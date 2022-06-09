В Нурсултане состоялось третье совещание министров иностранных дел в формате Китай – Центральная Азия

Эльвира Кадырова

8 июня 2022 года под председательством Казахстана в Нурсултане состоялось третье совещание министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Китай».

Во встрече приняли участие:

Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди

член Государственного совета, Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев

Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Иброхим

Заместитель председателя Кабинета министров – Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов

Исполняющий обязанности Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов.

В ходе заседания министры обсудили пути реализации инициатив, озвученных главами государств Центральной Азии и Китая 25 января 2022 года в ходе первого саммита, который прошёл по случаю 30-летия установления дипломатических отношений в год председательства Казахстана.

Главы делегаций отметили, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе.

Подчеркнута заинтересованность сторон в укреплении взаимодействия в рамках этого формата, раскрытии его значительных возможностей и превращении региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии.

В ходе встречи также было уделено отдельное внимание афганской проблематике, объединению усилий по борьбе с новыми угрозами и вызовами, совместной работе по преодолению последствий пандемии, ряду других важных вопросов.

Стороны приветствовали конструктивную роль Китая в предотвращении гуманитарного кризиса в Афганистане и обязались совместно содействовать установлению мира и восстановлению в Афганистане.

Перед лицом новых вызовов, вызванных сложной международной обстановкой, страны Центральной Азии и Китай выразили готовность укреплять двустороннюю и многостороннюю координацию, защищать суверенитет, безопасность и национальные ценности, поддерживать цели и принципы Устава ООН, совместно бороться с такими явлениями, как терроризм, сепаратизм и экстремизм, поддерживать продовольственную безопасность, мир, стабильность и развитие в регионе и Азии.

Ван И: Китай всегда будет твердо поддерживать страны Центральной Азии в обеспечении политической безопасности и социальной стабильности

Во время своего выступления на встрече министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что два года назад был создан механизм встречи министров иностранных дел стран Китай+ЦА5. В течение последних двух лет стороны сообща преодолевали пандемию, предпринимали усилия по восстановлению экономики и содействию региональной стабильности, добиваясь ощутимых результатов.

В начале этого года главы государств шести стран совместно объявили о создании китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим, наметив курс на сотрудничество между шестью странами и открыв в китайско-центральноазиатских отношениях новую эру.

Ван И сказал, что в настоящее время, изменения и пандемия, происходящая раз в столетие, а также украинский кризис продолжают наносить ущерб международным политическим, экономическим системам и системам безопасности, мир переживает новый период турбулентности и трансформации. Столкнувшись с миром хаоса и перемен, вопрос о том, какую Центральную Азию следует построить и как развивать отношения между Китаем и странами Центральной Азии, – это основные вопросы, которые мы должны надлежащим образом решить.

«Китай и Центральная Азия тесно взаимосвязаны, разделяя богатство и беды, они стали сообществом с общим будущим, идущим вперед плечом к плечу», – отметил Ван И.

Он также заявил, что независимо от развития международной ситуации, Китай всегда будет твердо поддерживать страны Центральной Азии в защите их суверенитета и независимости, следовании путям развития, соответствующим их национальным условиям, и построении независимой Центральной Азии; твердо поддерживать страны Центральной Азии в поддержании политической безопасности и социальной стабильности и построении мирной Центральной Азии; твердо поддерживать страны Центральной Азии в ускорении экономического развития, повышении благосостояния людей и построении процветающей Центральной Азии; твердо поддерживать страны Центральной Азии в стремлении к силе через единство для достижения взаимовыгодных результатов. Китай готов отстаивать принципы взаимного уважения, добрососедской дружбы, солидарности в трудные времена, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, укреплять солидарность и координацию со странами Центральной Азии и совместно работать над созданием более тесного китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим.

Ван И выдвинул пять предложений:

Во-первых, улучшить институциональные основы сотрудничества между шестью странами. Создание механизма саммита глав государств “Китай+ЦА5” имеет большое стратегическое значение. Мы должны тщательно подготовиться и в полной мере использовать ведущую роль дипломатии главы государства. Мы должны активно проводить обмены и диалоги в различных областях. Китай проведет форумы на субнациональном уровне и по аналитическим центрам, в сфере промышленности, инвестиций, экономического и торгового сотрудничества с тем, чтобы раскрыть потенциал сотрудничества Китай+ЦА5 всесторонним, многоуровневым и многомерным образом.

