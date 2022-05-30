В Ашхабаде прошла презентация турецкой кухни

Равиля Кадырова

В субботу, 28 мая, Посол Турции в Туркменистане Тоган Орал в своей резиденции в Ашхабаде провел мероприятие, посвященное Неделе турецкой кухни.

Неделя Турецкой Кухни отмечается ежегодно в 81 провинции Турции, а также во всех миссиях страны по всему миру.

Кулинарная акция проходит под патронажем Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и под руководством супруги президента Эмине Эрдоган. В этом году она объявила о том, что отныне Неделя турецкой кухни будет проводиться ежегодно с 21 по 27 мая.

Эмине Эрдоган является автором книги «Вековые традиции турецкой кухни». Труд подготовлен ​​при участии шеф-поваров, ученых и экспертов со всей страны.

«Одним из символов турецкой культуры, который всегда славился своим гостеприимством является турецкая кухня. Турецкая кухня символизирует дух общности и солидарности. В современном мире, где такие события, как трудности или пандемия, быстро изолируют людей, блюда турецкой кухни, которые являются великим сокровищем с многовековой историей и воплощением гостеприимства и щедрости, употребляемые на праздниках, свадьбах и похоронах, известны тем, что поднимают настроение, помогают облегчить трудности, сближая людей», – сказал Посол Тоган Орал в своей приветственной речи.

Как подчеркнул полпред, «Культура турецкой кухни несет в себе следы древних цивилизаций Анатолии; пищевые привычки турок, мигрировавших из Средней Азии в Анатолию с 11 века. Кухня Анатолийских Сельджуков и Османская Кухня сформировали основные элементы сегодняшней турецкой кухни».

Пожалуй, самым распространенным проявлением общей истории и культуры турецкого и туркменского народов, являются такие блюда, как йогурт, тонкая лепёшка, бастурма и бёрек. Считается, что впервые эти блюда были приготовлены турками выходцами Центральной Азии.

Многие лакомства, такие как пахлава, долма, сарма, кебаб, плов, бёрек, халва, донер, йогурт, рахат-лукум и кофе, являются наследием турецкой кухни, и они по сей день употребляется в соседних регионах.

Турция, на протяжении всей истории принимала все религиозные конфессии, расы и культуры. Отражения этого мультикультурализма можно увидеть в блюдах турецкой кухни. К примеру, такие блюда, как «Дамасский десерт», «Печень по Албанский – Арнавутджигери», «Татарская выпечка», «Пасторское рагу», «Цыпленок по-черкесски» были приняты без изменения в названии, отметил Тоган Орал.

Говоря о бережном отношении к пище, Посол подчеркнул: «Основные принципы готовки в турецкой кухне несут в себе философию использования продуктов, которые дает нам природа. «Кто ест, пока ближний голодает, тот не из нас!» – это понятие, на котором нас воспитали. Являясь поколением воспитанным этим понятием, также как и наши старшие поколения, мы используем каждый кусочек пищи на кухне, будь то овощи, фрукты или мясо, с заботой, творчеством и уважением к природе».

Далее прозвучало видео-послание Эмине Эрдоган. Она сказала: «В то время, когда в мире распространяется культура быстрого питания, мир особо нуждается в турецких рецептах различных блюд, вобравших в себя лечебные свойства. В этом плане, книга «Вековые рецепты турецкой кухни» — это шаг к тому, чтобы раскрыть миру наше великое богатство».

Первая леди Турции выразила уверенность в том, что «Я уверена, что турецкая культура кулинарии, которая воспринимает еду как благодеяние, не тратя напрасно ни единого кусочка – послужит путеводителем в поисках возвращения человечества к своей сущности».

Несколько фотографий с мероприятия:

///nCa, 29 мая 2022 г. (в сотрудничестве с Турецким Культурным Центром в Ашхабаде)