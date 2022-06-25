Официальное сообщение о создании по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Международного многофункционального транспортно-логистического хаба по оказанию гуманитарной помощи

Сегодня во многих регионах мира нарастает угроза гуманитарного кризиса, связанного с тяжелыми экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции, нарушением мировых цепочек поставок и логистики, а также разрушительным изменением климата.

Особую обеспокоенность вызывает продолжающаяся тяжелая гуманитарная ситуация в Афганистане. Сегодня афганский народ сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами.

По оценкам ООН, почти половина населения страны – 18 млн. человек – жизненно зависит от гуманитарной помощи. Более половины всех афганских детей в возрасте до пяти лет в ближайшем будущем будут страдать от недоедания.

Привлекая внимание международного сообщества к этой важной проблеме, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления на 76-сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что «в нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами».

В целях системной, централизованной и адресной доставки гуманитарных грузов в Афганистан и другие страны, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан, логистическому терминалу «Термез Карго Центр» в Сурхандарьинской области придан статус Международного многофункционального транспортно-логистического хаба по оказанию гуманитарной помощи.

Международный хаб располагает всей необходимой инфраструктурой – международным аэропортом, речным портом, железной дорогой и автомобильными путями, соединяющими с Афганистаном, имеется также единственный в своем роде крупный логистический терминал «Термез Карго Центр», расположенный в непосредственной близости к афганской границе и оснащенный самой современной техникой и оборудованием.

Руководство Организации Объединенных Наций, другие ведущие международные организации и многие государства поддерживают усилия Узбекистана по гуманитарному содействию Афганистану с использованием имеющихся возможностей в г.Термез.

Узбекистан оказывает всемерное содействие братскому народу Афганистана. В сентябре и декабре 2021г. Правительством республики осуществлена поставка через г.Термез двух крупных гуманитарных грузов общим объемом более 5 тысяч тонн. 30 апреля 2022г., в преддверии священного для мусульман праздника Рамазан хайит, наша страна доставила народу Афганистана около 4 тысяч тонн гуманитарного груза. Вся эта гуманитарная помощь состояла из продуктов питания, медикаментов, одежды, текстильной продукции, пшеницы и угля.

Узбекистан, используя инфраструктурные и транспортно-логистические возможности в городе Термезе Сурхандарьинской области, содействует международным организациям и отдельным странам в осуществлении их гуманитарной деятельности в Афганистане. В декабре 2021г. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) отправило первую партию гуманитарной помощи из Термеза в Афганистан в составе 40 тонн основных предметов первой необходимости. В феврале 2022г. Управление отправило 20 тонн гуманитарной помощи с предметами первой необходимости из Термеза в Таджикистан в рамках содействия в подготовке к возможному притоку беженцев из Афганистана. УВКБ придал офису Управления в Термезе статус Регионального гуманитарного логистического центра с возможностью расширения географии доставок гуманитарных грузов.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) на регулярной основе направляет гуманитарные грузы из г.Термеза в Афганистан. По данным ВПП, с ноября 2021г. по настоящее время было отправлено около 42 тыс. тонн продуктов питания через Термез в Афганистан.

Кроме того, Международная организация по миграции, Международный комитет Красного креста, Европейский Союз и другие международные структуры и зарубежные страны также проявляют заинтересованность в использовании транзитного потенциала Узбекистана.

Создание Международного хаба соответствует интересам и усилиям мирового сообщества в афганском вопросе. Самое главное – это позволит оперативно доставлять народу Афганистана товары первой необходимости и, таким образом, оказать действенную помощь афганскому народу в преодолении гуманитарного кризиса.

Узбекистан готов к активному сотрудничеству в этом вопросе со всеми международными партнерами. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 24 июня 2022 г.