Ашхабадская конференция по экологическим аспектам углеводородной добычи – источник идей для партнерства с Туркменистаном в русле глобальной эко-повестки

Эльвира Кадырова

В четверг, 23 июня, в Ашхабаде состоялась Международная научная конференция «Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов».

Организаторами форума выступили Государственный концерн «Türkmengaz» и «Türkmennebit» в партнерстве с компанией «Turkmen Forum» и британской компании «GaffneyCline». Мероприятие собрало более 100 делегатов, которые приняли участие также в онлайн формате.

Экологические вопросы и сокращение выбросов при разработке углеводородных ресурсов – это одна из самых волнующих тем в международном сообществе, ведь с экологической безопасностью связаны и другие смежные сферы – это зеленая экономика, продовольственная безопасность.

На сегодняшний день на метан приходится примерно 30% глобального повышения температуры.

Ограничение этих выбросов является наиболее эффективным доступным средством сокращения темпов глобального потепления в ближайшей перспективе. В 2020 году при операциях в секторе ископаемого топлива было произведено около 120 млн тонн метана – это почти треть всех выбросов метана в результате деятельности человека.

Углеводородное богатство Туркменистана оцениваются в более чем 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, из которых более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа, таким образом страна буквально восседает на четвертых по величине нефтегазовыми ресурсах в мире. Туркменистан, при реализации любого углеводородного проекта – от добычи до газо и нефтехимической промышленности – неизменно акцентирует требование соответствия проекта строгим критериям безопасности для окружающей среды. Власти страны интенсифицируют партнерство с зарубежными компаниями в целях повышения инновационно-технологического потенциала в области нефте- и газодобычи.

И потенциал в этой области еще далеко не исчерпан. Как заметил, например в своем выступлении Постоянный координатора ООН в Дмитрий Шлапаченко, выбросы метана в Туркменистане возможно сократить почти на 75%, и более половины этого объёма не потребует каких-либо чистых затрат.

А если даже говорить о финансовом аспекте таких амбициозных задач, то и здесь доступны определённые возможности. Для достижения задекларированных целей по сокращению выбросов парниковых газов в следующие 30 лет, по оценкам Всемирного банка, объем мировых инвестиций может превысить 275 триллионов долларов США и на часть этого финансирования может претендовать экономика Туркменистана. Такую точку зрения высказал Игорь Згуров, член совета директоров компании «Ýug-Neftegaz Private Limited», являющейся давним партнером Туркменистана.

«У Туркменистана, как страны с большим потенциалом принятия проектов по модернизации и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов в нефтегазовом секторе, есть уникальная возможность не только принять активное участие в карбоновом рынке, но и принять участие в формировании правил и процедур, которые будут соответствовать техническим и технологическим особенностям нефтегазового сектора в регионе», – подчеркнул он.

По словам Згурова, представляемая им компания уже стала свидетелем того, каких достижений добился Туркменистана за десятилетия независимости в нефтегазовом секторе по сокращению парниковых газов. Во многом такие положительные оценки обусловлены радикальным переоснащением ТЭК. «Ключевые возможности по сокращению парниковых газов, которые мы видим на сегодняшний день, это модернизация технологического оборудования при добыче, хранении, транспортировке углеводородов, что приводит к сокращению выбросов метана, полезная утилизация попутного газа на этапах добычи, сбор и использование попутного газа, сжигаемого сегодня на факелах, использование возобновляемых источников энергии», – отметил он.

Цели по сокращению вредоносных выбросов в результате углеводородной деятельности, естественно, актуализируют необходимость международного экспертного содействия по данному направлению. О перспективах сотрудничества с Туркменистаном рассказал в своем выступлении руководитель Международной обсерватории выбросов метана Манфреди Кальтаджироне. Такое взаимодействие может быть осуществлено, например, посредством организации серии тренингов, что станет частью поддержки страны по включению целей по сокращению выбросов метана в национальные климатические стратегии и планы. Другим перспективным инструментом может стать предоставление технического руководства по количественной оценке метана, подготовки отчетности, партнерство в научных изысканиях. Улучшенная отчетность поможет выявить ключевые источники для действия по предотвращению изменения климата.

Одна из сессий конференции осветила тему водородной энергетики и возможности возобновляемой энергетики. Надо отметить, что Туркменистан в настоящее время предпринимает первые шаги в направлении водородной энергетики, признавая, что водород – это топливо будущего, причем не столь далекого. Ашхабад в январе 2022 года принял Дорожную карту по развитию международного сотрудничества в области водородной энергии на 2022–2023 годы.

По словам Президента Общества инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers, SPE) Камеля Бен-Насера, Туркменистан обладает огромным потенциалом, чтобы стать поставщиком водорода и не менее важна близость страны к нескольким крупным рынкам спроса – это Китай, Дальний Восток, Индия, Центральная Азия, Европа. Эти рынки будут представлять значительные возможности для расширения производства водорода в рамках будущих проектов в Туркменистане.

В целом, конференция «Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов» послужила отличной площадкой, на которой международные эксперты, представляющие компании Vitol, Yug-Neftegaz, BP, UGTR, Honeywell Process Solutions, Kawasaki Heavy Industries, Шлюмберже, Carbon Limits, Valgо, представители международных организаций – ЕС, ОБСЕ, ПРООН, ЭСКАТО – и туркменские специалисты поделились оценками и сведениями о новейших наработках в сфере смягчения влияния разработки углеводородов на окружающую среду, сокращения выбросов метана и углекислого газа, перехода к зеленой и водородной энергетике, и рассказали о том, какие новые возможности существуют для продвижения чистой энергии.

Участники форума выразили надежду на то, что проведение подобных конференций экологической направленности может стать хорошей традицией в будущем для выработки четких рекомендаций и планов. ///nCa, 24 июня 2022 г. (nCa является медиа-партнером конференции «Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов»)