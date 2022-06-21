Казахстан – позиция по водным отношениям с соседними странами

Казахстан остро испытывает возрастающий дефицит водных ресурсов. Около половины поверхностных вод республики поступает из сопредельных государств. Из 23 трансграничных рек, протекающих через территории Казахстана и Китая, наиболее значимыми являются Иртыш и Или.

Ниже приводится ссылка на видео-ролик, опубликованный таджикским новостным агентством Avesta, в котором представлена позиция Казахстана по эффективному пользованию и управлению водами трансграничных рек с соседними странами.

http://avesta.tj/2022/06/04/vodnye–otnosheniya–sosedstvuyushhih–stran–video/