Туркменистан и Калмыкия налаживают партнерство в области образования

Эльвира Кадырова

Консул Туркменистана в Астрахани Гуйч Гараев побывал с визитом в Республике Калмыкия Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Калмыкии.

В ходе встречи с заместителем председателя Правительства Калмыкии Светланой Ивановой и ректором Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова Бадмой Салаевым обсуждены перспективы сотрудничества в области научного, образовательного потенциала и академической активности.

В Калмыцком госуниверситете обучается 563 студента из Туркменистана. В связи с этим консул выразил особую благодарность руководству вуза за высокое качество образования, доброжелательное отношение к иностранным студентам и созданию комфортных условий для обучения и проживания.

По словам Гараева, сейчас задача состоит в том, чтобы построить мост между образовательной сферой и экономической. Например, развитие международного сотрудничества может проходить в сфере агропромышленного комплекса и нефтехимической отрасли, отметил дипломат

Калмыцкий Госуниверситет и Туркменский государственный университет им. Махтумкули входят в Ассоциацию государственных университетов Прикаспийских стран. Кроме того, в настоящее время ведущий калмыцкий вуз и Национальный Институт Мировых Языков им. Довлетмаммета Азади согласовывают проект Соглашения о сотрудничестве. ///nCa, 7 июня 2022 г.