Москва и Ашхабад готовят визит туркменского лидера в Россию

6 июня, в понедельник, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Стороны обсудили подготовку к предстоящему официальному визиту Президента Сердара Бердымухамедова в Российскую Федерацию.

Также рассмотрены актуальные темы двустороннего сотрудничества и подготовка к Шестому Каспийскому саммиту.

В этот же день Рашид Мередов провел телефонные переговоры с сопредседателем Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – – зампредом Правительства РФ Алексеем Оверчуков.

В ходе телефонного разговора собеседники затронули вопросы, связанные с предстоящим официальным визитом Туркменского Лидера в Россию.

Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшего упрочения двусторонних связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет первую встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщило в воскресенье агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. ///nCa, 6 июня 2022 г.