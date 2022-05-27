Туркменистан принял участие во встрече министров туризма тюркских государств

Эльвира Кадырова

23-24 мая 2022 года в Азербайджане состоялась 7-я встреча министров туризма Организации Тюркских государств.

Мероприятие, модератором которого выступил Генеральный секретарь ОГТ Багдад Амреев, собрало делегации профильных министерств и ведомств Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Кыргызстана, Венгрии.

Туркменистан представил посол Туркменистана в Баку Мекан Ишангулыев. Заместитель министра культуры Нурсахет Ширимов присоединился к мероприятию посредством телемоста.

Багдад Амреев проинформировал собравшихся о последних мероприятиях ОГТ и подчеркнул, что туризм является одной из важнейших областей сотрудничества, которая не только создает доходы и рабочие места, но и способствует еще большему сближению людей, а также расширению контактов между людьми в тюркском мире и третьих странах.

Коснувшись темы туристических отношений между государствами-членами и государствами-наблюдателями, а также начинаний и деятельности Секретариата, Генеральный секретарь сообщил о новых программах и проектах. Они включают установление контактов между Ассоциациями туристических агентств и другими заинтересованными сторонами, развитие сотрудничества в области зимнего и гольф-туризма среди стран-членов и наблюдателей и запуск инициативы «Лучшие туристические деревни Тюркских государств». Также был представлен обзор текущих проектов.

Главы делегаций поделились последними достижениями в области туризма в своих странах, а также планами восстановления в постпандемический период.

Они также подчеркнули важность разработки совместных проектов по ОТГ для привлечения большего числа туристов в регион.

Назвав туризм одной из важнейших областей экономического развития, стороны выразили готовность к углублению отношений в этой сфере и подтвердили нацеленность на повышение мобильности туристов и развитие программ обмена опытом.

На заседании было принято положение о “Туристической столице Тюркского мира” и объявлено, что азербайджанский город Шамахи станет туристической столицей Тюркского мира в 2023 году.

Стороны также договорились создать специальную рабочую группу в составе министерств туризма и транспорта и других заинтересованных сторон для обсуждения возможностей увеличения количества рейсов между крупными городами государств-членов и государств-наблюдателей.

В целях систематического и своевременного осуществления перспективных проектов на заседании была принята совместная дорожная карта, которая включает в себя различные мероприятия, выставки, фестивали, конкурсы, игры, обучающие программы, туристические туры и программы.

Следующая министерская встреча по туризму ОТГ состоится в казахстанском городе Туркестан в 2023 году.

Туркменистан присоединился к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя в ноябре 2021 года во время 8-го саммита глав государств ОТГ. ///nCa, 26 мая 2022 года