Во-вторых, создать надежный механизм для восстановления после пандемии. Мы должны стремиться к высококачественному сотрудничеству в рамках “Пояса и пути” и ускорить синергию стратегий развития. Мы должны активно продвигать проект газопровода, обеспечить безопасную эксплуатацию крупных транспортных артерий, таких как грузовые железнодорожные перевозки Китай-Европа, ускорить проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и поддержать строительство Транскаспийского международного транспортного коридора. Мы должны расширять сотрудничество в новых областях и совместно строить цифровой Шелковый путь и зеленый Шелковый путь. Мы должны изучить новые форматы сотрудничества в современном сельском хозяйстве и обеспечить сельскохозяйственную безопасность в шести странах. Мы должны изучить пути развития финансового сотрудничества и дальнейшего увеличения масштабов расчетов в местной валюте.

В-третьих, построить прочную крепость для регионального мира. Мы должны координировать усилия по обеспечению безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных областях, углублять сотрудничество в области безопасности для совместного строительства инициативы “Пояс и путь” и объединять усилия для борьбы с тремя силами – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, наркотрафиком и транснациональной организованной преступностью. Мы должны оставаться едиными в борьбе с пандемией COVID-19 и создать несколько линий обороны. Мы должны укреплять сотрудничество в области безопасности труда и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также повышать потенциал и уровень управления чрезвычайными ситуациями. Мы должны продолжать эффективно использовать Встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран по афганскому вопросу, Контактную группу ШОС-Афганистан и другие механизмы.

В-четвертых, изучить множество путей для межличностных и культурных обменов. Мы должны содействовать созданию культурных центров в странах друг друга и передавать позитивную энергию дружбы из поколения в поколение. Мы должны реализовать план “Одна страна, одна мастерская”, чтобы воспитать высококвалифицированные таланты. Мы должны укреплять сотрудничество и обмениваться опытом в борьбе с нищетой. Мы должны активизировать сотрудничество в таких областях, как изменение климата, сохранение биоразнообразия и технологии защиты окружающей среды, и совместно построить прекрасную территорию, где человечество и природа существуют в гармонии.

В-пятых, объединить позитивные силы для глобального управления. Мы должны реализовать Глобальную инициативу в области развития и Глобальную инициативу в области безопасности и построить сообщество с общим будущим для человечества. Мы должны поддерживать цели и принципы Устава ООН, практиковать подлинный многосторонний подход, продвигать общие ценности человечества и поддерживать все страны в защите их основных интересов.

Ван И подчеркнул, что Китай не остановит темпы своего развития и восстановления и не поколеблется в своей решимости сотрудничать с другими странами. Китай будет и впредь вносить важный вклад в мировой экономический рост и твердо отстаивать международное равенство и справедливость. Развивающийся и процветающий Китай не только является хорошей надеждой для всего мира, но и открывает новые возможности для развития стран Центральной Азии. [на основе пресс-релиза МИД Китая]

Туркменистан готов к увеличению поставок газа в Китай и призывает к наращиванию транспортного сотрудничества между КНР и ЦА

Обращаясь к участникам, министр иностранных дел Туркменистана Мередов отметил плодотворный ход политико-дипломатического диалога, нацеленного на упрочение стратегического партнерства стран Центральной Азии и Китая, в русле достигнутых главами государств договоренностей.

В этом контексте глава туркменского МИД акцентировал внимание на перспективах энергетического и транспортно-коммуникационного взаимодействия между Центральной Азией и Китаем.

Он выразил готовность Туркменистана к последовательному наращиванию поставок природного газа в Китай через территорию Центральной Азии.

В плане транспортного сотрудничества Р.Мередов отметил обоснованность и реальную возможность налаживания мультимодальных транспортных сообщений из Китая в западном направлении через территорию Центральной Азии. В данном контексте, Туркменистан предлагает использовать возможности своей портовой инфраструктуры на Каспийском море.

В рамках мероприятия Министр иностранных дел Туркменистана провел встречи с министрами иностранных дел КНР, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан, в ходе которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, региональная и международная проблематика.

Принятые документы

По итогам встречи были приняты следующие документы

Совместное заявление

Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2025 годы

Инициатива об углублении сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китаем в области взаимосвязанности

Инициатива по взаимодействию в обеспечении безопасности цифровых данных между Китаем и странами Центральной Азии.

