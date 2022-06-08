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В Афганистане возобновлено строительство железнодорожной ветки Акина-Андхой

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В соответствии с соглашением, подписанным ранее между Агентством “Туркмендемирёллары”и Организацией железных дорог Афганистана, 5 июня 2022 года инженеры и специалисты-железнодорожники Туркменистана прибыли в город Акина для продолжения строительства железнодорожной ветки Акина-Андхой. Туркменские специалисты также привезли с собой всю необходимую технику и оборудование.

В городе Акина железнодорожников из Туркменистана встретили руководители Организации железных дорог и других ведомств провинции Балх Афганистана.

Как известно, строительство данной железнодорожной линии протяженностью 30 км началось 25 июля 2019 года. Но по разным причинам, включая ограничения из-за распространения пандемии, было построено 29 километров 200 метров железной дороги. Предполагается, что оставшиеся 800 метров железнодорожного полотна будут уложены в течение одного месяца. ///МИД Туркменистана, 8 июня

 

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