В Москве состоялись Туркмено-Российские переговоры на высшем уровне – Туркменистан и Россия углубляют стратегическое партнерство

Репортаж nCa

10 июня 2022 года в Москве состоялись переговоры Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Президентом России Владимиром Путиным.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

После беседы в узком составе встреча продолжилась в формате рабочего завтрака.

По окончании переговоров Путин вручил туркменскому лидеру награду Российской Федерации – орден Дружбы.

По итогам консультаций на высшем уровне подписан ряд двусторонних документов, в том числе Декларация об углублении стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном.

Также президенты выступили с заявлением для прессы.

Встреча в узком составе

Начало беседы Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Президентом Владимиром

В.Путин: Уважаемый Сердар Гурбангулыевич!

Очень рад Вас видеть. Добро пожаловать в Россию.

Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит Вы осуществляете именно в нашу страну. Это лишний раз подчёркивает особый характер наших отношений.

Благодаря Вашему предшественнику на этом высоком посту – Гурбангулы Мяликгулыевичу – мы продвинули наше взаимодействие на действительно стратегический уровень. Сегодня мы подпишем тоже очень важный документ, касающийся развития наших отношений.

Хотел бы отметить, что за пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился – на десять с небольшим процентов. Зато сегодня, несмотря на все внешние сложности, за первый квартал [2022 года] увеличение – больше 40 процентов, и это очень серьёзное движение вперёд.

Мы совсем недавно отметили юбилейные даты, в том числе 30-летие установления дипломатических отношений. Развиваем отношения по всем направлениям, и мне очень приятно отметить, что они, действительно, не формально, а по сути являются стратегическими.

Мы очень рады Вас видеть, добро пожаловать.

И конечно, в самом начале хочу Вас попросить передать самые наилучшие пожелания предыдущему президенту [Г.Бердымухамедову], моему хорошему и доброму другу – новых успехов и здоровья, естественно.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего хотел бы выразить Вам свою признательность за Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию. Это мой первый визит в качестве Президента Туркменистана в Российскую Федерацию.

Также, пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас и в Вашем лице весь российский народ с наступающим Днём России и пожелать мира, благополучия и процветания.

Уважаемый Владимир Владимирович!

В этом году, как Вы правильно отметили, отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией. За эти годы отношения между нашими странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений.

Также хотел бы отметить, что в этом году мы отмечаем 20-летие подписания в Ашхабаде Договора о дружбе и сотрудничестве между Туркменистаном и Российской Федерацией. Этот документ стал важной вехой в истории отношений наших государств и способствовал развитию туркмено-российских отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и учёте интересов друг друга.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, с этими юбилейными датами, а также выразить Вам свою благодарность за Ваш личный вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Большое спасибо за тёплый приём и гостеприимство. Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов также передал Вам большой привет – хотел бы передать его Вам.

Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо.

В рамках Вашего визита работа большая проводится. Вчера, я знаю, встречались министры, вице-премьеры, так что, как обычно бывает, когда происходит визит на высоком уровне, на высшем уровне, все коллеги собираются, активно работают, и уверен, что кроме подписываемой нами сегодня декларации весь этот комплекс совместной работы, он, конечно, пойдёт на пользу развитию наших отношений.

Спасибо большое.

С.Бердымухамедов: Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы тоже отметить, что Туркменистан и Российская Федерация имеют высокий уровень политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, основанного на стратегическом партнёрстве.

На сегодняшний день между Туркменистаном и Российской Федерацией подписано 288 международных документов. Базовыми документами являются Договор о дружбе и сотрудничестве, также Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Говоря о торгово-экономических отношениях, хотел бы отметить, что Российская Федерация является одним из крупных торговых партнёров Туркменистана. Экономическое сотрудничество касается не только энергетики, но и промышленности, транспорта, инфраструктурного строительства и других сфер.

Сегодня Туркменистан не только закупает большое количество автомобильной, морской и авиационной техники из Российской Федерации, но и, конечно же, предоставляет возможность российским компаниям активно принимать участие в реализации экономических проектов на территории нашей страны.

