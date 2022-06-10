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Туркменистан и Россия намерены усилить стратегическое партнерство

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Сегодня, 10 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Россию по приглашению Президент Владимира Путина.

В ходе визита состоится подписание Декларации об углублении стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.///nCa, 10 июня 2022 г.

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