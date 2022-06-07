Туркменистан примет участие в министериале Центральная Азия – Китай

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 7–8 июня посетит город Нур-Султан, Казахстан для участия в работе третьей встречи министров иностранных дел «Центральная Азия – Китай».

На полях министериала, Мередов также проведет ряд двусторонних встреч.

Представитель министерства иностранных дел Китая сделал следующее заявление по поводу предстоящей встречи Центральная Азия+Китай:

«Пять центральноазиатских стран являются дружественными соседями и стратегическими партнерами Китая. В течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений Китай и страны Центральной Азии углубляют дружественное сотрудничество, следуя принципу взаимного уважения, добрососедства и солидарности для достижения взаимовыгодных результатов.

В январе этого года был успешно проведен онлайн саммит, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии. Председатель Си Цзиньпин и лидеры пяти стран совместно наметили план сотрудничества и объявили о создании китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим. Во время третьей встречи министров иностранных дел Китай+ЦА5 Государственный советник и министр иностранных дел Ван И будут активно реализовывать итоги виртуального саммита и еще больше углублять добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях между Китаем и странами Центральной Азии для общего развития и процветания.

В ходе своего визита в Казахстан государственный советник и министр иностранных дел Ван И встретится с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и побеседует с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Тлеуберди Мухтаром. Мы считаем, что этот визит еще больше углубит политическое взаимное доверие и практическое сотрудничество между двумя странами, а также будет способствовать достижению новых результатов в высококачественном сотрудничестве в рамках «Пояса и пути». ///nCa, 6 июня 2022 г.