В Ашхабаде чествовали победителей Конкурса Франкофонии

11 июня в Туркменском Государственном Университете имени Махтумкули состоялась церемония награждения победителей Конкурса Франкофонии-2022 в Ашхабаде, сообщает Французский Институт в Туркменистане.

В 2022 году, Конкурсы Франкофонии приобрел особое значение, так в этом году отмечается 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений между Францией и Туркменистаном.

В рамках Конкурса были организованы три вида состязаний – театральное, на лучшее сочинение, и лучший фоторепортаж – посвящённые франкоязычным путешественникам XIX века в Туркменистане.

Данное мероприятия впервые проводилось в стенах ТГУ, факультет романо-германских и восточных языков которого готовит специалистов по французскому языку.

Победители конкурсов были награждены призами, предоставленными партнерами:

Первого места в театральном конкурсе был удостоен Аманов Тимур, ученик 9-го класса школы №27. Он выиграл ноутбук от компании Bouygues Turkmen.

Первое место в конкурсе сочинений выиграла Джумагельдыева Лейла, ученица 8-го класса школы №43, ей вручили швейцарские часы от бренда Tissot.

Первое место в конкурсе фотографий выиграл Мелехов Кирилл, ученик 6-го класса школы №7, ему вручили планшет от Посольства Республики Армении в Туркменистане.

Победители вторых мест получили в подарок французскую парфюмерию от магазина La Boutique de Paris и множество швейцарских аксессуаров;

Призеры третьего места награждены подарочными купонами от салона красоты Dessange и кафе La Tartine.

В дополнении, все участники получили призы от Посольства Канады в Анкаре.

Французский язык в настоящее время является 5-м языком в мире, 2-м языком обучения (после английского) и, прежде всего, языком с самым сильным демографическим ростом. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил по случаю Международного Дня Франкофонии 2022 года, что французский язык является связующим звеном между континентами.

Несколько фотографий с мероприятия:

//////nCa, 14 июня 2022 г. (источник фото – Французский Институт в Туркменистане)