бы также отразить в Конституции норму о том, что земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда принадлежат государству и выделяются субъектам предпринимательства на основе договоров аренды.

Во-вторых, для каждого человека семья — важная и священная ценность. Здоровая и прочная семья — опора государства и основное звено общества.

Мы почитаем семью как очаг, обеспечивающий продолжение жизни, сохраняющий национальную идентичность и культуру, традиции и обычаи, формирующий гармонично развитое поколение. Такие благородные качества, как уважение к старшим, забота о младших, гуманизм, доброта и милосердие, любовь и преданность Родине, закладываются прежде всего в семье.

В нынешний век глобализации возрастает необходимость создания достойных условий для всесторонней защиты, поддержки и укрепления института семьи.

В целях развития конституционной базы института семьи предлагаю в Основном законе закрепить норму о том, что «семья формируется на основе добровольного согласия и равноправия женщины и мужчины», является естественным и главным звеном общества, находится под особой защитой общества и государства. Поэтому государство должно создать необходимые социальные и экономические условия для полноценного развития семьи, предоставить льготы и социальные гарантии многодетным семьям согласно законодательству. Тогда экономические и духовные основы семьи станут еще прочнее.

В-третьих, очень важное направление проводимой нами политики — воспитание детей, являющихся для нашего народа смыслом жизни, его будущим.

В настоящее время молодежь в возрасте до 30 лет составляет около 60 процентов населения страны. Это наше самое большое богатство и человеческий ресурс.

Семью, сферы дошкольного, школьного и высшего образования, а также научные и культурные учреждения мы считаем важнейшими звеньями, прочными опорами Третьего Ренессанса.

Следовательно, актуальным вопросом является закрепление в Конс­титуции всесторонней поддержки прав и свобод, а также законных интересов молодежи, юношей и девушек — созидателей Нового Узбекистана.

В Основном законе как одно из приоритетных направлений необходимо отразить интересы ребенка, закрепить норму о создании всех условий для его всестороннего физического, умственного и культурного развития.

Вместе с тем как отдельную норму мы должны закрепить необходимость постоянной государственной поддержки одаренной молодежи независимо от ее материального положения.

Как известно, в последнее время мы уделяем большое внимание популяризации спорта среди населения, особенно молодежи, утверждению здорового образа жизни. В целях закрепления на конституционном уровне нашей политики в этом направлении предлагаю включить в Основной закон следующее положение:

«Государство создает необходимые условия для развития физической культуры и спорта, духовного и нравственного воспитания детей и молодежи».

Дальнейшему повышению ответственности за судьбу молодого поколения также послужит внесение в Конституцию нормы о том, что родители вправе и обязаны заботиться о воспитании, образовании, здоровье, всестороннем и гармоничном развитии детей до достижения ими совершеннолетия.

В-четвертых, наша национальная идея исходит из гуманистических качеств нашего народа, в том числе таких, как великодушие, бескорыстная помощь нуждающимся, создание равных условий для лиц с ограниченными возможностями.

В настоящее время в стране проживают около 1 миллиона человек с ограниченными возможностями. В последние годы государственная политика по их поддержке, созданию для них равных условий была поднята на совершенно новый уровень. В частности, парламентом принят Закон «О правах лиц с инвалидностью», ратифицирована Международная конвенция о правах инвалидов, создана прочная правовая база сферы.

На этой основе обеспечиваются права лиц с инвалидностью, связанные с равным доступом к возможностям, имеющимся в обществе, в том числе передвижению, услугам здравоохранения, образованию, спорту, занятости, реабилитации, участию в общественно-политической жизни.

Теперь закрепление на основе принципа «лица с инвалидностью — полноправные члены общества» их конституционных прав и гарантий является нашим человеческим долгом. Предлагаю, в частности, включение таких положений: «Запрещается любое обособление лиц с инвалидностью, ограничение их прав, уклонение от создания условий для их доступа к объектам и услугам. Для реализации их прав и свобод, а также законных интересов государство создает необходимые условия и равные возможности. Для детей, нуждающихся в особом внимании, в образовательных учреждениях организуется инклюзивное образование».