Дорожная карта охватывает такие стратегические направления, как безопасность, транспорт и логистика, энергетика и промышленность, борьба с изменением климата, «зелёная» экономика, IT-индустрия, здравоохранение, образование, культура, туризм и другие важные сферы.

Совместное заявление министров иностранных дел стран-участниц формата отразило итоги прошедших консультаций и наметило магистральные цели на среднесрочную перспективу.

Казахстан передал своё председательство в формате встреч министров иностранных дел Китая и Центральной Азии Китаю. Следующий четвертый форум состоится в КНР.

По итогам встречи, Ван И и Мухтар Тлеуберди выступили на совместной пресс-конференции.

«Принятое по итогам совещания совместное заявление министров иностранных дел стран — участниц формата подвело итог продуктивных консультаций, прошедших в рамках сегодняшнего заседания. Сегодня Казахстан завершил свое председательство в формате. Согласно общему решению министров, эта важная миссия — возглавить следующий четвертый форум – перешла КНР», – отметил руководитель МИД Казахстана.

Тлеуберди выразил уверенность в том, что состоявшееся совещание будет способствовать закладыванию прочного фундамента для дальнейшего роста взаимовыгодного всестороннего сотрудничества в рамках этого формата, а также поспособствует превращению региона в пространство мира, дружбы, стабильности, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии.

«Участники совещания пришли к единому мнению, что формат «Центральная Азия — Китай» из года в год, наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей», подчеркнул он.

Как сообщает МИД Китая, в ходе пресс-конференции Ван И резюмировал консенсус, достигнутый на встречи, из десяти пунктов:

Первый заключается в соблюдении принципа взаимного уважения, добрососедства и дружбы, солидарности в трудные времена, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, а также приверженности построению независимой, мирной, процветающей и сотрудничающей Центральной Азии.

Во-вторых – продолжать развивать высококачественное сотрудничество в рамках “Пояса и пути”, расширять всестороннее сотрудничество, изучать пути содействия финансовому сотрудничеству и дальнейшему расширению масштабов расчетов в местной валюте.

В-третьих, это углубление сотрудничества в области связи, обеспечении безопасных и стабильных железнодорожных грузовых транспортировок Китай-Европа, содействии упрощению таможенного оформления, улучшении “зеленых полос” для грузов и ускорению возобновления рейсов для обеспечения полной производственной цепочки и непрерывной цепочки поставок.

Четвертое – это скоординированное поддержание безопасности в традиционных и нетрадиционных областях, сотрудничество в борьбе с тремя силами – терроризмом, сепаратизмом, и экстремизмом и обеспечение продовольственной безопасности.

Пятое – продолжение совместной работы по борьбе с пандемией, активное сотрудничество в области исследований и разработок вакцин и медикаментов, создание Китайско-Центральноазиатского альянса индустрии здравоохранения и создание центра китайской традиционной медицины в Центральной Азии.

Шестое – своевременная координация позиций по ситуации в Афганистане, содействие мирному восстановлению Афганистана, поддержка Узбекистана в проведении четвертой Встречи министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран и Международной конференции высокого уровня по Афганской проблеме, а также поддержание региональной безопасности и стабильности.

Седьмая цель заключается в углублении сотрудничества в области образования, науки и техники, искусства, спорта, туризма, сокращения бедности и других областях, а также в содействии реализации плана “Одна страна, одна мастерская” и взаимного создания культурных центров.

Восьмая цель заключается в содействии экологичному и устойчивому развитию, обмену опытом и технологиями в области охраны окружающей среды и созданию территории, на которой гармонично сосуществуют человек и природа.

Девятое – продолжать поддерживать друг друга по вопросам, связанным с основными интересами друг друга, совместно осуществлять Глобальную инициативу в области безопасности и Глобальную инициативу в области развития и вносить вклад в глобальное управление.

Десятое – продолжать совершенствовать механизм сотрудничества Китай+ЦА5, активно проводить обмены и диалоги в области политических партий, экономики и торговли, инвестиций, аналитических центров и на субнациональном уровне, а также полностью раскрыть потенциал сотрудничества между шестью странами.

Ван И подчеркнул, что, руководствуясь консенсусом, достигнутым между Председателем Си Цзиньпином и главами пяти центральноазиатских стран, Китай будет постоянно углублять политическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество со своими центральноазиатскими партнерами для совместного построения еще более тесного китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим. ///nCa, 9 июня 2022 года (источник фото – МИД Казахстана)