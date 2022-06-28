Туркменистан разрешил транзит грузов через еще один иранский погранпереход

С 4 июля туркменские власти разрешили транзитным грузовикам пересекать переход Лотфабад (Иран) в городе Деррегез на северо-востоке Ирана с целью транспортировки грузов в страны Центральной Азии. Об этом сообщают иранские газеты со ссылкой на главу Управления транзитных и автомобильных перевозок провинции Хорасан-Резави Мортеза Моджаради.

Договоренность между Ираном и Туркменистаном об открытии перевозок через КПП достигнута в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг».

«После прибытия транзитных автомобилей в Туркменистан эти грузовики могут выехать из Туркменистана только через Фараб на границе с Узбекистаном и продолжить путь в другие страны Центральной Азии, а после выгрузки вернуться из Туркменистана через переход в Сарахсе», – пояснил иранский чиновник.

Погранпереход Лотфабад расположен на ирано-туркменской границы, в 300 км к северу от Мешхеда и в 110 км к югу от Ашхабада.

В середине июня прямое транзитное движение возобновилось по маршруту Сарахс (туркмено-иранская граница) – Фараб (туркмено-узбекская граница).

По словам Моджаради, сначала границу ежедневно пересекали один-два транзитных грузовика, сейчас это число достигло 20 трейлеров в день. Большинство транзитных грузовых автомобилей из Турции, а остальная часть – из Таджикистана и Кыргызстана. ///nCa, 27 июня 2022 г.