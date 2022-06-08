Визит министра иностранных дел Туркменистана в Казахстан

Во вторник, 7 июня, вице-премьер, министр иностранных Туркменистана, в рамках участия делегации Туркменистана в третьей встрече министров иностранных дел стран ЦА и КНР провел переговоры со главами МИД Китая и Казахстана

В ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, с упором на реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем государственном уровне.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронули региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Собеседники подтвердили обоюдное стремление к продолжению взаимодействия Туркменистана и Китая в крупнейших международных организациях.

Стороны уделили особое внимание вопросам взаимовыгодного сотрудничества в газовой, транспортной и коммуникационной сферах.

Отдельное внимание руководители туркменской и китайской дипломатии уделили вопросам обеспечения безопасности и стабильности в региональном и континентальном масштабах.

Также темой переговоров стало дальнейшее сотрудничество в сфере здравоохранения, образования и культуры.

В ходе встречи с заместителем Премьер-Министром, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди стороны подтвердили обоюдный настрой Нур-Султана и Ашхабада на дальнейшее укрепление и расширение политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства, сообщает МИД Казахстана.

Рассмотрены вопросы взаимодействия в многосторонних структурах, в том числе участие на высшем и высоком уровнях в предстоящих международных и региональных мероприятиях. В частности, были обсуждены вопросы подготовки к проведению в 2022 году в Туркменистане 6-го саммита глав прикаспийских государств.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Казахстана дали высокую оценку перспективам использования потенциала двух стран в наращивании двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также в интересах развития региональных и международных партнерских связей. В этом контексте особое внимание было уделено необходимости максимального использования имеющейся в Туркменистане и Казахстане современной транспортной сухопутной и морской инфраструктуры.

Также было отмечена важность продолжения совместной работы в таких направлениях, как энергетика, сельское хозяйство, промышленная кооперация. ///nCa, 7 июня 2022 г.