В-пятых, важной целью конституционной реформы является обеспечение надежной защиты прав человека на труд и достойные условия жизни, защиту от безработицы, сокращение бедности.

Первые положительные результаты дают внедренные в стране за короткий период времени с целью предотвращения социальных проблем «железная», «женская» и «молодежная» тетради, система работы в разрезе махаллей и семей. Однако для регулярного и системного проведения этой работы, придания процессу необратимого характера необходимы прочные конституционные гарантии.

Кроме того, предлагаю закрепить в нашем Основном законе право каждого на труд в благоприятных условиях, достойную оплату труда, ввести норму о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть достаточным для жизни человека и его семьи.

Нашему народу издревле присущи такие качества, как уважение и забота о женщинах, дающих жизнь новому поколению, воспитывающих детей. В Основном законе следует установить запрет на отказ в приеме на работу, увольнение с работы и уменьшение размера заработной платы женщины по причине ее беременности или наличия малолетнего ребенка.

Всем известно, что за последние годы в нашей стране был полностью искоренен принудительный и дет­ский труд. Недавно как признание этого достижения международная коалиция «Cotton Campaign» и всемирно известные бренды отменили ранее введенный бойкот на хлопок и текстильную продукцию Узбекистана.

Чтобы не допустить повторения этого, повысить эффективность действующей системы защиты прав человека, необходимо закрепить в Конституции нормы о недопущении детского труда.

В последние годы мы в корне изменили отношение к нашим соотечественникам за рубежом. Разработали дополнительные меры по поддержке и социальной защите сограждан, обучающихся, работающих и получающих доход в других странах, а также проживающих в нашей республике членов их семей. В част­ности, через общественный фонд «Ватандошлар» расширяются связи с соотечественниками за рубежом и их семьями.

Для того чтобы эта деятельность имела последовательное продолжение, необходимо создать конституционные основы заботы государства о соотечественниках. Следует внес­ти в Конституцию норму о том, что государство проявляет заботу о своих гражданах, проживающих и работающих за рубежом, о сохранении и развитии связей с ними.

В-шестых, здоровье человека — самое большое богатство общества. Как показывает жизнь, только здоровый народ, здоровая нация способны на великие свершения.

Для нас здоровье человека является важной составляющей обеспечения высокой продолжительности жизни, сохранения генофонда нации, устойчивости национальной стратегии. В этой связи, на мой взгляд, недостаточно закрепленной в Конституции общей нормы «Каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание». Считаю необходимым расширить эту статью и дополнить нормами прямого действия.

Пандемия, охватившая весь мир два года назад, многому нас научила. Более 25 тысяч обращений, поступивших ко встрече с медицин­скими работниками в марте этого года, выявили множество проблем в сфере. Предлагаю, проанализировав их, еще больше усилить конституционные гарантии охраны здоровья человека.

Следующий вопрос: все мы хорошо понимаем, какое важное значение в развитии человека, обеспе­чении его благополучной жизни имеет экология, благоприятная бе­зопасная окружающая среда.

Глобальные климатические изменения, усугубляющаяся ситуация, связанная с высыханием Аральского моря, делают все более актуальным вопрос экологической безопасности. Поэтому в Конституции долж­ны быть отражены экологические правовые нормы.

Несомненно, такие конституционные изменения послужат кардинальному укреплению экологических прав и обязанностей граждан в нашем обществе, особенно повышению ответственности должностных лиц за охрану окружающей среды, развитие экологической культуры населения. Это в свою очередь будет способствовать дальнейшему усилению работы в рамках реализуемого в стране общенационального проекта «Яшил макон».

Обобщая вышесказанное, отмечу: в Конституции необходимо за­крепить, что в сфере постоянного внимания государства находятся мужчины и женщины, семьи и дети, молодые и пожилые, лица с инвалидностью, все наши соотечественники, независимо от того, находятся они в стране или за ее пределами.

Уважаемые участники заседания!

Приоритетное внимание мы уделяем развитию образования, науки и человеческого капитала. Ведь в нынешнюю эпоху обостряющейся конкуренции только образованная нация, просвещенное общество и государство смогут достичь прогресса.

