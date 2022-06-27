Лидеры Ирана, России и Казахстана приедут в Ашхабад на Каспийский саммит

Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует отправиться в Ашхабад в среду, 29 июня, для участия в Саммите прикаспийских государств.

По данным иранских СМИ, президент возглавит экономическую делегацию высокого уровня во время поездки в столицу Туркменистана.

Пресс-служба президента Казахстана в понедельник, 27 июня, подтвердила визит Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад.

Раннее, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин в очном формате примет участие в Каспийском саммите в Ашхабаде.

Путин встретится с председателем верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и поздравит его с 65-летним юбилеем. Кроме того, глава РФ проведёт двусторонние встречи с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана. ///nCa, 27 июня 2022 г.