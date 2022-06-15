Туркменистан предпринимает дальнейшие шаги по расширению прав и возможностей молодежи

Во вторник, 14 июня, председатель верхней палаты Парламента Гурбангулы Бердымухамедов встретился с представителями студенческой молодежи. Главным пунктом повестки дня было обсуждение обновленной редакции Закона «О государственной молодёжной политике Туркменистана». Нормативный акт получит название Закона о молодежи.
На заседании прозвучали выступления представителей студенческой молодежи Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова, Туркменского государственного института экономики и управления, Туркменского государственного архитектурно-строительного института, Военного института.
Аркадаг Бердымухамедов в своем выступлении озвучил следующие поправки, которые будут внесены в новый закон. Цель законотворческих изменений расширить участие молодежи в социально-экономической жизни страны с учетом новых реалий:
- Представить Кабинету Министров предложения по изучению вопроса, связанного с передачей Министерству образования Туркменистана полномочий Министерства спорта и молодёжной политики Туркменистана в области молодёжной политики. Эта поправка нацелена на формирование эрудированной, образованной, высоконравственной молодёжи с широким мировоззрением, владеющей передовыми технологиями, приверженной национальным принципам, а также выработки государственного механизма по оказанию молодёжи поддержки, соответствующей международным стандартам (добавление 7 пункта в статью 7 Закона).
- Внесение поправок, нацеленных на расширение масштабов соответствующей национальным принципам учебной работы, носящей агитационно-разъяснительный характер, нацеленной на воспитание у молодёжи великой любви к независимой Родине, чувства национальной гордости (добавление после 16-го пункта 5-й статьи Закона Туркменистана «О государственной молодёжной политике» 17-го пункта).
- Дополнения, связанные с оказанием молодёжи поддержки в участии в реализации экологических проектов и реставрации исторических памятников, стимулированием у неё интереса к историко-культурному наследию, охране окружающей среды посредством развития системы внутреннего туризма (добавить после 2-го пункта 23-й статьи Закона 3-й пункт).
- Формирование у молодежи навыков управления инновационными технологиями, а также на приумножение любви к спорту, национальным ценностям, совершенствование сети Интернет и инкорпорирование в молодёжную среду других современных тенденций.
- Разработка механизма для развития предпринимательства среди молодёжи (если 75 процентов сотрудников предприятия, учреждённого предпринимателями, составляет молодёжь, назвать его молодёжным предприятием и предусмотреть льготы по государственной поддержке таких предприятий).
- Налоговые льготы для молодежи. Новый закон будет предусматривать порядок льготной выплаты молодыми специалистами, только что принятыми на работу после окончания учебного заведения, подоходного налога в первый год периода трудовой деятельности в размере 50 процентов, во второй и третий годы – 25 процентов. (изменения в статье 35 Закона).
- Отсрочка от военной службы. Поправка предусматривающая временную отсрочку срока военной службы с условием предоставления окончившим среднюю школу молодым ребятам разовой возможности для поступления в высшие и средние профессиональные учебные заведения с целью достижения непрерывности обучения молодёжи и её направления в профессиональное русло.
Как сообщил Гурбангулы Бердымухамедов, окончательная редакция Закона о молодежи будет подготовлена после того, как депутаты парламента, представители общественных объединений, посетят самые отдалённые сёла в велаятах и этрапах страны, проведут встречи с молодёжью, почётными старейшинами и тружениками. Все собранные предложения будут представлены в нижнюю палату парламента.
Закон Туркменистана «О государственной молодёжной политике» был принят 29 августа 2013 года, а изменения и дополнения в него внесены в марте 2017 года. Также в Туркменистане реализуется Государственная программа в области государственной молодёжной политики Туркменистана на 2021–2025 годы. ///nCa, 15 июня 2022 г.