Наши предки следовали в своей жизни священному хадису «Постигай науки с колыбели и до последнего часа». Наша земля взрастила таких великих мыслителей и ученых, как Бухари, Термези, Хорезми, Беруни, Фаргони, Навои, и их последователей.

Если мы хотим воспитать новое гармонично развитое поколение, достойное великих предков, то долж­ны на конституционном уровне за­крепить приоритет развития сфер дошкольного, школьного, высшего образования и науки.

В Основном законе также должны быть нормы о создании государством необходимых условий для развития систем дошкольного, школьного и высшего образования различных форм собственности, включая частные образовательные учреждения.

В последние годы мы уделяем особое внимание повышению статуса учителей и наставников в обществе, увеличению размеров их заработной платы и всесторонней поддержке со стороны государства.

Великая миссия учителей и наставников — передавать из поколения в поколение знания, традиции и обычаи, нашу культуру. В связи с этим высокий статус учителей должен найти отражение и в нашей Конституции. Думаю, будет справедливым, если мы на уровне Конституции закрепим положение о недопустимости вмешательства в профессиональную деятельность педагогических работников, воспрепятствования выполнению ими своих служебных обязанностей.

Третье направление — развитие свободного и справедливого гражданского общества.

Для нашего народа общество начинается прежде всего с махалли. Махалля является колыбелью добра и воспитания, на протяжении столетий бережно сохраняющей нацио­нальные традиции и богатую духовность нашего народа, обителью дружбы и добрососедства.

Говоря о махалле, мы имеем в виду уникальную общественную структуру, воспитывающую человека на основе гуманизма и толерантности, служащую надежным мостом между народом и государством.

За прошедший период было принято более 50 нормативно-правовых актов, направленных на развитие махалли. В каждом регионе внедряется новая система работы по принципу «Благоустроенная и безопасная махалля».

В настоящее время актуальное значение приобретает превращение махалли в подлинно народную структуру, где граждане могут свободно выражать свои мнения и предложения, находить эффективное решение имеющихся проблем.

Если благоустроена махалля, благоустроена и вся страна. Если изменится махалля, преобразится и все общество.

Как известно, в целях содействия повышению статуса и влияния сходов граждан в обществе было образовано Министерство по поддержке махалли и старшего поколения. Однако иногда приходится слышать ошибочные мнения о том, что это ведомство создано для управления махаллями.

С целью внесения ясности в данный вопрос предлагаю закрепить в Основном законе статус махалли и задачи соответствующих государственных органов. При этом необходимо отдельно установить, что махалли не входят в систему органов государственной власти и уполномочены самостоятельно решать вопросы местного значения. Для этого следует закрепить обязанность государственных органов оказывать махаллям всестороннюю поддержку в их деятельности.

Уважаемые участники заседания!

В нашей стране действует свыше 9 200 негосударственных некоммерческих организаций, которые выполняют важные задачи по защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, демократических ценностей, в области социальной жизни, культуры и образования.

В последние годы проводится последовательная работа по под­держке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, совершенствованию правовой базы, регулирующей отношения в сфере. В целях выведения данных мер на качественно новый уровень, а также определения перспектив развития справедливого гражданского общества в стране на ближайшую и среднесрочную перспективу утверждена соответствующая концепция на 2021—2025 годы.

Думаю, настало время четко за­крепить в Основном законе роль и статус институтов гражданского общества — махаллей, политических партий, движений, средств массовой информации, профессиональных союзов, фондов и других общественных объединений.

Четвертое направление — построение в Узбекистане гуманного демократического правового государства.

Правовое государство — это прогрессивная идея и великое открытие человечества, ставшее результатом упорного труда на протяжении тысячелетий.

Только в условиях правового государства возможно полное обеспечение права на жизнь и свободу, чести и достоинства человека, создание подлинно народной системы управления.

В правовом государстве все равны и ответственны перед законами, принятыми на основе демократических принципов, и никто не может быть выше закона.

В этой связи предлагаю закрепить в нашей Конституции положение «Узбекистан — правовое государство».

