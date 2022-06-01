В Казахстане прошла встреча спецпредставителей ЕС и ЦА по Афганистану

30-31 мая 20221 года в Алматы состоялась встреча Специальных представителей Европейского союза и стран Центральной Азии по Афганистану.

Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.

В ходе мероприятия стороны оценили текущие и новые вызовы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане. Участники конференции подтвердили совместные стремления к мирному, стабильному и процветающему Афганистану.

В том числе обсуждены международные и региональные усилия по мирному разрешению афганского кризиса, активному вовлечению Афганистана в региональные интеграционные процессы, экономическому восстановлению страны и реализации на ее территории различных инфраструктурных проектов.

Участники встречи обсудили национальные вклады своих стран в гуманитарную поддержку Афганистана, а также рассмотрели предложения по совместной реализации двусторонних и региональных программ.

В данном контексте, отмечена важность продолжения образовательной программы для афганских студентов в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, финансируемой ЕС и реализуемой ПРООН.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана В. Хаджиев особо остановился на основных аспектах проводимой Туркменистаном политики в отношении Афганистана, в том числе реализуемого проекта ТАПИ и конструктивного диалога с действующими властями Афганистана.

Представители ЕС и ООН подробно проинформировали участников конференции о текущей ситуации в Афганистане и принимаемых мерах по оказанию гуманитарной и экономической помощи афганскому народу.

В частности, участники встречи приветствовали обновленный мандат Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (MOOHCA).

По итогам встречи принято совместное заявление. Стороны договорились продолжать диалог данного формата на регулярной основе.

На полях мероприятия В.Хаджиев встретился со Специальным представителем Генерального секретаря по Афганистану, Главой Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Деборой Лайонс. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Афганистане, а также о международных и двусторонних усилиях по содействию Афганистану.///nCa, 31 мая 2022 г. (Источник фото – МИД Казахстана)