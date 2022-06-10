Российский и Туркменский регионы подписали договор о сотрудничестве

Посол Туркменистана в России Батыр Ниязлиев накануне визита официального визита туркменского лидера в России встретился в Москве с вице-губернатором – председателем Правительства Астраханской области Олегом Князевым, сообщают российские СМИ.

В ходе переговоров, состоялось подписание ряда двусторонних документов.

Так, заключено соглашение о сотрудничестве между Астраханской областью и Балканским велаятом, а также соглашение о побратимстве между городами Астраханью и Туркменбаши.

«Туркменистан является давним другом и надежным партнером Астраханской области. Мы успешно развиваем контакты в области торговли, транспорта, логистики, промышленности, образования и многих других. Установление связей на межрегиональном уровне станет новым этапом нашего взаимодействия», – подчеркнул Олег Князев.

По мнению вице-губернатора отметил, спектр отношений между Астраханской областью и Балканским велаятом может быть весьма широким. Прежде всего это сотрудничество в сферах развития морского транспортного сообщения, судостроения, туризма.

В свою очередь, Посол Ниязлиев отметил высокий уровень стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном. По его словам, примером эффективных межрегиональных связей служит сотрудничество с Астраханской областью.

Также ректор Туркменского госуниверситета им.Махтумкули подписала соглашение в сфере образования подписали с ректором Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева Константином Маркеловым.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, академические обмены, организацию курсов повышения квалификации, разработку и реализацию образовательных программ.

На сегодняшний день в АГУ обучают более 900 граждан Туркменистана. Ректор вуза выразил заинтересованность в дальнейшей подготовке высококвалифицированных кадров для Туркменистана. ///nCa, 10 июня 2022 г.