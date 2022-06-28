В Туркменистане на Амударье откроется Центр Управления водными ресурсами

В ходе видеоселекторного совещания в понедельник Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру Язмырадову, курирующему АПК, создать в Керки постоянно действующий центр управления водными ресурсами.

Глава государства распорядился проводить выездные встречи центра с учётом объёмов запасов воды. Он также подчеркнул важность полноценного водоснабжения сельхозугодий страны.

В этих целях поручено в надлежащем состоянии содержать русла, протоки и водохранилища.

Город Керки, административный центр Керкинского этрапа Лебапского велаята, расположен на востоке Туркмении, на левом (западном) побережье Амударьи или в 210 км к юго-востоку от велаятского центра Туркменабада.

Правительство Туркменистана целенаправленно предпринимает шаги по предотвращению водного дефицита.

Ранее в этом месяце, в целях эффективного использования водных ресурсов, а также создания дополнительных резервов воды в Туркменистане учреждена Правительственная комиссия по вопросам водоснабжения. Также глава государства распорядился проинспектировать русла рек, начав данную работу с Амударьи и Каракум-реки. ///nCa, 28 июня 2022 г.