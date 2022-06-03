Президент Сердар Бердымухамедов совершил Умру в Мекке – Первый зарубежный визит туркменского лидера

В среду, 1 июня, стартовал двухдневный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Саудовскую Аравию.
По традиции, в свой первый зарубежный визит глава Туркменистана после вступления в должность президента отправляется в главный центр мусульман всего мира – Мекку. В первый день визита в Саудовскую Аравию он совершил малое паломничество – Умру.
Главу государства сопровождают старейшины.
В аэропорту Джидды туркменского лидера встретили губернатор провинции Мекка, советник короля Саудовской Аравии Халид бин Фейсал Аль Сауд, другие официальные лица.
Президент Сердар Бердымухамедов в сопровождении специальных религиозных представителей Саудовской Аравии направился в мечеть Альхарам.
В этом храме глава Туркменистана и члены сопровождающей делегации совершили полуденный намаз («Mültezem»), после которого приступили к выполнению обрядов Умры.
Специальный религиозный представитель Королевства Саудовская Аравия рассказал Президенту Туркменистана, что ему выпала большая честь находиться рядом с его отцом – Аркадагом Бердымухамедовым во время совершения хаджа.
В ночь с 1 на 2 июня, во время паломничества главы государства на святую землю, покрывало священной каабы – дома Аллаха было сдвинуто и открыты её двери, тем самым была предоставлена возможность совершить намаз внутри святыни.
Президент Сердар Бердымухамедов, поцеловав священный Чёрный камень, поклонился. Далее он совершил намаз в трёх местах – на месте, где пророк Мухаммед прочитал намаз, возле внутренней стены каабы, а также в священном углу внутри Чёрного камня.
Также Сердару Аркадаглы был передан теперрик из каабы, который считается священной реликвией.
Выйдя из Каабы, Президент Сердар Бердымухамедов помолился за благополучия туркменского народа.
Визит туркменского лидера в КСА продолжается. ///nCa, 2 июня 2022 г. (источник фото – TDH, Arab News)