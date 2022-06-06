Президент Сердар Бердымухамедов возглавил велопробег во Всемирный день велосипеда

3 июня в Туркменистане был отпразднован Всемирный день велосипеда. В Ашхабаде состоялся грандиозный велопробег, который возглавил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Старт праздничного велосипедного шествия расположился возле монумента «Велосипед» на пересечении проспекта Чандыбил и улицы Бекреве.

В акции приняли участие вице-премьеры, руководители парламента, военных и правоохранительных органов, министерств и отраслевых ведомств, столичной администрации, а также средств массовой информации, общественных организаций, ректоры вузов, студенческая молодёжь, работники различных отраслей народного хозяйства.

В числе участников – главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и международных организаций.

По маршруту пробега колонну участников приветствовали творческие коллективы, заряжая музыкой и песнями. Прохлада раннего утра и городские пейзажи беломраморного Ашхабада стали дополнительным стимулом прекрасного настроения и воодушевления.

По пути следования, на пересечении проспектов Битарап Туркменистан Президент поинтересовался у вице-премьера Пурчекова, который курирует Ашхабада, о ходе реализации проектов по оформлению объектов дорожной инфраструктуры, в том числе подземных переходов и территорий, прилегающих к дорожным развязкам, с использованием элементов национального декора, и в частности, оригинальных мозаичных панно.

Дав вице-премьеру соответствующие поручения, глава государства отметил необходимость уделять неослабное внимание дальнейшему благоустройству и озеленению Ашхабада.

Конечным пунктом дистанции велопробега стал Дворец Рухыет.

В этот день велокроссы прошли во всех велаятах страны.

Всемирный День велосипеда был провозглашен 12 апреля 2018 года резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, инициированный Туркменистаном.

15 марта 2022 года на 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генассамблеи ООН по предложению Туркменистана была принята Резолюция «Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития». Её соавторами выступили 62 государства. ///nCa, 4 июня 2022 г.