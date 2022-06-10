Энергетическое и транспортное сотрудничество с Туркменистаном обсуждено на встрече в правительстве России

В четверг, 9 июня вице-премьер Шахым Абдрахамнов, курирующий нефтегазовый комплекс Туркменистана, провёл встречу в Москве с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком.

Стороны детально обсудили предстоящий официальный визит Президента Туркменистана в Россию, в том числе ряд подготовленных к подписанию документов, касающихся развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

«Наши отношения носят стратегический характер, партнёрство развивается на основе дружбы, взаимного уважения. Основой отношений является подписанный в 2017 году договор между Россией и Туркменистаном о стратегическом партнёрстве. Наши президенты находятся в постоянном контакте, а развитие двустороннего сотрудничества сохраняет положительную динамику», – подчеркнул Александр Новак.

Вице-премьер России отметил, что Туркменистан обладает значительными запасами природного газа, по этой линии ведётся успешное сотрудничество “Газпрома” с “Туркменгазом”, заключён договор на покупку-продажу туркменского газа с 1 июля 2019 года. «Кроме того, Россия оказывает услуги по транспортировке туркменской нефти, идёт взаимодействие в нефтяной сфере, продолжается работа по реконструкции туркменских энергетических объектов», – добавил он.

Также Россия и Туркменистан располагают значительными возможностями для увеличения грузовых потоков по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север – Юг». Уже сейчас российские компании активно прорабатывают с туркменскими коллегами вопросы своего участия в проектах электрификации железнодорожных линий Туркменистана, модернизации её железнодорожной инфраструктуры. Совместными усилиями мы решим вопрос привлечения транзитных грузов, в целом реализуем транзитный потенциал Туркменистана, сказал Александр Новак.

В заключение встречи Александр Новак пригласил туркменскую делегацию посетить 25-й Петербургский международный экономический форум, а также принять участие во втором Каспийском экономическом форуме и Российском энергетическом форуме, запланированными на осень этого года.///nCa, 10 июня 2022 г.