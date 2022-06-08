ТРАСЕКА: присоединение Туркменистана к проекту окажет положительное влияние на коридор

Представитель проекта ТРАСЕКА выразил надежду на то, что присоединение Туркменистана к проекту коридора окажет положительное влияние.

“Туркменская сторона серьезно рассматривает вопросы присоединения к ТРАСЕКА. Считаю, что вступление Туркменистана в TRACECA окажет положительное влияние на развитие транспортного коридора, самой страны и Азербайджана”, – сказал национальный секретарь Постоянного секретариата (ПС) Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA Руфат Байрамов в интервью информационному агентству Trend.

По его словам, Азербайджан является важнейшим связующим звеном между Туркменистаном и Европой.

Срок вступления любой страны в транспортный проект ТРАСЕКА в случае одобрения всеми государствами-членами, составляет около 2-3 месяцев, добавил он.

Проект ТРАСЕКА прогнозирует, что в нынешней геополитической ситуации контейнерные перевозки грузов из Китая в Европу и обратно через Азербайджан увеличатся в три-пять раз в 2022 году по сравнению с предыдущими годами.

Кроме того, ведется работа по созданию рабочей группы в рамках таможенных органов и гармонизации налоговой базы и сборов.

Туркменистан стремится раскрыть транзитный потенциал своей территории. Страна располагает всей необходимой железнодорожной, автомагистральной, морской портовой инфраструктурой, чтобы стать естественным соединением в грузопотоках, идущих в направлении Восток-Запад. ///nCa, 8 июня 2022