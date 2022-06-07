Президент Сердар Бердымухамедов встретился с высокопоставленным представителем ООН

В понедельник, 6 июня, Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с первым заместителем Генерального секретаря ООН и Председателем Группы ООН по устойчивому развитию Аминой Мохаммед.

В ходе беседы Амина Мохаммед отметила, что очень рада побывать в независимом нейтральном Туркменистане, являющемся не только одним из наиболее динамично развивающихся государств планеты, но и давним, надёжным партнёром ООН в Центральноазиатском регионе.

Туркменистан придаёт особое значение сотрудничеству с крупнейшими международными организациями, в первую очередь с ООН, выступающей востребованной временем площадкой для ведения продуктивного и эффективного диалога по актуальным вопросам современности, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества, обсудили возможные направления совместной работы в рамках реализации Повестки ЦУР.

Первый заместитель Генсекретаря ООН поблагодарила Туркменистана за активную вовлеченность в решении актуальных для мира проблем, таких как обеспечение глобальной энергобезопасности, развитие широкого международного сотрудничества в транспортно-логистической сфере, рациональное использование ресурсов, изменение климата, а также охрана окружающей среды.

Амина Мохаммед выразила заинтересованность ООН в дальнейшем углублении и неуклонном наращивании традиционного партнёрства, отвечающего интересам благополучия всего человечества и Целям устойчивого развития ООН.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и впредь намерен принимать активное участие в международных усилиях на стратегически важных направлениях.

Туркменистан стал первой страной турне Амины Мохаммед по странам Центральноазиатского региона. ///nCa, 7 июня 2022 г.

Ниже приведены соответствующие пресс-релизы представительства ООН в Туркменистане и МИД Туркменистана:

Состоялся визит Заместителя Генерального-Секретаря ООН в Туркменистан в рамках тура по Центральной Азии

Г-жа Амина Дж. Мохаммед, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и председатель Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, завершила свой первый визит в Туркменистан.

Заместитель Генерального секретаря встретилась c Президентoм Туркменистана Е.П. г-ном Сердарoм Бердымухамедовым и поблагодарилa его за поддержку в области стратегического партнерства между Туркменистаном и ООН.

В ходе беседы были обсуждены вопросы восстановления после пандемии COVID-19, обеспечение доступа к данным для всех пользователей для разработки программ развития, основанных на фактических данных, и эффективной поддержки со стороны системы развития ООН; активизации регионального диалога для снижения последствий изменения климата и возможности создания регионального центра по технологиям в области изменения климата в Ашхабаде. Они также подчеркнули важность укрепления региональной торговли и инфраструктуры для ускорения экономического роста и поддержания мира и стабильности.

Заместитель Генерального секретаря поздравилa Туркменистан с 30-летием членства в Организации Объединенных Наций и признанным статусом нейтралитета, которым обладает Туркменистан уже четверть века. Заместитель Генерального секретаря также отметилa поддержку ООН по подготовке предстоящей переписи населения и подчеркнулa важность обнародования ее результатов.

На встрече с Министром иностранных дел Туркменистана г-ном Рашидом Мередовым заместитель Генерального секретаря обменялacь мнениями о ходе достижения Целей в области устойчивого развития. Заместитель Генерального секретаря и министр иностранных дел обсудили вопросы в области обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек, вопросы изменения климата, важность обеспечения свободы и защиты прав человека в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека.

Заместитель Генерального секретаря встретилaсь с г-жой Гульшат Маммедовой, Председателем Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана и отметилa важную роль Меджлиса в мониторинге выполнения национальных планов действий в области прав человека. Она также открыто обменялась мнениями с общественными организациями, включая Союз женщин, Йенме, Кейик Окара и женщинами-предпринимателями, в ходе которых она подчеркнула важность обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Кроме того, заместитель Генерального секретаря встретилaсь со страновой командой ООН, чтобы обсудить инициативы и усилия со стороны ООН, предпринимаемых в поддержку Туркменистана и Центральной Азии.

Заместитель Генерального секретаря отметилa гостеприимство Правительства Туркменистанa и его народа и подтвердила готовность системы Организации Объединенных Наций и впредь поддерживать Туркменистан в реализации национальных стремлений, прочно закрепленных в Целях устойчивого развития.///ООН Туркменистан

Туркменистан и ООН обсудили вопросы расширения сотрудничества в целях устойчивого развития

6 июня 2022 года состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Заместителем Генерального секретаря ООН, Председателем Группы ООН по устойчивому развитию г-жой Аминой Джейн Мохаммед.

В ходе встречи стороны высоко охарактеризовали сотрудничество между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций по широкому спектру. Особый акцент сделан на важности сложения усилий в деле реализации Повестки дня на период до 2030 года и национальных целей устойчивого развития в Туркменистане.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана отметил, что Туркменистан ведёт системную работу по активизации многосторонних усилий по укреплению устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций.

Также Р.Мередов отметил, что Туркменистан поддерживает проведение Саммита по трансформации образования в сентябре 2022 года в г. Нью-Йорке в ходе недели высокого уровня семьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Было подчеркнуто, что Туркменистан проводит работу по совершенствованию национальной системы образования и обеспечения равного доступа к качественному образованию и планирует в ближайшее время начать национальные консультации в рамках подготовки к данному Саммиту.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с охраной окружающей среды и Национальной стратегией Туркменистана об изменении климата. В этой связи, было заявлено, что Туркменистана является активным участником глобальной кампании, инициированной ЕЭК ООН «Деревья в городах» для поддержки действий, связанных с изменением климата в городах.///МИД Туркменистана, 6 июня