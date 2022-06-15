Туркменистан предпринимает дальнейшие шаги по расширению прав и возможностей молодежи

Во вторник, 14 июня, председатель верхней палаты Парламента Гурбангулы Бердымухамедов встретился с представителями студенческой молодежи. Главным пунктом повестки дня было обсуждение обновленной редакции Закона «О государственной молодёжной политике Туркменистана». Нормативный акт получит название Закона о молодежи.

На заседании прозвучали выступления представителей студенческой молодежи Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова, Туркменского государственного института экономики и управления, Туркменского государственного архитектурно-строительного института, Военного института.

Аркадаг Бердымухамедов в своем выступлении озвучил следующие поправки, которые будут внесены в новый закон. Цель законотворческих изменений расширить участие молодежи в социально-экономической жизни страны с учетом новых реалий:

Представить Кабинету Министров предложения по изучению вопроса, связанного с передачей Министерству образования Туркменистана полномочий Министерства спорта и молодёжной политики Туркменистана в области молодёжной политики. Эта поправка нацелена на формирование эрудированной, образованной, высоконравственной молодёжи с широким мировоззрением, владеющей передовыми технологиями, приверженной национальным принципам, а также выработки государственного механизма по оказанию молодёжи поддержки, соответствующей международным стандартам (добавление 7 пункта в статью 7 Закона).

Внесение поправок, нацеленных на расширение масштабов соответствующей национальным принципам учебной работы, носящей агитационно-разъяснительный характер, нацеленной на воспитание у молодёжи великой любви к независимой Родине, чувства национальной гордости (добавление после 16-го пункта 5-й статьи Закона Туркменистана «О государственной молодёжной политике» 17-го пункта).

Дополнения, связанные с оказанием молодёжи поддержки в участии в реализации экологических проектов и реставрации исторических памятников, стимулированием у неё интереса к историко-культурному наследию, охране окружающей среды посредством развития системы внутреннего туризма (добавить после 2-го пункта 23-й статьи Закона 3-й пункт).

Формирование у молодежи навыков управления инновационными технологиями, а также на приумножение любви к спорту, национальным ценностям, совершенствование сети Интернет и инкорпорирование в молодёжную среду других современных тенденций.

Разработка механизма для развития предпринимательства среди молодёжи (если 75 процентов сотрудников предприятия, учреждённого предпринимателями, составляет молодёжь, назвать его молодёжным предприятием и предусмотреть льготы по государственной поддержке таких предприятий).

Налоговые льготы для молодежи. Новый закон будет предусматривать порядок льготной выплаты молодыми специалистами, только что принятыми на работу после окончания учебного заведения, подоходного налога в первый год периода трудовой деятельности в размере 50 процентов, во второй и третий годы – 25 процентов. (изменения в статье 35 Закона).

Отсрочка от военной службы. Поправка предусматривающая временную отсрочку срока военной службы с условием предоставления окончившим среднюю школу молодым ребятам разовой возможности для поступления в высшие и средние профессиональные учебные заведения с целью достижения непрерывности обучения молодёжи и её направления в профессиональное русло.

Как сообщил Гурбангулы Бердымухамедов, окончательная редакция Закона о молодежи будет подготовлена после того, как депутаты парламента, представители общественных объединений, посетят самые отдалённые сёла в велаятах и этрапах страны, проведут встречи с молодёжью, почётными старейшинами и тружениками. Все собранные предложения будут представлены в нижнюю палату парламента.

Закон Туркменистана «О государственной молодёжной политике» был принят 29 августа 2013 года, а изменения и дополнения в него внесены в марте 2017 года. Также в Туркменистане реализуется Государственная программа в области государственной молодёжной политики Туркменистана на 2021–2025 годы. ///nCa, 15 июня 2022 г.