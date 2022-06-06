Внедрение в Туркменистане «Единого окна» для экспортно-импортных операций

Сегодня информационно-коммуникационные технологии проникают активно во все сферы экономической жизнедеятельности Туркменистана, в том числе и в область внешней торговли. На фоне растущих внешнеэкономических связей страны актуализируется задача по упрощению технических и логистических процедур экспортно-импортных операций. Именно с этой целью в стране продолжается реализация проекта по внедрению системы «Единого окна».

В декабре 2020 года между ПРООН, ЮНКТАД и Государственной таможенной службой Туркменистана (ГТСТ) был подписан Проектный документ «Единое окно для экспортно-импортных операций» в Туркменистане на 2021–2023 годы. Создание «Единого окна» во всех сферах экономики также предусмотрено «Концепцией развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы».

О том, как происходит этот процесс и какие преимущества даст Туркменистану принцип «Единого окна» во взаимоотношениях с внешнеторговыми партнерами рассказал в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» Атамурат Рахманов, заведующий отделом по автоматизации таможенных процедур Государственной таможенной службы Туркменистана.

Ниже приводится сокращенная версия интервью:

Вопрос: Какие задачи будут решены с внедрением системы «Единое окно»?

А.Рахманов: Сейчас заявления на получение разрешительных документов и лицензий направляются в различные ведомства, поэтому импортёрам и экспортёрам при обращении в несколько госведомств приходится дублировать документы. Это создаёт ряд неудобств и увеличивает материальные издержки импортёров и экспортёров и требует временных затрат. Как результат, снижаются активность государственного управления внешнеэкономической деятельностью, инвестиционная привлекательность, международные рейтинги и конкурентоспособность государства.

Система «Единое окно» предполагает переход делопроизводства при оформлении экспортных, импортных и транзитных процедур с бумажного на электронный носитель. достаточно будет авторизоваться в системе и получать через портал услуги в электронном виде. Таким образом, ускорится процесс прохождения таможенных процедур, сократятся временные издержки.

Вопрос: Как будет проходить внедрение системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» в Туркменистане?

А.Рахманов: Как было уже сказано, в декабре 2020 года между ПРООН, ЮНКТАД и Государственной таможенной службой Туркменистана был подписан Проектный документ «Единое окно для экспортно-импортных операций» в Туркменистане на 2021–2023 годы.

В рамках этого проекта разработан чёткий план и последовательность действий. Внедрение системы «Единое окно» и её взаимодействие с системой Государственной таможенной службы ASYCUDA включает в себя три этапа: подготовительный, создание прототипа, внедрение.

Подготовительный этап, можно сказать, уже успешно пройден. была создана Межведомственная комиссия по координации работы системы «Единое окно для экспортно-импортных операций», в которую входят заместители руководителей всех министерств и отраслевых ведомств, вовлечённых в работу системы «Единое окно». Решением Межведомственной комиссии создана Межведомственная рабочая группа, которая состоит из юристов, IT-специалистов и функциональных сотрудников, производящих оформление разрешительных документов.

В соответствии с мероприятиями второго этапа были организованы с привлечением экспертов ЮНКТАД разъяснительные сессии для Межведомственной комиссии и Межведомственной рабочей группы. Проведён функциональный и технический анализ бизнес-процессов государственных контролирующих органов (ГКО), а также определены потребности в оборудовании, ИКТ инфраструктуры и поддерживающего программного обеспечения. Разработаны рекомендации по дополнениям и изменениям в законодательные акты, связанные с межведомственным бизнес-процессом по контролю экспортно-импортных операций.

Также сотрудниками Государственной таможенной службы Туркменистана ведутся и планируются работы по созданию прототипа системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» через адаптацию в соответствии с национальным законодательством; по адаптации системы ГТСТ ASYCUDA для взаимодействия с компонентами для ГКО системы «Единое окно для экспортно-импортных операций»; по тестированию компонентов системы «Единое окно для экспортно-импортных операций».

Идёт подготовка к проведению учебных тренингов для персонала ГКО и ГТСТ по вопросам эксплуатации, администрирования и обслуживания системы.

Основными мероприятиями на этапе «Внедрение» станут организация ознакомительных и учебных курсов для ГКО и торгового сообщества; пилотирование системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» в операционной среде ГКО; запуск системы «Единое окно для экспортно-импортных операций»; тестирование Межведомственной системы управления рисками.

Вопрос: Очертите главные преимущества системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» в Туркменистане.

А.Рахманов: В целом система «Единое окно» позволит, во-первых, ускорить обмен информацией между государственными ведомствами, участвующими в контроле при совершении импортных и экспортных операций.

Во-вторых, сделать более эффективной цепочку предоставления логистических услуг путём упрощения и согласования межведомственных бизнес-процессов.

Укрепление взаимодействия между Государственной таможенной службой Туркменистана и пятнадцатью государственными контролирующими органами, участвующими в контроле при совершении импортных и экспортных операций, будет содействовать продвижению интегрированного мониторинга и контроля лицензий, сертификатов и разрешительных документов, введению межведомственного управления рисками в процессе таможенного оформления.

Всё это укрепит и повысит эффективность использования транспортно-транзитного потенциала Туркменистана и будет служить региональной экономической интеграции и международной торговле.

Полный текст интервью здесь: https://metbugat.gov.tm/newspaper?id=8504

О проекте «Единое окно для экспортно-импортных операций»: https://www.undp.org/turkmenistan/projects/single-window-export-import-operations

///nCa, 5 июня 2022 г.