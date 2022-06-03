Здоровье ребенка – залог счастливого будущего нации

На праздничном мероприятии ЮНИСЕФ в Доме ООН с приветственной речь выступил Мухаммед Эргешов, начальник отдела лечебной профилактических услуг министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Он рассказал присутствующим о достижениях Туркменистана в области защиты здоровья ребенка и матери.

«Внедрение высокоэффективных технологий предназначенных для матери и новорожденных, детского здравоохранения позволило улучшить выживаемость детей в возрасте до 5 лет и снизить распространенную задержку роста, увеличить охват грудным вскармливанием с 11% в 2006 году до 57% в 2019 году», – сообщил Эргешов.

Определённые успехи достигнуты в иммунизации населении и универсального йодирования соли. Так, потребление йодированной соли в домашних хозяйствах возросло с 86,5% до 96,7%, а уровень охвата вакцинации в целом составил 95,3%.

Укрепляется и законодательная база обеспечения права ребенка на всестороннее здоровье развитие.

В 2016 году в Туркменистане был принят Закон о защите и пропаганде грудного вскармливания. По словам представителя Минздрава, в текущем году в Туркменистане начат мониторинг исполнения данного закона.

При поддержке ЮНИСЕФ внедряется программа совершенствования питания детей грудного и раннего возраста.

Положен новый виток в реализации программы учреждения дружелюбного отношения к ребенку. К 2021 году 15 домов здоровья получили сертификат дружелюбного отношения к ребенку.

В Туркменистане начата реализация национальной стратегии «Здоровая мать – здоровый ребёнок – здоровое будущее» на 2021-2025. В рамках этой стратегии планируется совершенствование системы патронажных услуг и повсеместное внедрение программы по интегрированному ведению детских болезней.

«Наша страна занимает лидирующие позиции в области раннего развития ребенка. Туркменистан одна из немногих стран региона, демонстрирующая системный межсекторальный подход к построению системы раннего вмешательства», – отметил Эргешов.

В настоящее время в стране продолжается внедрение национальной стратегии раннего развития ребенка на 2020-2025 годы. В рамках стратегии уже 18% этрапов страны начали на раннем этапе выявлять нарушения на уровне первичного звена здравоохранения.

С 2015 года программой раннего развития охвачено более 17 тысяч детей раннего возраста. По словам Эргешова, планируется расширение этой службы на национальном уровне.

«В ближайшем будущем благодаря этой инициативе и при сотрудничестве с ЮНИСЕФ каждый ребенок будет иметь доступ к прогрессивной методике наблюдения за развитием и при необходимости сможет своевременно получить поддержку.

Представитель минздрава Туркменистана также проинформировал о планах совершенствование системы неонатального скрининга и включении этого обследования в бесплатный пакет услуг. В частности, создан и введен электронный регистр по неонатальному скринингу. ///nCa, 1 июня 2022 г.