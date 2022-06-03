В Доме ООН в Ашхабаде чествовали победителей художественного конкурса ЮНИСЕФ

Эльвира Кадырова

1 июня в Доме ООН в Ашхабаде царила особая атмосфера праздника и торжественности. В этот день, когда десятки стран мира празднуют Международный день защиты детей, здесь состоялась церемония награждения семи школ – победителей конкурса творческого плаката «Кто мой герой?».

Глава цель арт-состязания, организованного ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством образования и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности состояла в продвижении здорового образа жизни.

Пожалуй, самыми главными гостями праздника по традиции были дети – это учащиеся школ-победителей конкурса из Ашхабада и Ахалского велаята, хоровой коллектив. Празднование собрало около 100 гостей, в том числе представителей правительства Туркменистана, зарубежного дипломатического сообщества, сотрудников ООН и СМИ.

Победители из других велаятов присоединились к мероприятию онлайн. Все они получили памятные подарки, в том числе ноутбуки и звуковые системы.

Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия стал показ видеоролика, в котором дети разных возрастов в интервью команде ЮНИСЕФ в Туркменистане озвучили свои самые сокровенные желания – получить платье принцессы, стать доктором, выздороветь от серьезного недуга, получить профессию программиста. Мир детских мечтаний кристально искрений и безграничный!

Яркие впечатления у присутствовавших оставил музыкальный подарок от хора детской школы искусств №4 города Ашхабада. Юные певцы пели на трех языках – на русском, на туркменском, и сопровождали на английском языке исполнение песни «Imagine» Послом ЦУР Довраном Шаммиевым, студентом Туркменской государственной консерватории.

Кульминацией праздника стала экспозиция, на которой было представлено 300 работ в авторстве талантливых и креативных детей Туркменистана.

«У детей самый творческий дух, и их воображение не имеет границ. Этот конкурс позволил ребятам проявить свои таланты и внести свой вклад в продвижение здорового образа жизни среди населения. ЮНИСЕФ благодарит всех участников и партнеров за проведение этого мероприятия. И, поскольку это 1 июня, это делает его еще более особенным, поскольку мы отмечаем Международный день защиты детей», – сказал Александру Нартея, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

«Сегодня ЮНИСЕФ и партнеры во всем мире также отмечают и день родителей. В этот день мы отмечаем не только огромную роль родителей в воспитании и защите детей, но и роль семьи в целом. Для гармоничного и всестороннего развития личности каждый ребенок нуждается в опеке, родительском тепле, внимании, любви и понимании», – подчеркнул Постоянный Координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

Он выразил благодарность правительству Туркменистана за плодотворное сотрудничество в области прав детей и, в частности, за поддержку продвижения принципов раннего развития ребенка в стране. ///nCa, 1 июня 2022 г.

Фоторепортаж с мероприятия ЮНИСЕФ в Международный День Защиты Детей

Источники фото – ЮНИСЕФ, nCa