Хотел бы отметить, что одним из основных направлений двустороннего сотрудничества является совместная деятельность в культурно-гуманитарной области, прежде всего это касается образования, культуры и здравоохранения.

Важное место в двустороннем сотрудничестве занимают партнёрские связи с регионами Российской Федерации. Хотел бы отметить успешное сотрудничество с Республикой Татарстан, Санкт-Петербургом, Астраханской областью и другими регионами Российской Федерации.

Одним из основных направлений двустороннего сотрудничества также являются межпарламентские связи. Установились хорошие контакты между депутатами Меджлиса Туркменистана и членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы.

Также я хотел бы отметить успешное проведение I Межпарламентского форума [стран Центральной Азии и Российской Федерации] и I Диалога женщин стран Центральной Азии и Российской Федерации, которые состоялись 12 и 13 мая этого года в Ашхабаде. Межпарламентский форум стран Центральной Азии и Российской Федерации предоставил хорошую возможность для установления более тесного сотрудничества между законодательными органами наших стран.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Ещё раз хотел бы отметить, что Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Российской Федерацией. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для Вас время.

Ещё раз большое спасибо за тёплый приём и гостеприимство.

В.Путин: Спасибо. Я обязательно воспользуюсь Вашим приглашением.

Вручение ордена Дружбы Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову

Владимир Путин вручил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову государственную награду Российской Федерации – орден Дружбы – за большой вклад в укрепление стратегического партнёрства между двумя странами.

«Как сейчас, во главе государства, так и до избрания на пост Президента Вы последовательно выступали и выступаете за развитие дружественных, по-настоящему тесных партнёрских отношений с Россией», – отметил Президент России, вручая награду.

«На различных государственных должностях лично участвовали в подготовке и реализации ряда совместных инициатив и важных соглашений. Будучи сопредседателем межправительственной российско-туркменской комиссии, активно занимались практическими вопросами продвижения двусторонних торгово-экономических связей», – подчеркнул он.

В свою очередь Президент Сердар Бердымухамедов отметил: «Для меня большая честь принять эту высокую награду. Эту высокую награду я у Вас принимаю как знак уважения к Туркменистану.

Опираясь на прочный фундамент дружбы, добрососедства, глубокие исторические связи, Туркменистан и Российская Федерация последовательно укрепляют свои двусторонние отношения, уверенно строят совместные планы и программы сотрудничества в экономике, энергетике, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве и по многим другим направлениям».

Подписанные Документы

В ходе официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Российскую Федерацию были подписаны следующие документы:

Декларация об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области карантина растений. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана по сотрудничеству в области транспорта и транзита. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Агентством «Туркменсвязь» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана в области связи и информационных технологий. Меморандум о взаимном сотрудничестве в строительном секторе между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством строительства и архитектуры Туркменистана. План действий по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области спорта на 2022–2024 годы. Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации и Центральным банком Туркменистана в области банковского надзора. Меморандум о взаимопонимании между Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и Агентством «Туркмендемирёллары» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана. Меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных грузовых перевозках между Акционерным обществом «РЖД Логистика» и Открытым акционерным обществом «Транспортно-логистический центр Туркменистана». Соглашение между Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н.Костякова» и Национальным институтом пустынь, растительного и животного мира Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о научно-исследовательском сотрудничестве. Меморандум о научном сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр риса» и Научно-производственным центром сельского хозяйства Туркменского сельскохозяйственного института. Соглашение между Правительством Астраханской области (Российская Федерация) и Хякимликом Балканского велаята (Туркменистан) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Соглашение об установлении побратимских отношений между муниципальным образованием «Город Астрахань» (Российская Федерация) и городом Туркменбаши (Туркменистан). Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Астраханский государственный университет» и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули.

