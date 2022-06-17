Состоялись туркмено-российские консультации по биологической безопасности

16 июня 2022 года состоялись туркмено-российские межведомственные консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности, сообщает МИД России.

Стороны обменялись оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве.

Также были обсуждены конкретные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности.

Рассмотрены вопрос об учреждения профильной межправительственной двусторонней консультативной комиссии. Этот шаг может быть принят в контексте реализации межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности от 1 апреля 2021 г. и в целях оптимизации и повышения эффективности соответствующего взаимодействия.

На встрече подчеркнута близость подходов России и Туркменистана к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в СНГ.

Напомним, что в Декларации об углублении стратегического партнерства, подписанной в ходе официального визита Президента Сердара Бердымухамедова в Москву, Туркменистан и Россия подтвердили готовность развивать сотрудничество в области биобезопасности. ///nCa, 17 июня 2022 г.