Мы поставили перед собой цель — построить подлинно народное государство. Это означает, что государство, его органы и должностные лица работают во имя народа, служат народу. Над государственной властью будет установлен общественный контроль.

Предлагаю внести в Конституцию нормы об обеспечении открытости, прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов, их мобильности и компактности.

В Основном законе требуется усилить обеспечение народовластия, механизмы сдержек и противовесов в ветвях власти.

Прежде всего мы должны внести в Конституцию соответствующие нормы о расширении полномочий Олий Мажлиса по формированию правительства и обеспечению его эффективной деятельности. В частности, предлагаю внедрить порядок утверждения Сенатом указа о назначении руководителя Агентства по противодействию коррупции.

Наряду с этим в полномочия парламента необходимо включить обсуждение ежегодного национального доклада о противодействии коррупции, подготовленного правительством.

Также следует продолжить работу по усилению конституционных основ осуществления парламентского контроля со стороны Олий Мажлиса. С этой целью предлагаю передать некоторые полномочия Президента Олий Мажлису. Например, целесообразно передать Сенату полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты. Таким образом Счетная палата станет важным инструментом парламентского контроля при формировании и обеспечении исполнения Государственного бюджета.

Важным вопросом в реформировании системы государственной власти и управления является разделение полномочий хокимов и Кенгашей на местах.

Как вы знаете, я и ранее неодно­кратно выдвигал это предложение. В результате осуществленных нами реформ расширились полномочия местных Кенгашей, органов самоуправления граждан. Исходя из этого считаю, что настало время исключить из Конституции нормы о том, что хокимы одновременно возглавляют Кенгаши народных депутатов.

Реализация этой реформы приведет к внедрению на местном уровне принципа разделения полномочий ветвей власти, повышению эффективности деятельности местных Кенгашей, ответственности хокимов перед народными представителями. Послужит более полному обеспечению интересов населения в регионах, усилению контроля Кенгашей и общественности над деятельностью хокимиятов.

Мы и дальше будем продолжать расширение полномочий представительных органов.

В целях расширения участия граждан в управлении делами государства считаю целесообразным реформирование института права законодательной инициативы. В частности, предлагаю ввести в Конституцию положение об институте внесения законодательных предложений.

В рамках данного института граждане в количестве не менее 100 тысяч человек будут иметь возможность внести свои законодательные предложения в Законодательную палату Олий Мажлиса. Таким образом народ теперь обретет право инициирования как непосредственный субъект законотворчества.

Считаю, что настало время наделить Сенат Олий Мажлиса, Омбуд­с­мана и Центральную избирательную комиссию полномочием внесения законодательных предложений. При этом инициативы будут вноситься не в качестве проекта закона, а в виде предложений.

Наряду с расширением сфер конституционной ответственности, полномочий органов исполнительной власти также необходимо усилить общественный и парламентский контроль.

В этой связи предлагаю расширить полномочия правительства. В частности, в Конституции необходимо определить ответственность Кабинета Министров и хокимиятов в сфере экологии, реализации молодежной политики, поддержки, укрепления и защиты семьи, социальной защиты лиц с инвалидностью, развития системы общественного транспорта, создания необходимых условий для досуга населения, поддержки институтов гражданского общества.

Мирная, свободная и благополучная жизнь граждан должна стать главным мерилом деятельности правительства и исполнительных органов на местах.

Еще один важный вопрос. Мы в Новом Узбекистане уверенно следуем избранному курсу — от Стратегии действий к Стратегии развития, и все работники судебных и правоохранительных органов должны это глубоко осознавать.

Решающее значение в ходе реформ имеет превращение судебно-правовой системы из обвинительной, карательной в систему органов, защищающих права, свободы и законные интересы человека.

Нашей основной задачей является создание такой системы справедливых и независимых судов, прокуратуры, органов внутренних дел, Национальной гвардии, сильной адвокатуры, охраняющих общественный порядок и защищающих права человека, которая, как в развитых государствах, на деле будет обеспечивать верховенство закона.

Пользуясь сегодняшней возможностью, мы должны также обменяться мнениями о механизме прямого действия норм Конституции.

