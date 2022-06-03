Президент Сердар Бердымухамедов совершил Умру в Мекке – Первый зарубежный визит туркменского лидера

В среду, 1 июня, стартовал двухдневный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Саудовскую Аравию.

По традиции, в свой первый зарубежный визит глава Туркменистана после вступления в должность президента отправляется в главный центр мусульман всего мира – Мекку. В первый день визита в Саудовскую Аравию он совершил малое паломничество – Умру.

Главу государства сопровождают старейшины.

В аэропорту Джидды туркменского лидера встретили губернатор про­винции Мекка, советник короля Саудовской Аравии Халид бин Фейсал Аль Сауд, другие официальные лица.

Президент Сердар Бердымухамедов в сопровождении специальных религиозных представителей Саудовской Аравии направился в мечеть Альхарам.

В этом храме глава Туркменистана и члены сопровождающей делегации совершили полуденный намаз («Mültezem»), после которого приступили к выполнению обрядов Умры.

Специальный религиозный представитель Королевства Саудовская Аравия рассказал Президенту Туркменистана, что ему выпала большая честь находиться рядом с его отцом – Аркадагом Бердымухамедовым во время совершения хаджа.

В ночь с 1 на 2 июня, во время паломничества главы государства на святую землю, покрывало священной каабы – дома Аллаха было сдвинуто и открыты её двери, тем самым была предоставлена возможность совершить намаз внутри святыни.

Президент Сердар Бердымухамедов, поцеловав священный Чёрный камень, поклонился. Далее он совершил намаз в трёх местах – на месте, где пророк Мухаммед прочитал намаз, возле внутренней стены каабы, а также в священном углу внутри Чёрного камня.

Также Сердару Аркадаглы был передан теперрик из каабы, который считается священной реликвией.

Выйдя из ­Каабы, Президент Сердар Бердымухамедов помолился за благополучия туркменского народа.

Визит туркменского лидера в КСА продолжается. ///nCa, 2 июня 2022 г. (источник фото – TDH, Arab News)