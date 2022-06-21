В Узбекистане будет проведен референдум по внесению изменений в Конституцию

20 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с членами конституционной комиссии по реформе Основного закона страны.

В качестве приоритетного направления конституционной реформы было отмечено рассмотрение предложений по внесению следующих изменений в Основной закон:

– мораторий на смертную казнь;

– отражение в Конституции принципов «Хабеас корпус». В том числе, при задержании человека его права и причина задержания должны быть разъяснены простым языком;

– недопущения судимости лица и вытекающих из неё правовых последствий как основание для ограничения прав его родственников;

– закрепление в Конституции положения о том, что «Узбекистан – социальное государство»;

– предоставление гражданам право инициировать законы (группой из 100 тысяч человек);

– обеспечение открытости прозрачности и подотчётности деятельности государственных органов, а также компактности и экономичности этих органов;

– перераспределение определенных полномочий президента в пользу Олий Мажлиса и Кабинета Министров;

– обновление концептуально-правовой базы внешней политики Узбекистана с учётом происходящих в мире изменений.

Было предложено внести в Конституцию статью о том, что Узбекистан проводит миролюбивую и дружественную политику со всеми странами, в первую очередь с соседями, его внешняя политика основывается на уважении прав и свобод человека, принципов и норм территориальной целостности» и др. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 21 июня 2022 г.