Основной закон имеет высшую юридическую силу, прямое действие, основные права и свободы человека являются неотъемлемыми и неприкосновенными и даются каждому от рождения.

Все это требует дальнейшего совершенствования деятельности Конституционного суда, являющегося защитником Основного закона.

Этот суд в отличие от других подчиняется только Конституции и обеспечивает принцип ее верховенства. При этом Конституционный суд обращает особое внимание на соблюдение в актах, издаваемых законодательной и исполнительной властями, конституционного принципа о верховенстве прав и свобод человека, а также норм самой Конституции.

В связи с этим необходимо кардинально изменить работу Конституционного суда, конкретизировать его полномочия и повысить подотчетность.

Целесообразно также в Конституции в число полномочий Конституционного суда включить рассмотрение обращений граждан и юридических лиц о проверке соответствия нормам Конституции закона, примененного судом в отношении них по конкретному делу.

Дорогие друзья!

Достижение всех наших благородных целей зависит от обеспечения в стране мира и безопасности, межнационального и межконфессионального согласия. Именно на это направлена проводимая нашим государством внутренняя и внешняя политика.

За прошедший период мы укрепили сотрудничество со многими государствами мира, в том числе атмосферу дружбы и добрососедства со всеми странами региона.

Исходя из этого предлагаю дополнить Основной закон статьей о проведении Узбекистаном миролюбивой и дружественной политики по отношению ко всем государствам, прежде всего сопредельным, построении его внешней политики на принципах уважения прав и свобод человека, территориальной целостности государств.

В нынешних условиях, когда в нашей стране и в мире происходят кардинальные изменения, особенно актуальное значение приобретает обновление и совершенствование концептуально-правовых основ внешней политики Узбекистана.

Надо подчеркнуть, что Концепция национальной безопасности Республики Узбекистан была утверждена в 1997 году. А Концепция внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан — в 2012 году. Совершенно очевидно, что эти важные документы уже не отвечают новым условиям стремительно меняющегося современного мира.

В этой связи и с учетом конституционной реформы, обсуждаемой широкой общественностью страны, считаю необходимым разработать в новой редакции Концепцию национальной безопасности Республики Узбекистан и Концепцию внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан.

Эти документы носят чрезвычайно важный характер, поэтому предлагаю также принять их в виде Конституционных законов.

Уважаемые участники заседания!

Конечно, сегодня у нас нет возможности подробно обсудить с вами все важные и актуальные предложения, поступившие в Комиссию от наших граждан. Я остановился лишь на некоторых из них.

Конституционная комиссия, завершая свою работу на первом этапе, скоро представит все предложения, предварительно их систематизировав, в палаты Олий Мажлиса.

Впереди — второй этап работы. Нам предстоит еще раз всесторонне рассмотреть эти предложения, обсудить вместе с народом, широкой общественностью и принять их.

Хотелось бы особо отметить, что до сегодняшнего дня все наши реформы мы осуществляем после их обсуждения с народом. Думаю, что каждое изменение и дополнение в Конституцию обязательно должно быть вынесено на всенародное обсуждение. Ведь наш народ стоит перед чрезвычайно важным, решающим историческим выбором.

Посредством конституционной реформы мы должны создать в Новом Узбекистане прочную правовую основу всех наших практических дел, направленных на полное обеспечение в обществе прав, свобод и законных интересов человека, его чести и достоинства как высшей ценности, и определить, каким будет наш завтрашний день, наше будущее.

В этой связи считаю целесообразным на основе предложения Комиссии рассмотреть в ходе всенародного обсуждения разработанный парламентом проект и принять по нему решение путем проведения референдума.

Согласно действующему законодательству парламент имеет полномочия самостоятельно вносить изменения в Конституцию. Однако если мы осуществим конституционную реформу на основе мнений и поддержки наших граждан, посредством референдума, то, убежден, она станет подлинным выражением воли нашего народа — Конституция Республики Узбекистан будет поистине народной.

Такой подход полностью соответствует принципу «Народ является единственным источником и автором Конституции». И каждый наш соотечественник с гордостью сможет сказать: «Конституция Нового Узбекистана — это моя Конституция».