Туркменские предприниматели также провели встречу с российскими партнёрами. По её итогам подписан Договор о сотрудничестве между Торговой сетью супермаркетов «Halk market» (Туркменистан) и Агрохолдингом «Русагро» (Россия), нацеленный на интенсификацию двусторонних торгово-экономических контактов, в том числе в продовольственной сфере, по линии деловых кругов.

Заявления для прессы по итогам переговоров

По итогам туркмено-российских переговоров Президент Владимир Путин и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сделали заявления для прессы.

В.Путин: Уважаемые дамы и господа! Коллеги!

Наши с Сердаром Гурбангулыевичем переговоры были весьма содержательными, прошли в деловой, дружеской атмосфере, подчеркнули подлинно партнёрский и взаимовыгодный характер сотрудничества между Россией и Туркменистаном.

Нынешний год – знаменательный для российско-туркменских отношений. В апреле исполнилось 30 лет установления дипломатических связей, а также 20 лет со дня подписания основополагающего Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве, который служит прочным фундаментом для всего комплекса многопланового взаимодействия наших стран.

В подписанной нами только что Декларации об углублении стратегического партнёрства зафиксированы приоритеты совместной работы на перспективу в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную.

Отмечу, что Россия является одним из главных экономических партнёров Туркменистана. В прошлом году двусторонний товарооборот составил 865 миллионов долларов, а уже по итогам первого квартала текущего года взаимная торговля поднялась ещё на 45 процентов.

Над диверсификацией товарных и инвестиционных обменов и инвестиционных возможностей, диверсификацией возможностей по этому направлению продуктивно работает российско-туркменская межправкомиссия по экономическому сотрудничеству. Не так давно Ашхабад посетил её российский сопредседатель для обсуждения перспективных совместных проектов и расширения практики использования национальных валют во взаиморасчётах двух стран.

Одной из ключевых отраслей двустороннего партнёрства традиционно является энергетика. И энергетической тематике мы уделили сегодня особое внимание. С обеих сторон была высказана заинтересованность в установлении взаимодействия по линии профильных ведомств России и Туркменистана, в поддержке инициатив деловых кругов, которые нацелены на продолжение реализации взаимовыгодных начинаний.

Упомяну, в частности, что «Газпром» сотрудничает с концерном «Туркменгаз» по организации экспорта газа из Туркменистана в рамках долгосрочного контракта, предусматривающего возможность закупок Россией газа в Туркменистане.

«ЛУКОЙЛ» ведёт переговоры об условиях участия в качестве оператора проекта освоения нефтегазоконденсатного месторождения «Достлук» в Каспийском море.

Давно и успешно в Туркменистане работает «Татнефть», занимающаяся ремонтом и обслуживанием нефтяных скважин. Внедрение современных российских технологий позволило значительно повысить производительность нефтепромыслов, создать новые рабочие места.

Интерес к реализации проектов в Туркменистане проявляют и другие крупные российские энергетические и индустриальные компании – «Интер РАО», «Силовые машины».

Речь идёт о модернизации и строительстве новых электростанций, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, проведении высоковольтных линий электропередачи, транзите и экспорте электроэнергии.

На переговорах затрагивалась и такая важная тема, как дальнейшее развитие промышленной кооперации. Было констатировано, что успешно осуществляется целый ряд крупных совместных проектов.

Среди них упомяну сооружение для Туркменистана «Объединённой судостроительной корпорацией» многоцелевого сухогруза. Туркменской стороне уже передано два скоростных пассажирских теплохода, в планах – строительство нескольких грузопассажирских паромов.

Российский «Трансмашхолдинг» изготовил для «Железных дорог Туркменистана» два тепловоза, в марте заключён контракт ещё на пять таких машин. Расширяются поставки на туркменистанский рынок продукции «КАМАЗа»: в прошлом году поставлено порядка двух тысяч грузовиков, открыт новый учебный центр компании в городе Туркменбаши.

С обеих сторон была высказана готовность к реализации новых масштабных инициатив в строительной области. К слову, в Туркменистане с успехом работает российская компания «Возрождение» – господин Президент положительно отозвался о её работе, – которая за последние 10 лет построила объекты дорожно-транспортной инфраструктуры на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов, а сейчас возводит систему селезащитных сооружений рядом с Ашхабадом. Работа завешается.

