В Вене состоялась региональная конференция Туркменистан – ОБСЕ в сфере развития транспорта и логистики

20 июня 2022 года в г.Вена состоялась региональная конференция на тему «Туркменистан – ОБСЕ: региональное сотрудничество в области развития транспорта и логистики» в гибридном формате. Данная конференция была организована делегацией Туркменистана при ОБСЕ совместно с Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

В её работе приняли участие делегации стран ОБСЕ, ведущие эксперты академий, представители частного сектора, а также ООН и других международных и региональных организаций.

Мероприятие было посвящено текущим актуальным экономическим вопросам в Центральной Азии с особым акцентом на региональное сотрудничество в области развития транспорта и логистики.

В ходе заседания была отмечена необходимость продолжения и укрепления политического диалога по обеспечению взаимодействия между всеми видами транспорта, создания устойчивых мультимодальных транзитных коридоров.

Туркменская сторона ознакомила участников с программами и инициативами нашей страны в сфере устойчивого транспорта и логистики. В этом контексте, было сообщено о принятой «Программе развития транспортной дипломатии Туркменистана на 2022-2025 годы». Делегация Туркменистана также проинформировала участников о ходе подготовки к проведению в стране Международной транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю в августе текущего года. ///МИД Туркменистана, 21 июня 2022 г.