В Туркменистане завершен новый газовый проект в рамках энергетического партнерства с Китаем

В субботу, 18 июня 2022 года, при участии Президента Сердара Бердымухамедова на территории Фарапского этрапа Лебапского велаята состоялся запуск газосборной станции Гадын, строительство которой было выполнено совместно с китайской компанией CNPC.

Газосборная станция стоимостью 280 млн.долл.США рассчитана на сбор в сутки 5,5 миллиона кубометров природного газа в сутки. Сюда будет поступать газ с месторождений «Kiştiwan», «Günbatar Kiştiwan», «Gadyn», «Eljik» и «Gündogar Eljik» на договорной территории «Bagtyýarlyk» и направляться на экспорт в Китай.

Объект создал 200 новых рабочих мест.

Посредством телемоста также введен в строй газопровод Учаджи-Зергер, который будет питать природным газом газотурбинную электростанцию мощностью 432 МВт в Чарджевском этрапе.

Приветствуя участников церемонии, Президент Сердар Бердымухамедов отметил: «Политика «открытых дверей» является важной основой международных отношений нашего нейтрального государства. Исходя из этого, Туркменистан зарекомендовал себя в мире как надёжный и ответственный партнёр. Это создаёт условия для повышения экономического потенциала страны, помогает решать многие вопросы мирового значения, позволяя повышать благосостояние нашего народа».

Экспорт углеводородных ресурсов на внешние рынки является стратегической целью Туркменистана, занимающего четвёртое место в мире по запасам природного газа, заявил туркменский лидер.

Проекты в этой сфере способствуют выводу на новый уровень торгово-экономического сотрудничества стран Центральной Азии и других государств, развитию межрегиональных связей. Огромный прогресс в нефтегазовом секторе достигнут с китайскими партнёрами, что положительно сказалось на экономическом росте обеих стран, подчеркнул он.

Как заявил президент с момента ввода в эксплуатацию в конце 2009 года газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай протяженностью 1830 километров, который позволяет экспортировать 55 миллиардов кубометров газа в год, из Туркменистана в Китай было экспортировано более 334 миллиардов кубометров природного газа.

В дальнейшем планируется построить ещё одну, 4-ую ветку, чтобы увеличить объём этого необходимого топлива до 65 миллиардов кубометров в год.

В своем выступлении Посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэну отметил, что в этом году исполняется ровно 15 лет с момента начала деятельности CNPC в Туркменистане.

«Отличительная особенность взаимодействия в сфере ТЭК состоит в том, что оно опирается на взаимную волю и всемерную готовность сторон к дальнейшему расширению традиционного сотрудничества», – подчеркнул дипломат, отметив, что именно по этой причине на это сотрудничество не влияет международная и региональная конъюнктура и другие внешние факторы.

Туркменистан – одна из крупнейших энергетических держав планеты, а Китай – страна, имеющая огромный интерес к туркменскому «голубому топливу», добавил он, отметив имеющиеся широкие перспективы для дальнейшего развития межгосударственного диалога.

Посол выразил готовность своего государства к проведению необходимой работы для обсуждения долгосрочных перспектив взаимовыгодного сотрудничества.

Далее выступил президент совета правления Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнь.

Он заявил о том, что в перспективе планируется повысить объёмы добычи газа на договорной территории «Bagtyýarlyk» и тем самым вывести двустороннее сотрудничество в области энергетики на новый, более высокий уровень. Как известно, Договор о разделе продукции по договорной территории «Bagtyýarlyk» и Договор о закупке и продаже природного газа между Государственным концерном «Türkmengaz» и CNPC были подписаны в 2007 году.

Туркменистан обладает колоссальными запасами природного газа, а Китай обладает перспективным рынком. Таким образом, взаимовыгодное двустороннее газовое сотрудничество можно охарактеризовать как взаимодополняемое, сказал Хоу Цицзюнь.

Для Китая Туркменистан является надёжным, крупным поставщиком газа, а Китай для Туркменистана – ключевым партнёром в торговле энергоносителей, подчеркнул он.

Отмечалось, что в начале года были достигнуты новые договоренности, обозначившие новые направления совместной работы.

В данном контексте с освоением второй очереди газового месторождения «Galkynyş» предпринимаются меры по ускорению темпов прокладки четвёртой ветки газопровода Туркменистан-Китай.

В будущем мы приложим все усилия для устойчивого долгосрочного взаимодействия в газовой сфере и сотрудничества во всех других областях, заверил руководитель CNPC.

Затем состоялся показ видеофильма, осветившего партнерство Туркменистана и КНР в топливно-энергетическом секторе, а также значение новой газосборной станции Гадын.

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Строительство газосборной станции Гадын является частью проекта по возведению надземных сооружений газовых месторождений западного блока договорной территории Багтыярлык.

Данный проект стартовал в сентябре 2021 года. Контракт на предоставление услуг по проектированию и строительству «под ключ» наземных сооружений газовых месторождений западного участка договорной территории «Багтыярлык» был подписан с дочкой CNPC – компанией «China Petroleum Engineering and Construction» (CPECC) в июне прошлого года.

В рамках проекта, срок реализации которого составляет два года, будут введены в эксплуатацию шесть месторождений – Гадын, Северный Гадын, Илджик, Восточный Илджик, Киштуван и Западный Киштуван. Всего, к строительству запланировано 22 скважины, четыре газосборные станции, трубопроводы и другие объекты. Общая проектная мощность проекта – 1,815 миллиарда кубометров газа в год.///nCa, 19 июня 2022 г, (источник фото – TDH, скриншоты с туркменского телевидения)