Вызывает удовлетворение, что Россия и Туркменистан по-партнёрски сотрудничают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В прошлом году туркменской стороне было поставлено 330 тысяч комплектов вакцины «Спутник V», в январе нынешнего года – 800 тысяч доз «Спутника Лайт», из которых 300 тысяч – на безвозмездной основе.

Условились с Президентом Туркменистана и далее способствовать всестороннему развитию двусторонних гуманитарных контактов между нашими гражданами, поощрять научные, образовательные, культурные и спортивные обмены.

Мы признательны руководству Туркменистана за бережное отношение к русскому языку и русской культуре. В Ашхабаде уже 20 лет успешно функционирует совместная российско-туркменская средняя школа имени Пушкина – одно из ведущих учебных заведений в стране с обучением на русском языке, где преподавание осуществляется по российским государственным образовательным стандартам и учебникам. Господин Президент высказал заинтересованность в расширении этой школы, за что я ему очень благодарен. Будем всячески этому содействовать.

Кстати, Россия активно содействует Туркменистану в подготовке высококвалифицированных кадров различного профиля. Популярность среди туркменской молодёжи российского образования стабильно высокая. Сейчас в нашей стране обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркменистана, из них более 4,3 тысячи – на бюджетной основе. Господин Президент высказал идею – идея очень хорошая, мы, конечно, её поддержим, – создать и совместный российско-туркменистанский университет.

В ходе переговоров, разумеется, также затрагивались наиболее актуальные региональные и международные проблемы. По большинству из них позиции наших государств традиционно близки или совпадают.

Хочу подчеркнуть, Россия с уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана, к стремлению руководства страны содействовать устойчивому и стабильному развитию в Центральноазиатском регионе и в мире в целом.

Исходя из этого будем и далее сотрудничать на многосторонних площадках. Благодарны туркменистанским партнёрам за последовательную поддержку многих российских инициатив в Организации Объединённых Наций, в том числе направленных против попыток героизации нацизма и фальсификации истории.

Приветствуем растущий интерес туркменских коллег к интеграционным процессам, развивающимся по линии Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. С участниками Евразэс и ШОС Туркменистан связывают тесные торгово-экономические отношения.

Москва и Ашхабад плотно взаимодействуют в рамках Содружества Независимых Государств. Перспективным видится и сотрудничество в формате «центральноазиатская «пятёрка» плюс Россия».

И конечно, мы с Сердаром Гурбангулыевичем довольно подробно говорили по тематике укрепления сотрудничества в регионе Каспийского моря. В России и Туркмении придаётся большое значение совместной работе с прикаспийскими государствами в сфере обеспечения безопасности, углубления экономического партнёрства, сохранения природных ресурсов и поддержания экологического благополучия. Ведётся активная подготовка к проведению в Ашхабаде очередного, шестого Каспийского саммита, а также в Москве второго Каспийского экономического форума.

При обмене мнениями о ситуации в Афганистане с обеих сторон была отмечена важность обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, решения острых социально-экономических проблем, нейтрализации исходящих с афганской территории угроз, прежде всего это, конечно, связано с терроризмом.

Готовы продолжить совместную с Туркменистаном и другими партнёрами работу, в том числе в рамках Московского формата консультаций – Россия, Индия, Иран, США, КНР, Пакистан и пять центральноазиатских республик, – по постконфликтному восстановлению Афганистана, способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.

При этом, по нашему твёрдому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя Соединённые Штаты Америки и их союзники, чьё 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте.

Отмечу, что попросил нашего гостя передать самые тёплые приветствия и пожелания здоровья и успехов Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову. За многие годы совместной работы у нас с ним сложились по-настоящему дружеские, товарищеские отношения. На посту Президента Туркменистана и теперь, возглавляя верхнюю палату парламента страны, он всегда способствовал и способствует сегодня развитию партнёрского и обоюдовыгодного российско-туркменского сотрудничества.

