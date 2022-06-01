Президент Сердар Бердымухамедов посетил столичный Дворец для детей-сирот

Президент Сердар Бердымухамедов посетил во вторник (31 мая) столичный Дворец «Döwletliler köşgi». Визит состоялся накануне Международного Дня Защиты Детей, который празднуется 1 июня.

Глава государства побеседовал с воспитанниками Дворца, расспросил их о том, как они собираются провести лето, какие успехи у них в учебе.

В беседе с выпускниками Президент поинтересовался о выборе их будущей профессии.

Поздравив воспитанников «Döwletliler köşgi» с Международным днём защиты детей, а также с успешным завершением учёбы, глава Туркменистана отметил, что государство всегда заботится о том, чтобы дети хорошо отдохнули, получали высококачественное образование и воспитание.

Президент напутствовал их на усердную учёбу и пожелал быть трудолюбивыми. Дети – наше будущее, цветы нашей жизни. Поэтому самое лучшее предназначается для вас, и так будет всегда, подчеркнул глава государства.

В конце встречи по случаю праздника от имени Президента Сердара Бердымухамедова воспитанники «Döwletliler köşgi» получили подарки. По просьбе детей глава государства сфотографировался с ними на память.

Затем, Президент осмотрел учебные классы, спортивные помещения. Отметив, что с момента ввода в строй «Döwletliler köşgi» прошло много лет, его корпуса устарели, и требуется их ремонт, глава государства сообщил, что в ближайшем будущем планируется выполнение работ по приведению Дворца в современное состояние.

Дворец для детей-сирот в Ашхабаде был построен в 1998 году при финансовой поддержке недавно скончавшегося президента ОАЭ Шейха Заида Бен Султана Аль-Нахайяна. Приют рассчитан на 420 человек.

Во дворце сирот созданы все условия для творческого и интеллектуального развития воспитанников. Среди подопечных – лауреаты и победители общенациональных творческих конкурсов, призёры международных фестивалей.

1 июня детям-сиротам будут вручены праздничные подарки также от имени Аркадага Бердымухамедова, которые были приобретены за счёт средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям. На эти цели Фондом было выделено 500 тысяч манатов. ///nCa, 1 июня 2022 г (источник фото – TDH)