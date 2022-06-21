Президент Туркменистана принял руководителя CNPC

В понедельник, 20 июня, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял члена правления, президента Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюня.

Глава CNPC подтвердил заинтересованность китайских партнёров в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном, выстраиваемого на долгосрочной основе.

Деловые круги КНР выражают стремление к расширению своего присутствия на перспективном туркменском рынке и готовность к активному участию в реализации осуществляемых в стране масштабных преобразовательных программ и крупных инфраструктурных проектов, заявил он.

Подчеркнув, что нейтральный Туркменистан, последовательно проводящий политику «открытых дверей», придаёт большое значение развитию традиционно дружественных отношений с Китаем, носящих стратегический характер, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Ключевыми направлениями туркмено-китайского сотрудничества выступают политико-дипломатическая, торгово-экономическая, топливно-энергетическая, транспортно-коммуникационная, логистическая, промышленная, технологическая, гуманитарно-культурная сферы.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Хоу Цицзюнь проинформировал главу государства о ходе реализации проектов, в том числе по промышленному освоению месторождений договорной территории «Багтыярлык» и развитию месторождения «Галкыныш». При этом отмечалась важность достигнутых на высшем уровне договорённостей, касающихся разработки второй очереди месторождения Галкыныш и прокладки четвёртой ветки транснационального газопровода Туркменистан–Китай.

Руководитель «CNPC» выразил Президенту Сердару Бердымухамедову признательность за участие в церемонии ввода в строй газосборной станции Гадын в Лебапском велаяте.

Отмечалось, что взаимодействие в области энергетики также имеет благоприятные перспективы в контексте сопряжённых инициатив двух стран – китайской инициативы Пояса и Пути и и реализуемой Туркменистаном стратегии по возрождению Великого Шёлкового пути.

Руководитель CNPC высказал самые наилучшие пожелания в адрес главы государства, а также Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова.

Во встрече также принял участие Посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн.///nCa, 21 июня 2022 г.