И в заключение хотел бы выразить уверенность, что результаты наших сегодняшних переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению отношений России и Туркменистана на благо обоих наших дружеских народов, братских народов.

Спасибо вам большое за внимание.

С.Бердымухамедов: Уважаемые представители средств массовой информации!

В ходе нашего нынешнего визита мы с уважаемым Владимиром Владимировичем обсудили ход и перспективы двустороннего сотрудничества. Говоря о наших двусторонних связях, хотел бы подчеркнуть, что они находятся на подъёме, развиваются динамично и последовательно.

Благодаря совместным усилиям отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией развиваются по возрастающей линии, их отличительными чертами являются равноправие, взаимное уважение, открытость и доверительность, обоюдное понимание важности дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между двумя народами и государствами.

Наше государство располагает достаточным потенциалом для увеличения объёмов взаимной торговли, инвестиций, осуществления совместных проектов в таких сферах, как промышленность, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, и ряде других направлений.

За последнее время заметно активизировались наши связи в культурной, научной, гуманитарной и образовательной сферах. Оба государства оказывают этим процессам всестороннюю поддержку, создают необходимые условия для удовлетворения возрастающего взаимного интереса к истории, культуре, искусству обеих стран, поощряя широкие контакты в этих областях.

В ходе борьбы с пандемией коронавируса Туркменистан и Российская Федерация показали блестящий пример солидарности. Мы признательны руководству Российской Федерации за оперативный отклик на наш запрос о поставках вакцины, лекарственных средств, медицинских материалов, поддержку граждан Туркменистана, оказавшихся на российской территории в этот сложный период.

Был подписан пакет двусторонних документов по актуальным направлениям сотрудничества. Убеждён, что нынешняя встреча даст серьёзный импульс нашему стратегическому партнёрству, создавая новые возможности для укрепления и развития политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Уважаемые представители средств массовой информации!

Туркменистан и Российская Федерация продолжат тесное сотрудничество на Каспийском море как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Мы высоко ценим активное участие России в работе саммитов прикаспийских государств, её вклад в достижение ключевых договорённостей.

Мы договорились продолжить политико-дипломатический диалог, главной целью которого является содействие в обеспечении безопасности, стабильности в региональном и глобальном измерениях.

Убеждён, что нынешний визит подтвердил прочность стратегического партнёрства Туркменистана и Российской Федерации. Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для него время.

Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича за его неустанное внимание и огромный личный вклад в дело упрочения двусторонних связей.

Благодарю за внимание.

Другие мероприятия

По окончании пресс-конференции Президент Сердар Бердымухамедов проследовал к мемориальному комплексу, расположенному в Александровском саду, у Кремлёвской стены.

Глава Туркменистана возложил цветы к Вечному огню у Могилы неизвестного солдата.

Во второй половине дня в рамках программы официального визита Президент Сердар Бердымухамедов посетил Государственную Третьяковскую галерею.

Декларация об углублении стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном

10 июня 2022 года

Российская Федерация и Туркменистан, далее именуемые Сторонами,

руководствуясь фундаментальными принципами российско-туркменистанских отношений, заложенными в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года и Договоре между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве от 2 октября 2017 года,

подчеркивая, что за последние годы Сторонам удалось кардинально укрепить стратегическое партнерство,

стремясь придать долгосрочный характер многогранным двусторонним отношениям, активнее развивать их в политической, экономической, торговой, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других перспективных сферах с учетом современных условий и тенденций в мировой экономике,

будучи убежденными, что дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений будет способствовать процветанию обоих государств, а также укреплению мира и стабильности в регионе,

заявляют о нижеследующем:

Стороны настоящим провозглашают установление между ними отношений углубленного стратегического партнерства, которое предусматривает выведение разноплановых и многогранных связей на более высокий уровень и придание им особо тесного и динамичного характера для углубленного сотрудничества в двустороннем формате и на международной арене.

