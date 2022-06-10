Аркадаг Бердымухамедов посетил Лебапский велаят

В четверг, 9 июня, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Лебапский велаят.

В ходе поездки Аркадаг посетил многопрофильную больницу в Туркменабаде, встретился со студентами и преподавателями Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди, побывал на городском рынке и автомобильном мосту Туркменабат–Фараб через реку Амударья.

Во время визита в больницу, Гурбангулы Бердымухамедов побеседовал с маленькими пациентами и их родителями. Он вручил детям подарки. Как сказал Аркадаг, государство и впредь будет держать в центре пристального внимания решение вопросов, касающихся здоровья детей, получающих терапевтическую помощь в больницах.

Здесь же в больнице он провел рабочее совещание с участием заместителя министра здраво­охранения и медицинской промышленности А.Германова, а также главного врача многопрофильной больницы Туркменабата С.Юсупова и исполнительного директора Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базарова.

Были обсуждены такие вопросы, как режим работы отделений, использование возможностей цифровых технологий диагностирования, повышение профессионализма персонала больницы.

Также, председатель Халк Маслахаты отметил, что многопрофильная больница Лебапского велаята ориентирована на оказание медицинской помощи как жителям данного региона, так и афганскому народу. Наша страна всегда была и будет привержена политике добрососедства с Афганистаном, оказывая действенную поддержку братскому народу, в том числе в области здравоохранения, сказал он.

Аркадаг поручил исполнительному директору Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Р.Базарову, изучить вопрос о выделении финансовых средств из Фонда для закупки необходимого оборудования для клиник.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов встретился со студентами и преподавателями Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития и преподавания педагогической науки, внедрения цифровой системы в учебный процесс, а также о подготовке квалифицированных специалистов для национальной сферы образования.

Именно на создание наиболее благоприятных условий для становления, развития и личностного роста подрастающего поколения туркменистанцев, расширение возможностей для максимальной реализации его интеллектуального, творческого и духовного потенциала в интересах общества и государства нацелена проводимая в современную эпоху молодёжная политика, подчеркнул Аркадаг.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша отметил важность изучения иностранных языков и внедрения цифровых технологий в сферу образования.

Данный вуз в свое время окончили народный писатель Туркменистана Гозель Шагулыева и государственный деятель, дипломат Чинар Рустемова.

Аркадаг предложил открыть в Институте специальный кабинет, где можно будет собирать различные материалы об их жизненном и творческом пути, а также цифровую фотостудию и электронную библиотеку.

Он также обратил внимание на то, что выпускники школ в первый год не могут поступить в высшие учебные заведения. В данной связи Аркадаг озвучил инициативу о целесообразности продумать вопрос об оказании содействия в трудоустройстве молодым людям и привлечении их к предпринимательству.

Далее, Аркадаг направился к городскому базару. Он поинтересовался ассортиментом реализуемой ими продовольственной продукции, в частности, плодоовощной и бахчевой, мясной продукции.

Затем Аркадаг направился к автомобильному мосту Туркменабат–Фараб через Амударью.

Здесь же он обсудил с хякимом Лебапского велаята вопросы водоснабжения региона, в том числе земледельческих угодий.///nCa, 10 июня 2022 г.