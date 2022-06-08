В Ашхабаде запущенна поддерживаемая США образовательная программа для развития женского и молодежного предпринимательства

В Ашхабаде состоялась презентация образовательной программы в области поддержки экономических прав и возможностей женщин и молодёжи, развития потенциала малого предпринимательства, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Программа будет реализована общественной организацией «Hünärli Buhgalter» при поддержке Комиссии по демократии Посольства США в Туркменистане.

По словам руководителя «Hünärli Buhgalter» Елена Сенюковой, программа поможет женщинам и молодёжи освоить навыки учётных профессий, получить знания по основам финансово-экономической системы государства, налогового законодательства, предпринимательской деятельности и правового обеспечения бизнеса.

Также в круг задач входит – повышение потенциала местных предпринимателей в ведении и управлении малым и средним бизнесом.

В рамках программа разработана серия семинаров по таким направлениям, как «Экономико-правовые основы предпринимательства в Туркменистане», «Основы профессии бухгалтера на малом предприятии», «Учёт хозяйственных операций и налогообложения сельского предпринимательства на примере организации и развития небольшого тепличного хозяйства», «Законодательные и практические основы ведения налогового и финансового учёта малого предприятия и предпринимателя без образования юридического лица», «Основы экономических знаний и налогообложения для молодёжи» и др.

На семинарах можно будет не только обрести новые, весьма ценные для современного специалиста профессиональные знания и получить опыт первичного учёта в малом бизнесе, навыки работы бухгалтера экономиста.

Программы всецело направлена на поддержку «Программы социально-экономического развития Туркменистана». «Очень важно на этом этапе государственного развития, чтобы каждый гражданин, особенно молодого возраста, понимал важность и значимость поставленных задач и мер по их осуществлению, опираясь на знание законов экономики и финансов, основ малого предпринимательства», – говорит Сенюкова.

«Hünärli Buhgalter» – это общественная профессиональная организация, объединяющая специалистов в области финансового и налогового учёта, правового обеспечения бизнеса. Организация оказывает содействии государственным органам в разработке методологии финансового и налогового учёта, развитии практики предпринимательства, повышении уровня информированности всех слоёв населения об экономических законах, порядке регулирования предпринимательства. ///nCa, 7 июня 2022 г.