Углубленное стратегическое партнерство между Сторонами основывается на соблюдении ими принципов суверенитета, равенства и территориальной целостности государств, невмешательства в их внутренние дела, взаимного уважения и взаимной выгоды, а также предусматривает развитие масштабного сотрудничества в следующих областях.

Политическое взаимодействие

Стороны с удовлетворением отмечают, что российско-туркменистанские отношения основываются на глубоком политическом доверии и стратегической руководящей роли глав двух государств.

Президент Российской Федерации и Президент Туркменистана будут встречаться на регулярной основе для определения приоритетных направлений и форм дальнейшего развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в интересах укрепления дружественных отношений и плодотворного взаимодействия между двумя странами.

Стороны согласились поддерживать контакты на высоком уровне между законодательными органами двух государств, использовать формат межпарламентских обменов и диалога между группами дружбы для всестороннего многоуровневого общения по широкой повестке дня.

Стороны будут проводить регулярные консультации по линии внешнеполитических ведомств для обмена мнениями и согласования позиций по вопросам двусторонних отношений, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Стороны продолжат активное взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, «каспийской пятерки», а также Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, диалогового механизма «ЦА5+Россия» и других многосторонних структур и форматов, в том числе оказывать взаимную поддержку при рассмотрении различных вопросов и инициатив, затрагивающих обоюдные интересы.

Взаимодействие по вопросам безопасности

Стороны будут углублять партнерские связи по линии заинтересованных ведомств, сотрудничество в рамках международных и региональных организаций в сфере противодействия распространению террористической и экстремистской идеологии и пропаганды, отмыванию денег, финансированию терроризма, в том числе за счет наркодоходов, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, снабжению террористических организаций оружием и иным видам организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения.

Стороны выражают обеспокоенность использованием современных информационно-коммуникационных технологий в противоправных и вредоносных целях, в том числе для вмешательства во внутренние дела государств и подрыва их суверенитета, подчеркивают значимость дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в области международной информационной безопасности на основе Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 5 апреля 2019 года и посредством выполнения плана реализации основных направлений российско-туркменистанского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2022–2025 годы.

Стороны подтверждают нацеленность на конструктивное взаимодействие по обеспечению международной информационной безопасности на региональном и глобальном уровнях, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций.

Россия и Туркменистан подтверждают готовность развивать сотрудничество на основе Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по вопросам обеспечения биологической безопасности от 1 апреля 2021 года, а также «дорожной карты» взаимодействия между Российской Федерацией и Туркменистаном по вопросам региональной безопасности от 22 февраля 2022 года.

Стороны не допускают использования территории одной Стороны в ущерб безопасности другой Стороны.

Взаимодействие по правовым вопросам

Стороны продолжат тесное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам на основе имеющейся договорно-правовой базы.

Россия и Туркменистан выражают готовность расширять обмен опытом по юридическим вопросам в рамках взаимодействия таможенных и налоговых служб, органов по труду и занятости, а также органов в сфере миграции.

Стороны продолжат прилагать совместные усилия, направленные на укрепление договорно-правовых основ международных отношений на двустороннем и многостороннем уровнях.

Торгово-экономическое сотрудничество

Стороны продолжат активизировать работу в рамках Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны будут прилагать совместные усилия для поступательного углубления инвестиционного сотрудничества, увеличения объемов и расширения взаимной торговли в ближайшие годы, а также для устранения препятствий, сдерживающих ее развитие.

Стороны намерены придать импульс сотрудничеству в области сельского хозяйства и системного развития связей по линии агропромышленных комплексов России и Туркменистана, в том числе в целях увеличения объемов и расширения поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки обеих стран.

Стороны уделят приоритетное внимание развитию промышленной кооперации и намерены расширять долгосрочные взаимовыгодные связи путем реализации совместных проектов.

Стороны приветствуют взаимодействие российских и туркменистанских компаний в сфере взаимных поставок автомобильной и специализированной техники, трубной продукции, а также энергетического оборудования.

