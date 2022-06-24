Международная научная конференция на тему “Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов”: Ключевые моменты

Соорганизатор конференции TurkmenForum, выделил следующие ключевые моменты мероприятия:

Во время сессии 1:

В выступлениях Дмитрия Шлапаченко из ООН, посла Джона Макгрегора из ОБСЕ, посла Диего Руиса Алонсо из Представительства ЕС, Рэнди Кристиансена из ЭСКАТО ООН и Манфреди Кальтаджироне из Международной обсерватории по выбросам метана говорилось об усилиях международных организаций по решению проблем, связанных с изменением климата, и глобальных действиях по преодолению этих вызовов.

Презентации и предложения Игоря Згурова из “Yug-Neftegaz” и Майкла Каррена из Vitol были посвящены взглядам и подходу бизнес–сектора к решению проблем, связанных с неэффективностью использования энергии – ее воздействием на окружающую среду и ее безвозвратным истощением.

Во время сессии 2:

Камель Бен-Насер выступил модератором сессии, подчеркнув важность международного сотрудничества для продвижения идей о будущем энергетики.

Прзвучали презентации представителей транснациональных корпораций об их идеях и предложениях по снижению воздействия текущего энергопотребления и ускорению наступления эры водорода. Среди докладчиков были представители таких глобальных и функционально разнообразных компаний, как Джим Плутт из BP, Филипп Миллетт из Honeywell, Ясухиса Фукуда из Kawasaki Heavy Industries.

Во время сессии 3:

Модератором выступил Назар Атаджанов, эта сессия была полностью посвящена сокращению выбросов метана и достижению чистой нулевой цели (предусмотренной в ЦУР, подписанных 193 странами в Парижском соглашении 2015 года).

Основные моменты были посвящены, казалось бы, безобидным, но постепенным (в течение 5 десятилетий) выбросам метана из кратера Дарваза в пустыне Каракум в Туркменистане и катастрофическому выбросу метана в каньоне Алисо в Калифорнии, США, в 2015 году.

На сессии также представлен краткий обзор смелой экспедиции Джорджа Корониса к кратеру Дарваза в Туркменистане в 2013 году.

Во время сессии 4:

Джулиан Боуден из Оксфордского института энергетических исследований и Уильям Лиф из ОБСЕ поделились идеями исследовательских институтов по содействию разработке и использованию чистой энергии.

Александр Бертуцци и д-р Раид Джевад изложили оперативные подходы к достижению технической эффективности и финансовой поддержки для развития потоков чистой энергии. ///TurkmenForum, 23 июня 2022 г.