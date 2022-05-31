В Международный день защиты детей объявляются школы-победители конкурса плакатов

Ашхабад, 31 мая 2022 г. – В рамках торжеств, посвященных Международному дню защиты детей 1 июня, были выбраны 7 школ-победителей конкурса творческих плакатов, которые будут награждены ЮНИСЕФ, Министерством образования и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Конкурс «Кто мой герой?» был объявлен среди всех школ Ашхабада и велаятов с целью поддержки детского творческого самовыражения и продвижения важности здорового образа жизни. Конкурс собрал самые творческие умы страны, и в результате дети прислали более 300 плакатов. От матерей до врачей, от совершенно новых до известных персонажей, конкурс показал, каждый может быть чьим-то героем.

Это был сложный выбор, но отборочная комиссия приняла решение, и победителями стали:

Школа №20 в Ашхабаде

Отделение глухих и слабослышащих детей школьного возраста оздоровительно-воспитательного центра г. Ашхабада

Школа №27 этрапа Акбугдай Ахалского велаята

Школа №2 города Сердар Балканского велаята

Школа №27 города Дашогуз Дашогузского велаята

Школа №41 города Туркменабат Лебапского велаята

Школа №33 города Мары Марыйского велаята

ЮНИСЕФ, Министерство образования и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана наградят победителей 1 июня.

Эта деятельность стала возможной благодаря финансированию со стороны Правительства Туркменистана и Всемирного банка в рамках Проекта по реагированию на COVID-19 в Туркменистане.

7 плакатов-победителей, и полная галерея доступна в цифровом формате по адресу: https://www.unicef.org/turkmenistan/stories/gallery

///ЮНИСЕФ Туркменистан