Стороны будут предпринимать совместные усилия по созданию логистических и оптово-распределительных центров плодоовощной продукции на территориях двух государств.

Стороны будут поддерживать деятельность торгово-промышленных палат Российской Федерации и Туркменистана в целях расширения прямых контактов между предпринимателями двух государств.

Стороны выразили намерение активизировать торгово-экономическое сотрудничество с задействованием потенциала Евразийского экономического союза.

Транспортное сотрудничество

Стороны приветствуют конструктивное взаимодействие Министерства транспорта Российской Федерации и Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана в соответствии с действующими соглашениями, участниками которых являются оба государства.

Стороны будут активно сотрудничать в сфере гражданской авиации для дальнейшего развития воздушного сообщения между странами.

Стороны выразили готовность тесно сотрудничать в области международного автомобильного сообщения в целях создания благоприятных условий для национальных автоперевозчиков.

Сотрудничество в области энергетики

Стороны отметили позитивную динамику сотрудничества в области энергетики, в частности повышение уровня взаимодействия нефтегазовых компаний двух стран, и будут прилагать совместные усилия по углублению сотрудничества между ними в области геологоразведочных работ и разработки нефтегазовых месторождений, обмену опытом и подготовке кадров в нефтегазовой отрасли.

Стороны выразили готовность к наращиванию взаимодействия в рамках проектов по повышению энергоэффективности, строительству новых и модернизации имеющихся объектов генерации электроэнергии в Туркменистане.

Межрегиональное сотрудничество

Стороны поддерживают расширение взаимовыгодных отношений между регионами и подчеркивают важность дальнейшего формирования благоприятных условий для их развития в производственной, инновационной, научно-технической и гуманитарной сферах, руководствуясь Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о содействии межрегиональному сотрудничеству от 30 марта 2021 года.

Стороны продолжат углублять прямые торгово-экономические связи между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными образованиями Туркменистана, их хозяйствующими субъектами путем взаимного участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, деловых миссиях, посредством оперативного обмена информацией о предлагаемой к реализации продукции, обмена сведениями о зарегистрированных на территориях Сторон предприятиях, заинтересованных в установлении коммерческих контактов.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Стороны выражают намерение продолжать дальнейшее взаимодействие по линии образовательных организаций высшего, среднего и профессионального образования двух государств, исходя из реальных потребностей регионов и соответствующих отраслей экономики.

Российская Федерация и Туркменистан будут всемерно поощрять сотрудничество по вопросам подготовки профессиональных кадров.

Стороны продолжат сотрудничество в сфере концертно-гастрольной и театральной деятельности, музейного и библиотечного дела, будут содействовать реализации Дней культуры Российской Федерации в Туркменистане и Дней культуры Туркменистана в Российской Федерации.

Продолжится углубление связей в области здравоохранения, медицинского образования и науки, развитие деловых контактов между организациями здравоохранения, высшего профессионального образования и науки Российской Федерации и Туркменистана. Большое внимание Стороны будут уделять обучению, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области здравоохранения, участию специалистов, преподавателей и студентов в международных мероприятиях, организуемых каждой из Сторон.

Стороны придают большое значение взаимодействию как в двустороннем, так и многостороннем формате в области борьбы с распространением опасных инфекционных заболеваний и отмечают, что накопленный опыт стран по обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки будет использоваться в дальнейшем как основа для деятельности по предупреждению новых эпидемий.

Стороны выражают заинтересованность в активизации взаимодействия между ведущими государственными и негосударственными средствами массовой информации, телекоммуникационными компаниями Российской Федерации и Туркменистана.

Охрана окружающей среды

Стороны продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стороны сотрудничают в вопросах охраны акватории Каспийского моря, защиты окружающей среды от загрязнения, а также защиты, сохранения, восстановления, устойчивого и рационального использования биологических ресурсов Каспийского моря и в целях защиты, сохранения и восстановления его экологической системы.///nCa, 11 июня 2022 г. (источник фото – TDH)