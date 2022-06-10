БОМКА продолжает деятельность в области совершенствования мер по упрощению процедур торговли в Центральной Азии

С 6 по 8 июня текущего года, Программа содействия управлению границами в Центральной Азии провела семинар в гибридном формате в Ашхабаде для представителей ветеринарных и фитосанитарных органов по упрощению процедур торговли Туркменистана. Этот семинар оказал содействие национальным органам власти в оценке мер по упрощению процедур торговли и в деятельности по наращиванию потенциала в областях, охватываемых Соглашением Всемирной торговой организации (ВТО) по упрощению процедур торговли и Соглашением о применении санитарных и фитосанитарных мер. Данный семинар является пятым и последним семинаром подобного рода, проводимого Программой БОМКА в Центральной Азии, аналогичные мероприятия уже проведены в этом году в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.

В рамках семинара эксперты Продовольственной и ветеринарной службы Латвии оказали помощь в разработке рекомендаций и проекта плана действий по мерам упрощения процедур торговли в целях соблюдения положений Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли. Рекомендованные меры разработаны на основе результатов правового и торгового анализа в соответствии с положениями Соглашения ВТО.

О программе БОМКА

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), финансируемая Европейским Союзом (ЕС) направлена на повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию в регионе посредством поддержки приграничного сотрудничества и улучшение условий жизни людей, живущих в приграничных районах Центральной Азии. С начала реализации в 2003 году, БОМКА играет ведущую роль в укреплении сотрудничества между контролирующими органами на границе посредством применения концепции комплексного управления границами, а также в приведении и пограничного контроля в соответствие c международными стандартам и стандартами Европейского Союза.

Десятая фаза программы БОМКА, стартовавшая в апреле 2021 года, охватывает четыре компонента: институциональное развитие пограничных ведомств, повышение потенциала в области раскрытия нарушений, содействие торговле и улучшение приграничного сотрудничества. Программа с общим бюджетом в 21,65 миллионов евро и сроком реализации 4,5 года, является крупнейшей инициативой в регионе, реализуемой консорциумом партнеров Европейского Союза, и Международным центром по развитию миграционной политики. Консорциум партнеров отобранных стран-членов ЕС возглавляет Государственная пограничная охрана Латвийской Республики. ///БОМКА, 8 июня