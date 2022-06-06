В Турции состоится трехсторонняя встреча с участием министров иностранных дел Туркменистана и Азербайджана

В понедельник, 6 июня, также состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает газета Daily Sabah.

Предположительно, на встрече будет обсуждаться подготовка к предстоящему трехстороннему саммиту президентов, который примет Туркменистан.

В повестку дня встречи могут быть включены вопросы энергетического сотрудничества.

В последний раз министры встречались в феврале 2021 года.///nCa, 5 июня 2022