Пользуясь возможностью, хочу обратиться к нашему народу.

Дорогие соотечественники, сегодня мы живем в неспокойном мире, в тревожное время. Мы переживаем весьма ответственный период в развитии нашей страны.

Все реформы, начатые нами в целях построения Нового Узбеки­стана, направлены на обеспечение каждому человеку достойной жизни и сегодня, и завтра.

Наши соотечественники — это целеустремленные, полные сил и энергии люди, способные стать опорой своей Родины и народа.

Мы все должны пропустить через себя, свою душу и сердце изменения, предлагаемые к внесению в Конституцию, и выразить свое объективное и искреннее мнение о них.

Мы все стремимся к тому, чтобы в Основном законе были отражены наши мечты и надежды, чаяния наших семей, махалли, что естественно и совершенно правильно.

Думаю, что все изменения и дополнения, вносимые в Конституцию, еще больше сплотят на пути к великим целям наше единое государство, состоящее из 14 территориальных образований, единый народ Узбекистана, независимо от национальности, вероисповедания и языка его граждан.

Призываю всех наших дорогих соотечественников принять еще более активное участие в процессе конституционной реформы.

Таким образом мы создадим прочный фундамент будущей свободной и благополучной жизни для наших семей и детей, всего нашего народа.

Дорогие соотечественники!

Хочу заверить вас, что государство направит все силы и средства на полное воплощение в жизнь норм и положений обновляемой Конституции.

Новые нормы обязательно найдут свое отражение в нашей жизни через конкретные законы и кодексы, практические программы и планы. Будут приняты конкретные социальные, экономические, политико-правовые меры по обеспечению исполнения каждой конституционной нормы.

Убежден, что наш народ обязательно поддержит начатые нами с добрыми помыслами необратимые реформы, нацеленные на перспективу.

Внесение изменений и дополнений в Конституцию — это лишь начало конституционной реформы. Для реального их воплощения в жизнь нам нужно будет решить еще целый ряд важных и ответственных задач.

В первую очередь нам предстоит пересмотреть все законы и в целом законодательство, привести их в соответствие с новыми конституционными нормами.

Потребуется в соответствии с конституционной реформой совершенствование системы государственных органов, государственного управления.

Во-вторых, конституционными нормами и принципами должна быть охвачена вся система образования и воспитания — от детского сада до вуза.

Воспитание гармонично развитой молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей необходимо начинать с масштабной работы по разъяснению соотечественникам, особенно подрастающему поколению, норм и положений Конституции.

Мы должны формировать у каждого гражданина культуру конституционного права, конституционное сознание и уважение к Основному закону.

В-третьих, наша важнейшая задача — это обеспечение неукоснительного соблюдения новых конституционных норм и принципов всеми государственными органами, должностными лицами, гражданами. Конституция должна быть актом прямого действия.

Государственные органы, особенно суды, в своей деятельности

должны непосредственно обращаться к Конституции, руководствоваться ее нормами.

Каждый гражданин в своей повседневной жизни, реализации и защите своих прав должен действовать, опираясь на Конституцию.

В нынешнее быстро меняющееся время нашей основной задачей является создание соотечественникам таких условий работы и жизни, которые бы ни в чем не уступали условиям в развитых государствах, посредством построения демократического гражданского общества, нацеленного на обеспечение прав и свобод человека.

Мы стоим на пороге больших свершений. Нам нужно создать сильную экономику, занять достойное место в мире, всем вместе осуществить огромную работу, чтобы сформировать лучшие условия для нашего народа.

Наша главная цель — обеспечить стабильность в обществе и непрерывное развитие страны.

Призываю весь наш народ к единству и сплоченности в достижении этой благородной цели.

Опираясь на обновляемую Конституцию, которая станет ярким проявлением высокой политической и правовой культуры нашего народа, мы все вместе обязательно построим Новый Узбекистан.

Пройдут годы, века, но будущие поколения никогда не забудут тех, кто внес достойный вклад в осуществление судьбоносных реформ в столь сложных условиях.

Желаю каждому из нас такой высокой чести и великого счастья.

Спасибо за внимание.

///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 28 июня 2022 г.