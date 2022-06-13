Показ фильма Дэвида Аттенборо в МУГНИР

Ашхабад – Пятница, 10 июня 2022 г. – По случаю Всемирного дня окружающей среды 2022 года Посольство Великобритании в Туркменистане в сотрудничестве с Международным университетом гуманитарных наук и развития организовало показ фильма сэра Дэвида Аттенборо “Жизнь на нашей планете” для студентов в Ашхабаде.

Сэр Дэвид Аттенборо – один из самых известных в мире телеведущих и натуралистов. За свою жизнь сэр Дэвид Аттенборо воочию убедился в колоссальных масштабах изменений окружающей среды, вызванных действиями человека. Честный, откровенный и актуальный, этот документальный фильм – свидетельство сэра Дэвида о мире природы. Он предлагает убедительный рассказ из первых рук о воздействии человечества на природу и послание надежды будущим поколениям. В этом удивительном документальном фильме представлены некоторые довольно мрачные прогнозы на будущее, если человечество продолжит свой нынешний путь, включая шестое массовое вымирание и глобальное повышение температуры на 4 ° C, что сделает большую часть Земли непригодной для жизни.

«Я хотел бы сказать огромное спасибо каждому присутствующему здесь человеку за то, что он присоединился к нам сегодня. Сегодня у нас есть прекрасная возможность собраться вместе и поставить природу в центр всего, что мы делаем. Сегодня у нас отличный шанс перейти к новому образу мышления – побудить наших друзей, семьи и общество в целом к действиям и построению лучшего будущего, в котором мы сможем жить в гармонии с нашим природным миром, и я надеюсь, что сегодня после просмотра этого удивительного фильма вы уйдете с чувством вдохновения действовать», – сказал посол Уайлд.

Несколько фотографий с мероприятия:

///nCa, 11 июня 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Великобритании в Туркменистане)